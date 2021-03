Bí thư Nguyễn Văn Nên và những ai không ứng cử ĐBQH khóa mới?

Trong danh sách hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV không có tên ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Việc ông Nguyễn Văn Nên không ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là sự khác biệt so với những nhiệm kỳ trước. Quốc hội khoá XIV, 19/19 uỷ viên Bộ Chính trị đều ứng cử đại biểu Quốc hội. Các nhiệm kỳ gần đây, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đều là Đại biểu Quốc hội. Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội khóa XIV Ksor H’Bơ Khăp (hay còn gọi là Ksor Phước Hà) - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Lý do được bà đưa ra là muốn chuyên tâm phục vụ trong ngành công an. Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền cũng xác nhận bà không có tên trong danh sách các ứng viên ĐBQH khóa mới của tỉnh Phú Yên, dù vẫn rất mong muốn tiếp tục được làm đại biểu của nhân dân. Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho biết, ông không tham gia tái ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do tuổi tác đã cao và ông đã tham gia hoạt động Quốc hội đến nay được gần 20 năm và để cơ hội cho những người trẻ. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng xác nhận không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV với lý do ông quá tuổi quy định.

