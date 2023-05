Cận cảnh khu tập thể cũ ở Hà Nội xuống cấp, cây mọc trên tường

Được xây dựng từ năm 1976, qua gần nửa thế kỷ đưa vào khai thác sử dụng, đến nay khu tập thể Nghĩa Đô tại đường Phùng Chí Kiên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Khu tập thể Nghĩa Đô gồm 5 tầng với hai hai dãy A & B. Theo ghi nhận của PV, nhiều hộ gia đình tại đây đã mở rộng diện tích sinh hoạt, cơi nới nhiều “chuồng cọp” làm bếp, chỗ phơi quần áo,... khiến khu nhà ọp ẹp, biến dạng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đổ sập bất cứ lúc nào. Phía ngoài là mạng lưới dây cáp, dây điện chằng chịt như "mạng nhện". Bên trong khu tập thể, cầu thang có những điểm đã lún, biến dạng so với kết cấu ban đầu của tòa nhà. Một số nơi các mảng tường nứt vỡ, lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép hoen rỉ. Ở phía giếng trời, nhiều mảng tường bong vữa rơi xuống mái tôn... đe dọa tính mạng của người dân sinh sống trong mỗi căn hộ.Đặc biệt, trên những bức tường mục nát cây dại đã bám rễ sinh trưởng, phát triển tốt.

Một gốc cây mọc từ trong tường, khiến kết cấu tường gạch nứt vỡ. Theo người dân sinh sống tại đây, tuy đã có đề án xây dựng và cải tạo tòa nhà, nhưng hơn chục năm nay vẫn chưa triển khai hay di dời người dân. Hà Nội có khoảng 1.600 nhà tập thể, chung cư cũ được xây dựng cách đây khoảng 50-60 năm, đa số hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ đổ sập, cảnh báo cấp nguy hiểm cao nhất. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 1% chung cư cũ được xây dựng, cải tạo. UBND TP Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô từ năm 2013. Tuy nhiên, đến nay, dự án hiện vẫn đang bị treo. Người dân tại đây mong muốn các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại dự án để đảm bảo an toàn cho người dân. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá dỡ nhà cũ, phát hiện bao tải tiền cụ bà bỏ quên nhiều năm (Nguồn: Kienthucnet):

