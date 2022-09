Bí mật kinh hoàng trong bao tải dứa trên hồ thuỷ lợi bản Muông

Những ngày cuối tháng 1/2021, thời điểm cận Tết Nguyên đán, tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La xôn xao về một vụ án. (Ảnh Công an tỉnh Sơn La) Hiện trường vụ án được phát hiện ban đầu tại hồ thủy lợi bản Muông, nơi nhiều năm qua bà con vẫn lấy nước tưới tiêu, sinh hoạt,… Chiều 23/1/2021, khi đi kéo vó về một người dân đã phát hiện chiếc bao tải dứa chứa một vật giống con lợn chết. Khi ngó vào xem mới phát hiện đó là một xác người. Ngay lập tức người dân bản Muông đã gọi điện trình báo với Công an xã Chiềng Cọ. Sau khi trình báo tới Công an thành phố, Công an xã đã tiến hành bảo vệ hiện trường. (Ảnh: TTXVN) Kiểm tra sơ bộ, phát hiện trong bao tải dứa là một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Người này cao khoảng 1m50, tuổi từ khoảng 40-50 tuổi, chết do bị siết cổ, không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân mặc trang phục của người Kinh, nhưng lại đeo một chiếc túi nhỏ thổ cẩm của người dân tộc, tai có đeo một đôi khuyên màu vàng kiểu dáng khá đặc trưng của người Mông; ngoài ra nạn nhân khuyết hai răng cửa hàm trên. Cùng lúc với việc kiểm tra sơ bộ tử thi, lực lượng trinh sát Công an Sơn La đã tỏa đi khắp bản Muông để nắm tình hình, đồng thời bắt đầu khoanh vùng những đối tượng nghi vấn. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La) Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an thành phố Sơn La đã cho kiểm danh, kiểm diện toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn xã Chiềng Cọ, tập trung rà soát số nhân khẩu là nữ; tuy nhiên, số nhân khẩu cả thường và tạm trú đều có mặt 100%. Điều này đồng nghĩa với việc nạn nhân không phải là người địa phương và bị sát hại ở một địa điểm khác trước khi được đưa đến hồ thủy lợi bản Muông để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường) Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định người phụ nữ có thể không phải là người dân tộc thiểu số mà chỉ là có mối quan hệ gần gặn với bà con vùng dân tộc. Công an thành phố Sơn La nhận định việc rà soát các cửa hàng bán bao tải dứa giống như bao tải bọc thi thể nạn nhân sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ gây án. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Công an nhân dân) Manh mối chỉ bắt đầu hé mở khi một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La xác nhận có bán bao tải dứa giống như bao tải trên xác nạn nhân vào ngày 15/1. Thời điểm đó, khi rà soát trên hệ thống camera trên địa bàn thành phố Sơn La có phát hiện một đối tượng nghi vấn vào hồi 0h25 ngày 15/1, đi xe máy kiểu dáng Wave Alpha, phía sau có chở một đồ vật dài và vỏ là bao tải dứa trùng khớp với bao tải dứa của vụ án; đối tượng di chuyển từ khu vực phường Chiềng Sinh theo hướng phía hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh minh họa) Cùng với việc tìm ra hung thủ thì việc xác minh danh tính nạn nhân cũng được tiến hành qua các cổng thông tin đại chúng, quần chúng nhân dân,… trên tất cả các địa bàn. Đến 23h ngày 27/1, Cơ quan điều tra Công an Sơn La nhận được một cuộc điện thoại của một công dân tại tổ 1, phường Chiềng Sinh.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Intenet) Chị này cho biết, nhìn vào các đặc điểm hình ảnh cơ quan Công an đăng tải thì thấy giống với chủ nhân của ngôi nhà 3 tầng trên đường Lê Duẩn, tổ 1 phường Chiềng Sinh. Ngay lập tức nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Túy (tên gọi khác là Dung), bà Túy có nhà cho thuê tại đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh nhưng chủ yếu sinh sống tại Bắc Yên, nhưng thời gian gần đây bà Túy thường xuyên vắng nhà. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Intenet) Ngay lập tức Ban chuyên án khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh công dân Đỗ Thị Túy và được biết ngoài căn nhà đang cho thuê kinh doanh sơn xây dựng tại đường Lê Duẩn thì bà Túy còn có một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa chữa ô tô. Khi hỏi những người tại xưởng sửa chữa thì biết chiều ngày 14/1 còn thấy bà Túy, nhưng sau đó bà đi đâu, làm gì thì không ai biết. Từ kết quả xác minh qua khâu kỹ thuật hình sự, cùng với việc nhận dạng của người thân, thông tin của hàng xóm cung cấp, mẫu ADN của xác nạn nhân và em trai bà Túy,… thì có thể khẳng định xác người chính là bà Đỗ Thị Túy.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Intenet) Đồng chí trưởng ban chuyên án yêu cầu lên danh sách số người sinh sống, làm việc tại ngôi nhà 156 đường Lê Duẩn, tổ 1 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La và gara ô tô mà bà Túy cho thuê đối diện căn nhà 156 Lê Duẩn. Tại ngôi nhà số 156 đường Lê Duẩn, nơi bà Túy cho thuê để kinh doanh sơn, ngoài chủ văn phòng thì còn một kế toán và một thủ kho kiêm thợ pha sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La) Xác minh thân nhân lai lịch của những người này, cơ quan điều tra hướng sự tập trung hơn cả đến người thợ pha sơn tên là: Quàng Văn Thương (SN 1991, có hộ khẩu thường trú tại chính bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La) nơi phát hiện xác của bà Túy; hơn nữa Thương cũng có một chiếc xe Wave màu xanh rất giống với phương tiện của đối tượng tình nghi được camera an ninh ghi lại. (Ảnh Công an tỉnh Sơn La) Tại cơ quan Công an, Quàng Văn Thương khai nhận vào đầu năm 2020 có vay bà Túy 30 triệu đồng, hai bên thống nhất tiền lãi tính theo ngày, số tiền gốc và lãi mà Thương phải trả cho bà Túy lên đến gần 100 triệu đồng. Thương nhiều lần bị bà Túy đòi nợ và dọa gọi xã hội đen, lên tận nhà đòi người thân và gia đình.(Ảnh: Công an TP HCM) Sáng 15/1, Thương có chạm mặt bà Túy, bà này đòi món nợ mà Thương đã nợ từ lâu. Không có tiền nên Thương xin khất để sau Tết trả thì bà Túy không đồng ý, còn chửi bới Thương. Lúc này, Thương nảy sinh ý định giết bà Túy để không phải trả món tiền đã vay trước đó nên đã đẩy bà Túy vào tường bóp cổ đến ngất đi. Thấy chiếc khăn trên cổ, Thương vội vàng quấn thêm 3-4 vòng nữa rồi siết chặt đến khi nạn nhân chết hẳn… Đồng thời lấy 18 triệu đồng tiền mặt và bắn toàn bộ số tiền của bà Túy vào số tài khoản của Thương rồi đóng cửa làm việc bình thường. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La) Sau đó Thương mua chiếc bao tải dứa và cho xác bà Túy vào quấn thêm cùng một chiếc bao khác, sau đó tiến hành khâu hai mép bao lại và buộc dây cao su ở phía ngoài. Đến đêm 15/1, Thương chở xác bà Túy từ đường Lê Duẩn lên hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ. (Ảnh Công an tỉnh Sơn La) Ngày 21/7/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Quàng Văn Thương. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

