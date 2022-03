CA khởi tố vụ án đập phá, đào bới mồ mả cụ ông 85 tuổi ở Mê Linh

Ngày 30/3, thông tin từ Công an huyện Mê Linh cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến sự việc ngôi mộ cụ ông bị đào bới, đập phá xảy ra trên địa bàn xã Mê Linh. Ngoài ra, Công an huyện Mê Linh cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn chưa truy tìm được nghi phạm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo chia sẻ của người thân ông N.N.T (85 tuổi - bị đào bới, đập phá mồ mả): "Khi ông T. còn sống không có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Duy chỉ có 1 người cháu ruột tên N.H.H (SN 1975, từng nhiều lần ra tù vào tội) thường xuyên đến nhà chửi bới, gây hấn, thậm chí hành hung vô cớ với ông T. Sự việc này ông T. khi còn sống đã nhiều lần báo công an nhưng chưa được giải quyết triệt để. Trước đó, ngày 15/3, UBND xã Mê Linh tiếp nhận trình báo về việc mộ của cụ ông T. bị đào bới, đập phá nên đã huy động Công an xã tới hiện trường nắm bắt. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ngôi mộ của ông T. bị đập phá, kẻ gian còn đào một đoạn trong mộ nhưng chưa đến phần cốt. Theo người thân, ông T. mất ngày 23/2 ngày 24/2, gia đình đưa ông T. đi hỏa táng và mang tro cốt ra mộ an táng. Khoảng 4 ngày sau, người nhà ra thăm mộ thì phát hiện bát hương bị đập phá. Đỉnh điểm ngày 14/3, người dân phát hiện ngôi mộ bị đập phá, đào bới đã báo cho gia đình. Sự việc khiến mọi người vô cùng bức xúc. Sau khi Công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường, gia đình đã sửa sang lại mộ ông T. về hiện trạng ban đầu. Hiện vụ ngôi mộ cụ ông bị đào bới, đập phá ở Mê Linh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Mộ cụ ông bị đập phá, đào xới sau vài ngày an táng ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 30/3, thông tin từ Công an huyện Mê Linh cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến sự việc ngôi mộ cụ ông bị đào bới, đập phá xảy ra trên địa bàn xã Mê Linh. Ngoài ra, Công an huyện Mê Linh cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn chưa truy tìm được nghi phạm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo chia sẻ của người thân ông N.N.T (85 tuổi - bị đào bới, đập phá mồ mả): "Khi ông T. còn sống không có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Duy chỉ có 1 người cháu ruột tên N.H.H (SN 1975, từng nhiều lần ra tù vào tội) thường xuyên đến nhà chửi bới, gây hấn, thậm chí hành hung vô cớ với ông T. Sự việc này ông T. khi còn sống đã nhiều lần báo công an nhưng chưa được giải quyết triệt để. Trước đó, ngày 15/3, UBND xã Mê Linh tiếp nhận trình báo về việc mộ của cụ ông T. bị đào bới, đập phá nên đã huy động Công an xã tới hiện trường nắm bắt. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ngôi mộ của ông T. bị đập phá, kẻ gian còn đào một đoạn trong mộ nhưng chưa đến phần cốt. Theo người thân, ông T. mất ngày 23/2 ngày 24/2, gia đình đưa ông T. đi hỏa táng và mang tro cốt ra mộ an táng. Khoảng 4 ngày sau, người nhà ra thăm mộ thì phát hiện bát hương bị đập phá. Đỉnh điểm ngày 14/3, người dân phát hiện ngôi mộ bị đập phá, đào bới đã báo cho gia đình. Sự việc khiến mọi người vô cùng bức xúc. Sau khi Công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường, gia đình đã sửa sang lại mộ ông T. về hiện trạng ban đầu. Hiện vụ ngôi mộ cụ ông bị đào bới, đập phá ở Mê Linh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Mộ cụ ông bị đập phá, đào xới sau vài ngày an táng ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.