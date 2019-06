Cận cảnh hàng loạt ô tô bủa vây chung cư dành cho người thu nhập thấp

Cuối năm 2016, chung cư Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) dành cho người thu nhập thấp được đưa vào sử dụng. Sau 3 năm, chung cư dành cho người thu nhập thấp này xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, còn người dân bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường, đỗ ôtô trái phép tràn lan. Dân ở chung cư dành cho người thu nhập thấp Long Thịnh đỗ ôtô bên trong khu vực sân và dọc theo tuyến đường Bế Văn Đàn (TP Quy Nhơn). Gần 50% trong 480 hộ gia đình sinh sống tại đây mua sắm ôtô, gây ra hệ lụy thiếu sân chơi, thiếu không gian sinh hoạt do xe đỗ khắp nơi. Góc nhìn từ trên cao cho thấy hàng loạt ôtô đỗ xung quanh chung cư thu nhập thấp nơi khuôn viên chật hẹp của khu chung cư Long Thịnh. Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định, cho hay quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở chung cư dành cho người thu nhập thấp không có thiết kế bãi đậu ôtô hoặc tầng hầm đậu ôtô. Theo quan sát của phóng viên Zing.vn, ngày 13/6, hàng loạt ôtô đậu trái quy định trong khu vực sân, hành lang và nhiều tuyến đường xung quanh chung cư. Trong số này, nhiều chiếc xe sang như Toyota Camry, Mercedes... trị giá tiền tỷ. Ôtô đậu đỗ lấn chiếm khu vực sân vui chơi trẻ em, sinh hoạt của người dân chung cư. Theo ông Bảo, thời điểm mở bán, trung bình mỗi căn nhà ở xã hội ở chung cư Long Thịnh có giá ưu đãi trung bình từ 250 đến 350 triệu đồng dành cho người thu nhập thấp, công nhân nghèo nhưng giờ đây nhiều người tại đây sắm ôtô đắt tiền là điều kỳ lạ. Hàng chục ôtô đắt tiền chen chúc trong khu vực phía sau khu chung cư. Thời gian tới, Sở Xây dựng Bình Định cam kết thành lập hội đồng cùng với các Sở, ngành và chủ đầu tư thẩm định kỹ hồ sơ mua căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp. Hồ sơ được xét công khai, chấm theo thang điểm, đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng Bình Định cho những chung cư thu nhập thấp khác tiếp tục mở bán cuối năm nay. Ngày 10/6, khi tiếp xúc cử tri tại phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn), ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cũng nêu ra vấn đề này vì trước đây, nhiều người khó khăn lắm mới mua được căn chung cư dù chỉ có giá 300-400 triệu đồng. Nay không hiểu vì sao cư dân ở đây lại sở hữu ôtô toàn đắt tiền. Ông Tùng đề nghị chính quyền Quy Nhơn cùng cơ quan chức năng vào cuộc lập lại an ninh trật tự tại chung cư Long Thịnh. Bà Lê Thị Hằng (ngụ phường Ghềnh Ráng), cho hay hàng ngày vào đầu buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, hàng trăm ôtô chen nhau đi lại trên tuyến đường Bế Văn Đàn (phía trước chung cư Long Thịnh) chật hẹp gây mất an toàn giao thông. "Chung cư dành cho người thu nhập thấp mà dân sống ở đây sắm ôtô quá nhiều gây ra tình trạng lộn xộn ở khu vực này", bà Hằng cho hay. Trước thực trạng dân chung cư Long Thịnh đậu đỗ ôtô tràn lan khắp nơi, chiều 12/6, Công an TP Quy Nhơn huy động lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý. Chung cư dành cho người thu nhập thấp Long Thịnh (mũi tên đỏ, TP Quy Nhơn). Ảnh: Google Maps.

