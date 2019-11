Bóc trần các vụ lợi dụng địa vị “quan chức” Công an để “làm càn“

Thượng uý công an tát nhân viên trạm Hải Đăng: Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, rồi tát vào mặt nam nhân viên khác tại một trạm dừng nghỉ khiến nhiều người bất bình. Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, người đàn ông trong clip là thượng úy Nguyễn Xô Việt, đang công tác tại công an Thị xã Phổ Yên. Đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện công an tỉnh đã tạm đình chỉ thượng úy Xô Việt để xác minh, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, PGĐ CA Thái Nguyên cũng phủ nhận thượng úy Việt là con trai của mình như lời đồn trên mạng xã hội. Sự việc đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ và chờ đợi kết quả xử lý thượng úy Việt một các thích đáng của công an tỉnh Thái Nguyên. Nữ đại úy công an đại não sân bay Tân Sơn Nhất: Ngày 11/8, đại úy Lê Thị Hiền bay từ TP.HCM về Hà Nội. Quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên nữ cán bộ công an đã cãi vã với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không. Ngày 23/8, công an quận Đống Đa đề xuất hình thức kỷ luật là giáng cấp bậc nữ công an để gửi cấp trên phê chuẩn. Trước đó, bà Hiền bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để xem xét, giải quyết vụ việc. Hết thời hạn này, nữ cán bộ công an vẫn công tác, đi làm bình thường. Ngày 7/11, thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, hiện công an TP Hà Nội đang làm các thủ tục giáng cấp đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội) từ đại úy xuống trung úy. Đồng thời, công an quận Đống Đa cũng đã điều động đại úy Hiền đến công tác tại một bộ phận không trực tiếp tiếp dân. Hai cán bộ công an đánh người dân nhập viện: Ngày 6/2, Ông Nguyễn Duy Linh trước đó là thượng úy, thuộc Đội Cảnh sát hình sự công an TP Châu Đốc và ông Nguyễn Minh Luân là thiếu úy, thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc đã xảy ra đánh nhau với ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi, trú tại phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) ở khu vực bến xe cũ (TP Châu Đốc). Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Ngày 4/6, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết công an TP Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Minh Luân về tội cố ý gây thương tích. Tạm đình chỉ công tác thượng uý Công an tát nhân viên bán hàng. (Nguồn: THDT)

