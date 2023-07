Cái chết của nữ chủ quán cafe "đèn mờ" bị trói tay trong toilet

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 10/6/2020, chị Nguyễn Thị Yến T. (32 tuổi, chủ quán cà phê ở ven đường ĐT825, ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) thấy quán cà phê của chị Phạm Thị N. (35 tuổi) vẫn đóng cửa, đèn nhà sau vẫn sáng. Quán này do chị N. thuê lại để kinh doanh. Chị T. gọi nhiều lần rủ chị N. ăn sáng, nhưng không thấy trả lời. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nghi có chuyện chẳng lành, chị T. đã kêu mọi người dân xung quanh đến hỗ trợ kiểm tra. Một số người đã dùng kìm cắt ổ khóa cổng để vào nhà, đến khu vực nhà vệ sinh của quán thì phát hiện chị N. đã tử vong, tay bị trói. Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường vụ án, trinh sát phát hiện có dấu hiệu tài sản cá nhân của nạn nhân đã bị mất trộm. (Quán cà phê xảy ra án mạng, Ảnh Công an TP HCM) Hàng chục trinh sát, điều tra viên ngày đêm điều tra, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm để lần tìm thủ phạm gây án. Trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh hiện trường vụ án phát hiện một nam thanh niên trong độ tuổi 20-25, cao khoảng 1,65m, dáng người to đậm, bịt khẩu trang kín đã vào nhà chị N. tối hôm đó. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Vũ Thanh Hoài. Hoài ăn chơi lêu lỏng và thường xuyên tìm các quán cà phê “lùm” để giải sầu. Để thu hút các phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, Hoài thường dùng zalo với tên “Thanh Hùng” với hình ảnh được chỉnh sửa công nghệ như “Hot boy” để tán tỉnh lừa tình một số nạn nhân. Đến 10h trưa 14/6, trinh sát T. cùng đồng đội đang đeo bám khu vực xung quanh nhà Hoài thì nhận được nguồn tin quý giá: Hoài sẽ có mặt trên địa bàn huyện Bình Chánh để tổ chức sinh nhật kín với một nhóm bạn vào chiều tối cùng ngày. Từ đây, trinh sát tổ chức lần tìm nhiều địa điểm quán ăn trên địa bàn mà có khả năng đối tượng sẽ tới. Đến 17h cùng ngày, Hoài xuất hiện tại một địa điểm cách nhà mình không xa thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Lúc này, Hoài ráo hoảnh la hét rằng, các anh đã bắt nhầm người. Tại cơ quan Công an, lúc đầu Hoài không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ khi các điều tra viên đưa ra hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, kết hợp nhiều tài liệu, dấu vết khác thu thập từ hiện trường vụ án thì Hoài mới chịu cúi đầu nhận tội. Qua điều tra, Hoài bước đầu khai nhận, đối tượng được sinh trưởng trong một gia đình không hoàn hảo. Cha bỏ đi từ khi Hoài còn nhỏ. Do vậy, Hoài thường xuyên buồn chán và ăn chơi lêu lỏng. Đến năm học lớp 8 thì Hoài bỏ học và làm đủ thứ nghề vặt để kiếm sống. Song với thu nhập hàng ngày cũng không đủ cho Hoài ăn chơi, tiêu xài. Gần đây, Hoài không có việc làm nên càng túng tiền. Hoài dự định sẽ tìm một quán cà phê “đèn mờ” nào để cướp tài sản nên đã di chuyển xuống huyện Đức Hòa, Long An để gây án. Ngày 9/6, Hoài vào quán cà phê của chị N. vì thấy chủ quán có đeo nhiều nhẫn vàng. Gã nói muốn mua dâm và được chủ quán đồng ý. Sau khi quan hệ, lợi dụng lúc chị N. sở hở, đối tượng đã bóp cổ nạn nhân đến chết để cướp 2 nhẫn vàng, hơn 200.000đ. Tiếp đó, Hoài lấy dây cột tay nạn nhân, lôi xác ra khu vực nhà vệ sinh rồi tẩu thoát. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng này đã phải chịu mức án chung thân. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man. Nguồn: Lý Thùy.

