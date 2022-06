Cận cảnh dự án Phú Nhân Nghĩa khiến nhiều quan chức Hà Tĩnh bị xem xét kỷ luật

Theo đó dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04/11/2015, với mục đích tổ chức không gian quy hoạch dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường học mầm non kết nối với không gian các khu chức năng khác. Dự án tọa lạc trên địa phận xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích 99384 m2, tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa làm chủ đầu tư. Kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án này đến nay đã được triển khai thực hiện các hạng mục như trung tâm thương mại, trường học, quần thể sân thể thao, khu dân cư. Do vậy khu vực này ngày một sầm uất, đặc biệt các hộ dân đã về đây xây dựng nhà để ở, khiến giá đất xung quanh khu vực này tăng đột biến. Nhiều ngôi nhà xung quanh dự án này đang được xây dựng mới Trường học mầm non được xây dựng với quy mô lớn mang tên PNN PRESCHOOL Bên trong trung tâm thương mại nhiều quan hàng được mọc lên thu hút người dân đến mua sắm khá đông. Quần thể sân bóng thể dục thể thao đã được xây dựng Hệ thống nhà hàng quán ăn được xây dựng và đưa vào hoạt động. Bên cạnh sự phát triển thì dự án này lại vướng khá nhiều sự việc lùm xùm khi việc biến trung tâm thương mại thành chợ truyền thống. Đây là lý do chính để rồi ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án này. Đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Kết luận Thanh tra số 170/KL-UBND chỉ ra hàng loạt sai phạm. Đáng chú ý, Kết luận nêu, công ty đã lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ” không theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1371 ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại để xác định quy mô đầu tư phù hợp. Để rồi tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến dự án Phú Nhân Nghĩa ở huyện Kỳ Anh. Theo đó, tại kỳ họp này, ngày 27/5 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Kết quả các ông: Nguyễn Duy Nghị - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Trương Thanh Long - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; Phan Việt Hùng - viên chức biệt phái, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; Tô Thái Hòa - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chuyên viên Phòng Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng QH-KT-HTKT&PTĐT (Sở Xây dựng) trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và các ông Trần Xuân Tiến - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hậu Thành - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hữu Phúc - nguyên Trưởng phòng QLHĐXD, Sở Xây dựng; Tăng Văn Toàn - chuyên viên phòng Giao thông - Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Bình - nguyên Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có khuyết điểm, vi phạm tuy chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng phải được kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Theo đó dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04/11/2015, với mục đích tổ chức không gian quy hoạch dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường học mầm non kết nối với không gian các khu chức năng khác. Dự án tọa lạc trên địa phận xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích 99384 m2, tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa làm chủ đầu tư. Kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án này đến nay đã được triển khai thực hiện các hạng mục như trung tâm thương mại, trường học, quần thể sân thể thao, khu dân cư. Do vậy khu vực này ngày một sầm uất, đặc biệt các hộ dân đã về đây xây dựng nhà để ở, khiến giá đất xung quanh khu vực này tăng đột biến. Nhiều ngôi nhà xung quanh dự án này đang được xây dựng mới Trường học mầm non được xây dựng với quy mô lớn mang tên PNN PRESCHOOL Bên trong trung tâm thương mại nhiều quan hàng được mọc lên thu hút người dân đến mua sắm khá đông. Quần thể sân bóng thể dục thể thao đã được xây dựng Hệ thống nhà hàng quán ăn được xây dựng và đưa vào hoạt động. Bên cạnh sự phát triển thì dự án này lại vướng khá nhiều sự việc lùm xùm khi việc biến trung tâm thương mại thành chợ truyền thống. Đây là lý do chính để rồi ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án này. Đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Kết luận Thanh tra số 170/KL-UBND chỉ ra hàng loạt sai phạm. Đáng chú ý, Kết luận nêu, công ty đã lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ” không theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1371 ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại để xác định quy mô đầu tư phù hợp. Để rồi tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến dự án Phú Nhân Nghĩa ở huyện Kỳ Anh. Theo đó, tại kỳ họp này, ngày 27/5 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Kết quả các ông: Nguyễn Duy Nghị - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Trương Thanh Long - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; Phan Việt Hùng - viên chức biệt phái, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh; Tô Thái Hòa - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chuyên viên Phòng Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng QH-KT-HTKT&PTĐT (Sở Xây dựng) trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và các ông Trần Xuân Tiến - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hậu Thành - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hữu Phúc - nguyên Trưởng phòng QLHĐXD, Sở Xây dựng; Tăng Văn Toàn - chuyên viên phòng Giao thông - Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Bình - nguyên Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có khuyết điểm, vi phạm tuy chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng phải được kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc.