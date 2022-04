Cận cảnh nhà xưởng trái phép của Công ty sữa chua trân châu Hạ Long

Theo điều tra của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long tại thôn Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hòa Bình xây dựng nhà xưởng trên đất trồng cây lâu năm, bất chấp việc chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trong nhiều năm qua. Cụ thể, công ty sản xuất sản phẩm sữa nhưng không có kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo kỹ thuật. Công ty không ký kết với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý rác thải rắn trong quá trình sản xuất. Nước thải trong quá trình sản xuất chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra mương dẫn nước sản xuất. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, công ty chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn. Công nhân chưa có hợp đồng lao động. Giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm chưa có chức danh người ký… Trước những sai phạm của công ty, UBND xã Nhuận Trạch và UBND huyện Lương Sơn đã ra nhiều quyết định xử phạt. Ngày 4/6/2020, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt 5 triệu đồng do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất SX-KD phi nông nghiệp. Ngày 28/7/2020, UBND huyện Lương Sơn ra Quyết định số 2438/QĐ-UBND, phạt 20 triệu đồng về việc xây dựng khi chưa được cấp phép. Ngày 9/10/2020, UBND huyện Lương Sơn ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND, phạt 45 triệu đồng về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với hành vi sử dụng đất sai mục đích (xây dựng xưởng diện tích 750 m2). Dù vậy, đến nay công ty Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long vẫn không khắc phục các sai phạm. Đặc biệt, ngày 26/10/2020, UBND huyện Lương Sơn ra văn bản yêu cầu Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục đầu tư; yêu cầu công ty di dời trạm biến áp đã lắp đặt trên đất của UBND xã Nhuận Trạch quản lý. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và hạ tầng tham mưu UBND huyện ban hành thông báo về việc tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Phòng Y tế phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra về an toàn, chất lượng sản phẩm. Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra về môi trường. Điện lực Lương Sơn tạm thời ngưng cung cấp điện phục vụ công tác tháo dỡ, di dời trạm biến áp xây dựng trái quy định. Tuy nhiên, mọi chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn đều không được thực hiện đầy đủ, dẫn đến sai phạm kéo dài.Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch cho biết, UBND xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra công ty. Qua kiểm tra, kết quả cho thấy, công ty đã vi phạm nghiêm trọng về sử dụng đất sai mục đích, tự ý xây dựng mà chưa được cấp phép, gây ô nhiễm môi trường tạo ra sự bức xúc cho bà con. Tuy nhiên, ông Thống cũng tỏ ra ngán ngẩm vì bao nhiêu văn bản chỉ đạo của UBND huyện và xã đều không được công ty thực hiện nghiêm túc. PV Báo Tri thức và Cuộc sống cũng đã trực tiếp tìm đến công trình vi phạm của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long và liên hệ với lãnh đạo của công ty này để làm rõ vấn đề nhưng một người tên Toàn, quản đốc nhà xưởng báo vắng qua điện thoại. Sau đó, bảo vệ nhà xưởng của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long lập tức đóng kín cửa. PV Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

