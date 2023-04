Cận cảnh cưỡng chế, tháo dỡ, di dời "tàu ma” trên Hồ Tây

Theo đúng chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, ngày 27/4, UBND phường Nhật Tân phối hợp với các phòng, ngành chức năng của UBND quận Tây Hồ đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, di dời bến cập du thuyền của Công ty Cổ phần Sông Potomac ra khỏi hồ Tây. Đơn vị tháo dỡ đã phải dùng thuyền kéo và cần cẩu đẩy du thuyền sang một bên để kéo bến cập du thuyền vào gần bờ, sau đó mới tiến hành tháo dỡ. Ông Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, hôm nay phường Nhật Tân đã tổ chức tháo dỡ, di dời một chiếc bến cập đã bị chìm theo các quyết định đã ban hành. "Chúng tôi tập trung thực hiện tháo dỡ từ hôm nay, sẽ làm cả những ngày nghỉ lễ cho đến khi xong việc. Thời gian này, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết dứt điểm bến cập du thuyền", Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết. Do bến cập du thuyền đã bị nước tràn vào khoang nên các công nhân đã phải tiến hành bơm nước từ bên trong ra ngoài để bến cập này nổi lên cho việc di chuyển vào gần bờ dễ dàng hơn. Các công nhân tiến hành tháo dỡ con "tàu ma". Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Hoàng Tuấn Anh, đơn vị thi công đã sử dụng 2 máy cẩu loại 80 tấn và 65 tấn cùng các thiết bị cắt, hàn hơi, sà lan và hàng chục nhân lực để di dời. Do du thuyền có tải trọng lớn, các đơn vị tháo dỡ phải di dời từng hạng mục nhỏ. Cùng với đó, việc tháo dỡ, di dời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, trong tháng 5 và tháng 6 tới, sẽ có kế hoạch di chuyển toàn bộ số tàu của Công ty Cổ phần Nhà nổi Hồ Tây và Công ty CP Sông Potomac ra khỏi hồ Tây theo đúng chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt du thuyền hoang tại Hồ Tây đang chờ giải cứu (Nguồn: VTV24)

