Cận cảnh triệt xóa ổ ma túy của mẹ con “bà trùm” Trần Thị Thanh

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa huy động 70 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy cùng với lực lượng Công an các phường Hải Châu 2, Phước Ninh, Nam Dương bất ngờ “đột kích” khu vực cư trú của “bà trùm” Trần Thị Thanh (SN 1963) tại K572/140 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Đây được xem là tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Sáng 18/3, cảnh sát bị mật bao vây nhà ở của Trần Thị Thanh tại K572/140 Ông Ích Khiêm cùng con trai Phan Tuấn Phúc (Phúc "lì", SN 1983) và nhiều căn nhà liền kề của các đối tượng mua bán ma túy khác trong kiệt 572 Ông Ích Khiêm. Đây là hẻm nhỏ, chia làm nhiều nhánh thông với đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng. Các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có nhà ở kế cận nhau, quan hệ họ hàng thân thích và sử dụng nhiều cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng. Để bóc gỡ tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp của Trần Thị Thanh và đồng bọn, trong nhiều ngày qua, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan xây dựng phương án tỉ mỉ, báo cáo lãnh đạo quận huy động đầy đủ lực lượng phối hợp để đảm bảo ra quân thắng lợi. Khoảng 8h sáng ngày 18/3, phát hiện một số đối tượng lạ mặt vào kiệt 572 Ông Ích Khiêm để mua ma túy, khi trở ra, lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ. Cùng thời điểm, các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, phong tỏa kiệt 572 Ông Ích Khiêm và các kiệt hẻm liên thông, đồng thời phá khóa, phá cửa “đột kích” 4 ngôi nhà của các đối tượng trong chuyên án. Tại đây, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 4 “đầu nậu” gồm: Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh (SN 1982, trú K572 Ông Ích Khiêm), Huỳnh Tấn Lực (SN 1971, trú K572/118 Ông Ích Khiêm) và Mai Thị Nở (SN 1976, trú 572/171 Ông Ích Khiêm). Phúc "lì" từ tầng 2 đã nhảy qua mái tôn của ngôi nhà cấp 4 kế cận và tẩu thoát. Khám xét khẩn cấp các căn nhà nêu trên, lực lượng Công an thu giữ hơn 100 tép heroin đã được các đối tượng phân chia thành nhiều gói nhỏ và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Ban Chuyên án cũng đã bắt quả tang 4 về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Võ Quang Sự (AN 1995), trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam); Trần Thiện Bình (SN 1974), trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Trần Thị Thanh là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài căn nhà 3 tầng và một số căn nhà cấp 4 liền kề tại kiệt 572 Ông Ích Khiêm, Thanh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị cao tại mặt tiền đường Lê Duẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ (Đà Nẵng). Phúc “lì” là con nghiện từng được đưa đi học tập và cai nghiện. Cả hai mẹ con là những đối tượng “cộm cán” trong hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giữ sư thầy Hải Phòng vì tàng trữ trái phép ma túy

