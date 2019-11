Bóc trần kinh doanh mại dâm trá hình ở các “động vui vẻ” ở Việt Nam

Ngày 24/8, trinh sát Công an quận 12 ập vào kiểm tra bất ngờ khách sạn Hương Biển nằm trên đường Hà Huy Giáp, KP3, phường Thạnh Lộc. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 2 cô gái đang bán dâm cho 2 khách nam. Qua làm việc, 2 cô gái khai là nhân viên của quán karaoke Galaxy và được Hường (quản lý của quán) điều tới khách sạn trên để bán dâm cho khách với giá là 1,5 triệu đồng/người. Nữ quán lý quán karaoke bị công an triệu tập. Theo đó, cô này khai làm quản lý kiêm “má mì” môi giới bán dâm cho các nhân viên của quán karaoke Galaxy.