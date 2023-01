Bị nạn vì "hố công trình"... những trường hợp may mắn thắng tử thần

Bé 10 tuổi mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m: Trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hào Nam cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Ngày 1/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng máy khoan chọc sâu, kết hợp làm mềm đất để kéo trụ bê tông lên. Sáng 2/1, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu cháu bé, huy động thêm các phương tiện cứu hộ và tiếp tục bơm oxy xuống bên dưới trụ bê tông. Ngày 3/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết các lực lượng đang sử dụng lồng ống thép để rút cọc bê tông lên. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang dồn toàn lực để cứu hộ, cứu nạn với tinh thần còn nước còn tát. Giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15m: Trước vụ việc tại Đồng Tháp không lâu, vào khoảng 16h30 ngày 19/12/2022, anh Lại Thế Quang (ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện bé L.K.T (5 tuổi) rơi xuống hố ép cọc bê tông sâu khoảng 15m tại khu vực công trường đang thi công. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai ứng cứu. Do miệng hố rất nhỏ, không thể trực tiếp tiếp cận bé gái nên lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần để nạn nhân không bị hoảng loạn, vừa cẩn trọng đưa dây và thiết bị chuyên dụng xuống để bé bám vào, kéo lên. Rất may sau đó bé đã bình tĩnh và phối hợp thực hiện các bước theo hướng dẫn. Đến khoảng 17h cùng ngày, bé gái được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hố sâu và chuyển đến nơi an toàn. Bé trai 7 tuổi lọt cống công trình tử vong: Tháng 8/2020, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi bé N.V (7 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng 3 cháu khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3, thành phố Biên Hòa chơi. Sau đó, V. đến đoạn cống đang thi công sâu 3-4m, chưa có nắp đậy rửa chân và không may trượt chân rơi xuống cống. Thấy vậy, các cháu đi cùng hô hoán, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi vớt lên bé đã tử vong. Bé trai lớp 4 mất tích khi lọt cống không nắp đậy: Cuối tháng 9/2017, Công an xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhận được tin báo từ bảo vệ của Công ty TNHH Minh Thành 2 (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân) có một bé trai đi học về bị nước cuốn xuống mương thoát nước trước công ty. Qua xác minh, nạn nhân là em N.T.T (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Chu Văn An, xã Thạnh Phú). Nguyên nhân ban đầu được xác định trên đường đi học về khi đến mương thoát nước trước cổng công ty, T bị rơi dép xuống mương. Bé xuống nhặt thì không may ngã xuống mương nước và bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, dân phòng và xã đội đã phối hợp đơn vị cứu hộ, cứu nạn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đồng Nai tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống cống và suối Ông Hường. Sau cùng, nạn nhân được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 5km và đã tử vong. Nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt dưới giếng sâu 80m: Khoảng 17h ngày 4/8/2015, bé N.T.T.A đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương thì bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa. Đường ống khoan giếng này sâu chừng 80 mét, đã thi công được nửa tháng. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa bị khoét rộng một lỗ song song có đường kính khoảng 40cm. Bé gái 7 tuổi đã lọt theo đường này. Nhận tin, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện tiến hành đào đất, giải cứu bé gái. Sau gần 10 giờ nỗ lực đào bới, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã giải cứu được bé gái. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.

