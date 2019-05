Người đi đường đắp chăn, biến thành 'ninja' giữa cái nóng trên 40 độ C

Người Hà Nội quay cuồng trong nắng nóng trên 40 độ C Nhiệt độ trưa 18/5 ở nội thành Hà Nội đo được là 57 độ C, nắng nóng gay gắt. Tại các quán giải khát chật cứng, ở bệnh viện nhiều bệnh nhân đang vất vả chống chọi với thời tiết. Mới hơn 10h, phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên hồ Hoàn Kiếm đã vắng vẻ vì cái nắng nóng như thiêu như đốt ngoài trời. Để ra đường, nhiều người phải che chắn, bịt kín người bằng mọi đồ vật, dụng cụ. Những chiếc khẩu trang, nón, khăn, kính, áo chống nóng được đưa ra phát huy tác dụng. Có người quàng chăn phủ lên toàn bộ chân tay chống nóng, chỉ để hở đôi mắt để điều khiển xe. Nếu không che chắn như vậy, đôi cánh tay sẽ bị bỏng rát. Có người còn mang cả khăn tay còn ướt từ nhà để lau mồ hôi và che đầu cho khỏi nóng. Một phụ nữ dùng khăn che kín mít vẫn tỏ ra khó chịu với nắng nóng kinh hoàng ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày tình trạng vi phạm an toàn giao thông khi ngồi trên xe máy diễn ra phổ biến. Đặc biệt còn có người mang cáo áo mưa ra mặc giữa trời nắng để chống nóng. Từ người lớn tới trẻ em đi ngoài đường ai cũng tỏ ra mệt mỏi và dùng nhiều cách để chống cái nắng nóng gay gắt. Nhiều bé còn ngủ gục trên xe mệt mỏi.





