Bí mật đằng sau vỏ bọc “thiếu gia” thích khoe tiền tỷ, xe sang

Ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 1223M. Cụ thể, vào cuối tháng 1/2024, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng liên quan, thu gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn đã xác định được đường dây tổ chức đưa ma tuý từ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về thị xã Ba Đồn tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp. Các đối tượng đều được giao nhiệm vụ rất cụ thể từ mua bán, giao hàng và thậm chí thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Đến khoảng 12h30 ngày 22/1, tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 04 đối tượng gồm: Đoàn Anh Duy (SN 1992, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn), Cao Ngọc Dưỡng (SN 2006, trú tại thôn Vân Trung, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn) và Trần Tý (SN 1999), Trương Văn Tâm (SN 1992), cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tang vật thu giữ là 29.810 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược, khoảng 03kg. (Đối tượng Đoàn Anh Duy ngồi trước tang vật vụ án) Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tang vật có liên quan gồm; 01 xe ô tô, 01 xe mô tô SH, 05 điện thoại, 73 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án tiếp tục tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Sỹ Dương (SN 1996, trú thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn), Võ Quốc Mận (SN 1996, trú thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) và Lê Hải Nam (SN 1990, trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Được biết, trước khi bị bắt, Đoàn Anh Duy thường xuyên lên mạng khoe tiền, sự giàu có, cuộc sống sung túc. Đoàn Anh Duy vốn không có công ăn việc làm, lại là thanh niên lêu lổng tại địa phương. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 10/2022, Duy bỗng nhiên trở thành "hiện tượng" trong giới trẻ. Duy khiến nhiều người phải "lác mắt" về sự chịu chơi của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, chẳng biết bằng cách nào, Duy liên tục mua sắm, chi tiêu với số tiền rất lớn. Mặc dù không có công việc, lại mới ra tù, nhưng Duy mua sắm ô tô tiền tỷ, chi tiêu "phóng tay" và tài khoản ngân hàng luôn có số dư lớn. Đặc biệt, Duy có "bạo tay" chi số tiền "khủng" để khánh thành một quán karaoke tại nhà riêng. Tuy nhiên, những bất thường trong tài chính của Duy không qua mặt được các trinh sát công an. Theo đó, cơ quan công an nghi vấn việc Duy là "đại lý" mua bán trái phép chất ma túy lớn ở Quảng Bình. Một chuyên án được xác lập để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Duy. Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Duy hoạt động rất tinh vi, xung quanh nhà đối tượng sinh sống có lắp nhiều camera an ninh. Mỗi lần có giao dịch, Duy sẽ cử các đối tượng trẻ tuổi tỏa đi khắp các ngóc ngách trong làng để xem có "động" hay người lạ nào lảng vảng không. Chính vì sự cảnh giác cao độ ấy, việc triệt phá đường dây ma túy của Duy không hề đơn giản. Khoảng tháng 1/2024, nguồn tin cho hay Duy sẽ thực hiện một giao dịch ma túy lớn, Ban chuyên án Công an Thị xã Ba Đồn đã quyết định vây bắt. Ngày 22/1/2024, khi Duy đang di chuyển về địa điểm cất giấu ma túy, lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng này. Qua khám xét, công an thu giữ một lượng ma túy lớn.

Ngay sau đó, các đối tượng khác trong đường dây ma túy của Duy lần lượt bị bắt giữ. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. >>> Xem thêm video: Điểm mặt loạt gái xinh vướng vòng lao lý vì mại dâm, ma túy, cướp.

