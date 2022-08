Cận cảnh Quốc lộ 5 qua TP Hải Dương dần “lột xác” khi đại trùng tu

Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nối Hải Phòng, Hải Dương với Hà Nội. Do đưa vào hoạt động đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng, “ổ gà”, “rãnh bừa”, “sống trâu”…là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua. Trong khi đó, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường lến đến 60.000 xe quy đổi/ngày đêm khiến tình hình giao thông phức tạp. Trước tình trạng trên, tháng 9/2020, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) bắt đầu tiến hành giai đoạn 1 dự án sửa chữa lớn quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương từ km46-km76 với các gói thầu: xây lắp, sửa chữa tổng thể các nút giao, dải phân cách giữa, kết cấu mặt đường và hệ thống an toàn giao thông. Đồng thời sửa chữa 7 nút giao thuộc khu vực Hải Dương và Hưng Yên. Hiện VIDIFI đang sửa chữa mặt quốc lộ 5 đoạn từ Km46 đến Km65, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Đoạn từ km65 đến km76 sẽ triển khai từ đầu năm 2023 và kết thúc trong năm 2023. Đến giữa tháng 7, VIDIFI đã sửa chữa xong 4 trong tổng số 7 nút giao, thi công xong 8 km trong tổng số 19 km mặt đường. Dự án sửa chữa mặt quốc lộ 5 lần này là cuộc đại trùng tu lớn. Dù đang được triển khai thi công, nhưng nhiều đoạn Quốc lộ 5 qua địa phận Hải Dương đang dần “lột xác”. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại khu vực ngã ba Hoàng Long, TP Hải Dương, hiện đã được sửa chữa xong, mặt đường được cải tạo, nâng cấp không còn cảnh ổ gà, "sống trâu", vạch kẻ sơn, hệ thống báo hiệu ATGT đầy đủ theo quy định. Đoạn qua ngã 3 Tiền Trung đã được cải tạo, trải thảm bê tông nhựa. Mặt đường Quốc lộ 5 qua Thành phố Hải Dương sau khi được trùng tu, cải tạo. Một trong những đoạn đường vừa được trải thảm nhựa thay thế mặt đường xuống cấp trước đây. Khu vực cầu Lai Vu cũng đã hoàn thiện kết cấu mặt đường. Các phương tiện lưu thông qua đây đều cảm thấy bất ngờ khi đoạn đường được "lột xác". Mới đây, thành phố Hải Dương đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu vượt Ngô Quyền tại nút giao đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Dự án nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông khi lưu lượng phương tiện lưu thông qua nút giao ngày càng tăng. Sau khi dự án được thông xe, cảnh ùn tắc Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Ngô Quyền – Quốc lộ 5 đã chấm dứt. Các phương tiện lưu thông thuận lợi. Cận cảnh dự án cầu vượt Ngô Quyền tại nút giao đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5. Đoạn Quốc lộ 5 qua cầu vượt 789 cũng đã hoàn tất và được thảm nhựa. Mặt đường sau sửa chữa đã đảm bảo êm thuận cho các xe lưu thông. Từ đó, số vụ tai nạn giao thông trên tuyến này cũng đã giảm rõ rệt. Hiện dự án vẫn đang tiếp tục ở những đoạn còn lại. Do Quốc lộ 5 có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn nên việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Người dân kỳ vọng khi hoàn thiện sửa chữa, quốc lộ 5 sẽ không còn là "cung đường tử thần" như trước đây. >>> Mời độc giả xem thêm video Có thêm 16 người chết vì tai nạn giao thông. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

