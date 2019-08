Các điểm tránh nắng nóng miễn phí cho người lao động Hà Nội

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức thí điểm mô hình trạm tránh, trú nắng nóng miễn phí cho người dân. Dự án này được hỗ trợ bởi Hội chữ thập đỏ Đức cùng sự phối hợp của Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Những chiếc xe buýt tránh nóng lưu động có trang bị khăn lạnh, nước mát, bình đựng nước miễn phí tiện dụng để phát cho người dân. Từ 9 giờ đến 14 giờ mỗi ngày, chiếc xe đi đến những điểm tập trung đông người lao động như chợ, cổng bệnh viện, bến xe... Những người lao động ngoài trời và người dân đi qua điểm tránh nóng lưu động có thể dừng chân, vào nghỉ ngơi. Điều này nhằm giảm tác hại không mong muốn do nắng nóng gây ra. Điểm tránh nóng trong xe bus được bật điều hòa mát mẻ. Tình nguyện viên tại các điểm sẽ tư vấn cho người dân về các biện pháp chống nắng, sơ cứu trường hợp say nắng, sốc nhiệt. Hiện ở Hà Nội có 3 điểm tránh nóng miễn phí đặt tại những khu vực bị ảnh hưởng lớn của thời tiết và có nhiều người lao động ngoài trời trong các đợt nắng nóng cao điểm. Hàng nghìn lượt người dân đã được hỗ trợ hồi phục sức khỏe để làm việc hiệu quả hơn. Chị Lê Thị Thủy, một lái xe Grap chia sẻ: "Mấy ngày nay nắng nóng đỉnh điểm, người tôi mệt nhoài, nhất là vào buổi trưa. May quá có điểm tránh nắng này, vừa có nước mát, vừa có khăn lạnh, điều hòa mát mẻ... Tình nguyện viên và các bác ở hội chữ thập đỏ rất nhiệt tình, vui vẻ". Một điểm tránh nóng được lập tại sân đình Hoàng Cổ Nhuế (299 Trần Cung) đón người dân, tiểu thương, người qua đường... vào nghỉ ngơi miễn phí. Tới đây, dự án tiếp tục thử nghiệm mở rộng thêm điểm tránh nóng tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Với những hành động tuy nhỏ nhưng ấm tình người, những điểm tránh nóng lưu động đã đem đến cho người lao động một nơi nghỉ ngơi, tránh nóng và hồi phục sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức thí điểm mô hình trạm tránh, trú nắng nóng miễn phí cho người dân. Dự án này được hỗ trợ bởi Hội chữ thập đỏ Đức cùng sự phối hợp của Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Những chiếc xe buýt tránh nóng lưu động có trang bị khăn lạnh, nước mát, bình đựng nước miễn phí tiện dụng để phát cho người dân. Từ 9 giờ đến 14 giờ mỗi ngày, chiếc xe đi đến những điểm tập trung đông người lao động như chợ, cổng bệnh viện, bến xe... Những người lao động ngoài trời và người dân đi qua điểm tránh nóng lưu động có thể dừng chân, vào nghỉ ngơi. Điều này nhằm giảm tác hại không mong muốn do nắng nóng gây ra. Điểm tránh nóng trong xe bus được bật điều hòa mát mẻ. Tình nguyện viên tại các điểm sẽ tư vấn cho người dân về các biện pháp chống nắng, sơ cứu trường hợp say nắng, sốc nhiệt. Hiện ở Hà Nội có 3 điểm tránh nóng miễn phí đặt tại những khu vực bị ảnh hưởng lớn của thời tiết và có nhiều người lao động ngoài trời trong các đợt nắng nóng cao điểm. Hàng nghìn lượt người dân đã được hỗ trợ hồi phục sức khỏe để làm việc hiệu quả hơn. Chị Lê Thị Thủy, một lái xe Grap chia sẻ: "Mấy ngày nay nắng nóng đỉnh điểm, người tôi mệt nhoài, nhất là vào buổi trưa. May quá có điểm tránh nắng này, vừa có nước mát, vừa có khăn lạnh, điều hòa mát mẻ... Tình nguyện viên và các bác ở hội chữ thập đỏ rất nhiệt tình, vui vẻ". Một điểm tránh nóng được lập tại sân đình Hoàng Cổ Nhuế (299 Trần Cung) đón người dân, tiểu thương, người qua đường... vào nghỉ ngơi miễn phí. Tới đây, dự án tiếp tục thử nghiệm mở rộng thêm điểm tránh nóng tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Với những hành động tuy nhỏ nhưng ấm tình người, những điểm tránh nóng lưu động đã đem đến cho người lao động một nơi nghỉ ngơi, tránh nóng và hồi phục sức khỏe để tiếp tục làm việc.