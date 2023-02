Cái chết của cô gái làm phun xăm và dã tâm của khách hàng

Theo hồ sơ vụ án, tối 16/7/2022, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi vụt chạy ra phía đường Trần Nhân Tông (phường Hải Hà, TP Móng Cái, Quảng Ninh). Chỉ được khoảng 100m, người này ngã gục xuống đường rồi dần tắt thở. Vài người dân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết xung quanh chỗ cô gái ấy nằm rải rác các vết máu nên báo cơ quan công an. (Ảnh: Kinh tế đô thị) Công an xác định, người phụ nữ này đã tử vong, trên cổ có 1 vết cắt dài, phần ngực cũng có 3 vết thương được gây nên bởi vật có một lưỡi sắc, một lưỡi tù. Quá trình điều tra, nhân thân người phụ nữ xấu số ấy được làm rõ là chị Đ.T.T (31 tuổi). Chị T không phải người địa phương nhưng về đây thuê nhà mở cửa hàng phun xăm được một thời gian. Cửa hàng của nạn nhân nằm cách hiện trường khoảng hơn 100m. Với những thương tích trên người, bước đầu cơ quan điều tra nhận định chị T bị sát hại. (Ảnh: Người lao động) Một vài nhân chứng cho hay, khi chị T bỏ chạy từ cửa hàng ra thì có một nam thanh niên đuổi theo sát. Vào lúc nạn nhân gục xuống đường, đối tượng lạ mặt kia cũng quay đầu chạy về hướng ngược lại. Chẳng ai biết gã thanh niên đó tên gì, ở đâu. Khi khám nghiệm tử thi, công an xác định nơi phát hiện thi thể chỉ là hiện trường phụ. Hiện trường chính nằm ở căn phòng hơn 10m mà chị T dùng để hành nghề phun xăm, nối mi. (Ảnh: Báo Giao Thông) Tại đây, cơ quan công an phát hiện có 1 bao thuốc lá, 1 chai nước ngọt và chiếc điện thoại của nạn nhân. Dường như trước khi bị sát hại, chị T có xăm hình cho ai đó. Khi tìm hiểu, các điều tra viên được biết, chị T sinh ra, lớn lên ở đảo Vĩnh Thực (Quảng Ninh), đã lập gia đình, có 2 con, tuy nhiên vợ chồng đã ly thân từ nhiều năm. Chị T đến Móng Cái mở cửa hàng kinh doanh một mình. (Ảnh: VTC News) Rà soát các camera nhà dân xung quanh hiện trường đã thu được vài đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc. Theo đó, khi chị T chạy ra khỏi quán, dường như nạn nhân đã bị trọng thương, chỉ là cố vùng vẫy để thoát thân. Phía sau chị T xuất hiện một thanh niên lạ đuổi theo. Do chất lượng hình ảnh kém nên chỉ nhận diện được người này cao khoảng trên 1m6, mặc áo màu đen. Riêng khuôn mặt thì rất mờ, không xác định được. Tuy vậy, đây vẫn là một nút thắt quan trọng giúp cơ quan điều tra có thể đưa ra những nhận định ban đầu về nghi phạm. (Ảnh: VTC News) Bước đầu, các điều tra viên cho rằng chị T bị sát hại từ hai nguyên nhân, đầu tiên là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tình cảm, tiền bạc. Thứ hai là đối tượng ra tay với mục đích cướp tài sản. Trích xuất dữ liệu từ chiếc điện thoại của chị T cho thấy, trước thời điểm bị sát hại, chị T có nói chuyện với một thanh niên lạ. Người này cũng mới kết bạn qua Zalo với nạn nhân. Trong câu chuyện, đối tượng có hỏi việc xăm hình. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh internet) Sau khi chị T nói có nhận xăm thì nam thanh niên này ngỏ ý muốn làm và yêu cầu quán phải vắng, chỉ có chị T với anh ta mà thôi. Cơ quan điều tra cũng phát hiện, chị T có gửi ảnh của thanh niên này cho một người bạn với nội dung "đây là khách đến xăm". Như vậy, có thể thấy giữa chị T và đối tượng đến xăm không có quan hệ quen biết. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Cùng với nhiều tài liệu khác được thu thập, các điều tra viên Công an TP Móng Cái và Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thể khẳng định, chị T đã bị sát hại sau khi thực hiện xăm hình cho vị khách lạ kia và chính anh ta là nghi phạm của vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh internet) Vào thời điểm này, công an phát hiện có 2 lần đối tượng đăng nhập zalo tại hai địa điểm khác nhau ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Các tổ trinh sát được điều động lên đường truy tìm. Cuối cùng, danh tính đối tượng được làm rõ là Choóng Văn Thắng (21 tuổi, quê quán ở huyện Tiên Yên, nơi ở là xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh internet) Sáng 17/7 Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được Thắng đang ở tại một khu nhà trọ tại huyện Hải Hà. Các cán bộ, chiến sĩ Công an tình Quảng Ninh đã ập vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Thắng khá bất ngờ khi mình bị bắt nhanh đến vậy, bởi lẽ khi gây án, hắn có sự tính toán khá kỹ lưỡng. Gã khai, do nghiện nên trước đó đã mò về Móng Cái mua ma túy. Dùng xong, Thắng lại nghĩ cách kiếm tiền nhằm "đáp ứng" cơn nghiện tiếp theo. Trong lúc đi lang thang, Thắng nhìn thấy của hàng phun xăm của chị T vắng vẻ, chỉ có mình người phụ nữ này làm việc nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thắng lấy số điện thoại của chị T trên biển hiệu cửa hàng rồi mua một sim rác, tạo lập tài khoản zalo mới để kết bạn. Thắng hỏi chị T có xăm hình không và ra điều kiện sẽ đến xăm khi quán vắng khách, chỉ có 2 người. Tối 16/7, Thắng chuẩn bị 1 con dao rồi đến tìm chị T. Tại đây, sau khi xăm hình xong, đối tượng không có tiền thanh toán nên hai người lời qua tiếng lại. Chị T có chụp ảnh Thắng gửi cho bạn. Thắng liền lấy dao ra rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn qua nhiều địa điểm và tin rằng sẽ không bị phát hiện. Khi bắt Thắng, cơ quan công an thu giữ được con dao là hung khí. Vào thời điểm này, trên tay đối tượng còn nhiều vết thương khá mới. Qua giám định cho thấy ADN của đối tượng khớp với những dấu vết sinh học thu được tại hiện trường vụ án. Tội ác của Thắng rồi đây sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi đối diện sự trừng phạt của pháp luật. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

