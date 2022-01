Cận cảnh cầu Thái Bình bị vỡ, nứt dầm sau khi tàu thủy đâm va

Tối 25/1, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Bình cho biết, vụ va chạm giữa tàu thủy với cầu Thái Bình xảy ra trưa cùng ngày. Thời điểm đó, phương tiện tàu thủy HD 3839 trong quá trình lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Trà Lý hướng hạ lưu về thượng lưu, lái tàu quên không hạ cabin dẫn đến va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình. Vụ va chạm đã khiến dầm biên phía hạ lưu của nhịp giữa cầu Thái Bình bị vỡ, nứt ngang dầm. Hai dầm giữa giáp dầm biên bị vỡ bê tông dầm ảnh hưởng đến an toàn công trình và khả năng khai thác cầu Thái Bình. Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình cho biết, sau khi tàu HD-3839 va chạm mạnh với dầm chính tại giữa khoang thông thuyền cầu Thái Bình, đơn vị đã báo cáo cơ quan chức năng và trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Vết nứt dầm cầu Thái Bình. Sở GTVT tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tổ chức lai dắt, di chuyển chiếc sà lan ra khỏi khu vực va chạm, phân luồng đảm bảo giao thông, đảm bảo an toàn công trình cầu.

Sau cú va chạm trên, Sở GTVT Thái Bình tập trung phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rào chắn, phân luồng đảm bảo giao thông khi qua cầu. Từ 0h ngày 26/1, các phương tiện có tải trọng trên 13 tấn dừng lưu thông qua cầu Thái Bình, từ 13 tấn trở xuống được phép lưu thông qua cầu Thái Bình. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu HD 3839 đang chở xi măng và đất san lấp mặt bằng của Công ty TNHH MTV Nguyễn Danh Sử có địa chỉ tại xã Phượng Hoàng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, do tài công Nguyễn Văn Tĩnh làm thuyền trưởng. Cú va chạm mạnh khiến nóc ca bin bị lật sang một bên, móp méo và thuyền trưởng Nguyễn Văn Tĩnh bị thương ở vùng đầu, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

