Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến “sở hữu” loạt phát ngôn dậy sóng dư luận

Ngày 25/11 tới đây, dự kiến Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng nhìn lại những phát ngôn gây sốc dư luận của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong suốt gần 2 nhiệm kỳ ngồi ghế Bộ trưởng GD&ĐT. 1. ĐH Y dược TP.HCM phải đổi tên thành ĐH Sức khỏe TP.HCM. Tại lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của Trường ĐH Y dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề nghị trường cần nhanh chóng thực hiện việc đổi tên từ ĐH Y dược TP.HCM thành ĐH Sức khỏe để không tụt hậu với thế giới, với nước láng giềng Lào, Campuchia. Tuy nhiên, phát ngôn này sau đó gây tranh cãi trong dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.2. "Nhà vệ sinh bẩn tức là giám đốc (bệnh viện) bẩn, trưởng khoa bẩn!”. Đây là phát ngôn của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Quốc hội sáng ngày 27/10/2018. Khi đó, Bộ trưởng Tiến đề cập đến việc Bộ đã đầu tư xây dựng rất nhiều bệnh viện từ Trung ương tới tỉnh, thái độ chăm sóc, bệnh viện xanh sạch đẹp, xây dựng nhà vệ sinh bệnh viện. 3. “Tôi rất phẫn nộ và day dứt trong vụ việc VN Pharma”. Năm 2017, khi có thông tin em chồng, con trai Bộ trưởng tham gia ban lãnh đạo Công ty VN Pharma, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong gia đình bà không ai tham gia công ty này cả. Cũng liên quan đến vụ việc này, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, bà rất phẫn nộ và day dứt trong vụ việc VN Pharma. 4. “Nhờ ca ghép phổi, Việt Nam ghi tên trên bản đồ thế giới trong kỹ thuật ghép phổi, đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên một tầm cao mới”. Bộ trưởng Tiến đã phát biểu như trên khi vào thăm và tặng quà bệnh nhân đầu tiên vừa được ghép phổi ở Bệnh viện Quân y 103 ngày 24/2/2017. 5. 'Phát triển ngành y tế theo hướng 'kiềng ba chân'. Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 27/10/2018, nói về hướng phát triển ngành y tế thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ hiện giải quyết theo hướng “kiềng ba chân". Thứ nhất là xây dựng y tế cơ sở, chăm sóc con người khi đang còn khoẻ mạnh, thứ hai là khi người dân bị bệnh, phải vào bệnh viện thì cần được chăm sóc chu đáo, toàn diện, chất lượng, Thứ ba là vấn đề nhân lực, tài chính và cơ sở hạ tầng. 6. “Bệnh nhân vẫn dám đến đây khám chữa bệnh thì quả là... dũng cảm” – Bộ trưởng Tiến đã phát biểu như trên khi đến kiểm tra phòng khám Thiên Tâm (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, bà Tiến nói rằng, dụng cụ lèo tèo, máy xét nghiệm không có, cơ sở vật chất nhếch nhác, bác sĩ nước ngoài không ghi bệnh án, chống nhiễm khuẩn cũng không đạt mà bệnh nhân vẫn dám đến đây khám chữa bệnh thì quả là... dũng cảm. 7. “Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, trung thực. Chúng ta dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Ngày 31/5/2017, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hòa bình và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sự cố y khoa khiến bảy người tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây bà đã phát biểu câu nói trên. 8. “Trước giờ khám bệnh, cúi chào bệnh nhân” - trả lời phiên chất vấn Quốc hội sáng 14/6/2017, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, chắc chắn khi tăng giá dịch vụ thì chất lượng khám chữa bệnh phải tăng và Bộ cũng đề nghị, trước giờ khám bệnh, phải cúi chào bệnh nhân. Đồng thời bà cũng nói rằng, bà nhận trách nhiệm, nhận lỗi khi dân đến hiệu thuốc nào cũng mua được thuốc mà không cần đơn. 9. “Dịch sốt xuất huyết kéo dài do nắng lắm, mưa nhiều”. Trình bày trước Quốc hội ngày 1/11/2017, khi nêu nguyên nhân dịch bệnh kéo dài, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải thích dịch sốt xuất huyết trước hết là biến đổi khí hậu, năm nay nắng nóng kéo dài, mưa cũng nhiều. 10. "Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật". Ngày 20/7/2013, vụ việc 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong khi tiêm vắc xin viêm gan B gây bức xúc dư luận. Trả lời báo chí khi đó, Bộ trưởng Tiến cho biết: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”. 11. Thiếu giường bệnh thì phải hỏi… Nhà nước! Ngày 27/5/2013, bên hành lang phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Kim Tiến đã trả lời báo chí về vấn đề giảm tải bệnh viện, đầu tư cho ngành y tế…Bộ trưởng Tiến đã không ngần ngại trả lời rằng: “Câu hỏi này cũng phải dành cho Nhà nước vì Bộ Y tế không thể xây nhà được và cũng không có tiền làm nhà, xây bệnh viện hay mua trang thiết bị”. Ảnh: NLĐ. 12. Hai điều Bộ trưởng Tiến thấy “được nhất” trong gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng. Ngày 15/10/2019, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Tiến nói rằng, đây có thể là chuyến công tác cuối cùng của bà trên cương vị Bộ trưởng Y tế, sau 5 năm làm thứ trưởng và 8 năm làm bộ trưởng. Đáng chú ý, Bộ trưởng Tiến đã chia sẻ điều bà cảm thấy "được" nhất sau gần 2 nhiệm kỳ là tư lệnh ngành y tế, đó là việc thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngành y tế đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động để đổi mới đào tạo và quản trị nhân lực bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bộ mặt bệnh viện rõ ràng là có những thay đổi đáng kể.

Ngày 25/11 tới đây, dự kiến Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng nhìn lại những phát ngôn gây sốc dư luận của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong suốt gần 2 nhiệm kỳ ngồi ghế Bộ trưởng GD&ĐT. 1. ĐH Y dược TP.HCM phải đổi tên thành ĐH Sức khỏe TP.HCM. Tại lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của Trường ĐH Y dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề nghị trường cần nhanh chóng thực hiện việc đổi tên từ ĐH Y dược TP.HCM thành ĐH Sức khỏe để không tụt hậu với thế giới, với nước láng giềng Lào, Campuchia. Tuy nhiên, phát ngôn này sau đó gây tranh cãi trong dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. 2. " Nhà vệ sinh bẩn tức là giám đốc (bệnh viện) bẩn, trưởng khoa bẩn !”. Đây là phát ngôn của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Quốc hội sáng ngày 27/10/2018. Khi đó, Bộ trưởng Tiến đề cập đến việc Bộ đã đầu tư xây dựng rất nhiều bệnh viện từ Trung ương tới tỉnh, thái độ chăm sóc, bệnh viện xanh sạch đẹp, xây dựng nhà vệ sinh bệnh viện. 3. “Tôi rất phẫn nộ và day dứt trong vụ việc VN Pharma” . Năm 2017, khi có thông tin em chồng, con trai Bộ trưởng tham gia ban lãnh đạo Công ty VN Pharma, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong gia đình bà không ai tham gia công ty này cả. Cũng liên quan đến vụ việc này, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, bà rất phẫn nộ và day dứt trong vụ việc VN Pharma. 4. “Nhờ ca ghép phổi, Việt Nam ghi tên trên bản đồ thế giới trong kỹ thuật ghép phổi, đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên một tầm cao mới” . Bộ trưởng Tiến đã phát biểu như trên khi vào thăm và tặng quà bệnh nhân đầu tiên vừa được ghép phổi ở Bệnh viện Quân y 103 ngày 24/2/2017. 5. 'Phát triển ngành y tế theo hướng 'kiềng ba chân' . Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 27/10/2018, nói về hướng phát triển ngành y tế thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ hiện giải quyết theo hướng “kiềng ba chân". Thứ nhất là xây dựng y tế cơ sở, chăm sóc con người khi đang còn khoẻ mạnh, thứ hai là khi người dân bị bệnh, phải vào bệnh viện thì cần được chăm sóc chu đáo, toàn diện, chất lượng, Thứ ba là vấn đề nhân lực, tài chính và cơ sở hạ tầng. 6. “Bệnh nhân vẫn dám đến đây khám chữa bệnh thì quả là... dũng cảm” – Bộ trưởng Tiến đã phát biểu như trên khi đến kiểm tra phòng khám Thiên Tâm (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, bà Tiến nói rằng, dụng cụ lèo tèo, máy xét nghiệm không có, cơ sở vật chất nhếch nhác, bác sĩ nước ngoài không ghi bệnh án, chống nhiễm khuẩn cũng không đạt mà bệnh nhân vẫn dám đến đây khám chữa bệnh thì quả là... dũng cảm. 7. “Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, trung thực. Chúng ta dám làm, dám chịu trách nhiệm” . Ngày 31/5/2017, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hòa bình và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sự cố y khoa khiến bảy người tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây bà đã phát biểu câu nói trên. 8. “Trước giờ khám bệnh, cúi chào bệnh nhân” - trả lời phiên chất vấn Quốc hội sáng 14/6/2017, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, chắc chắn khi tăng giá dịch vụ thì chất lượng khám chữa bệnh phải tăng và Bộ cũng đề nghị, trước giờ khám bệnh, phải cúi chào bệnh nhân. Đồng thời bà cũng nói rằng, bà nhận trách nhiệm, nhận lỗi khi dân đến hiệu thuốc nào cũng mua được thuốc mà không cần đơn. 9. “Dịch sốt xuất huyết kéo dài do nắng lắm, mưa nhiều” . Trình bày trước Quốc hội ngày 1/11/2017, khi nêu nguyên nhân dịch bệnh kéo dài, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải thích dịch sốt xuất huyết trước hết là biến đổi khí hậu, năm nay nắng nóng kéo dài, mưa cũng nhiều. 10. "Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật". Ngày 20/7/2013, vụ việc 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong khi tiêm vắc xin viêm gan B gây bức xúc dư luận. Trả lời báo chí khi đó, Bộ trưởng Tiến cho biết: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”. 11. Thiếu giường bệnh thì phải hỏi… Nhà nước ! Ngày 27/5/2013, bên hành lang phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Kim Tiến đã trả lời báo chí về vấn đề giảm tải bệnh viện, đầu tư cho ngành y tế…Bộ trưởng Tiến đã không ngần ngại trả lời rằng: “Câu hỏi này cũng phải dành cho Nhà nước vì Bộ Y tế không thể xây nhà được và cũng không có tiền làm nhà, xây bệnh viện hay mua trang thiết bị”. Ảnh: NLĐ. 12. Hai điều Bộ trưởng Tiến thấy “được nhất” trong gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng. Ngày 15/10/2019, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Tiến nói rằng, đây có thể là chuyến công tác cuối cùng của bà trên cương vị Bộ trưởng Y tế, sau 5 năm làm thứ trưởng và 8 năm làm bộ trưởng. Đáng chú ý, Bộ trưởng Tiến đã chia sẻ điều bà cảm thấy "được" nhất sau gần 2 nhiệm kỳ là tư lệnh ngành y tế, đó là việc thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngành y tế đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động để đổi mới đào tạo và quản trị nhân lực bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bộ mặt bệnh viện rõ ràng là có những thay đổi đáng kể.