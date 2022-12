Bị lừa làm nhân viên quán karaoke: Chiêu cũ vẫn nhiều người mắc bẫy

Cảnh sát bao vây, giải cứu 14 cô gái bị giang hồ giam giữ: Ngày 5/12, Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (tức Tố Linh, 31 tuổi) và chồng Trần Đình Hưng cùng 11 người khác bị Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về các tội: Bắt giữ người trái pháp luât, Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức hoạt động bán dâm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Biên Hòa đồng loạt ập vào căn nhà tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, bắt quả tang 8 thanh niên là đàn em của Tuyền đang giam giữ 14 cô gái 18-25 tuổi. Nhóm Tuyền lừa họ vay từ 20 đến 25 triệu đồng, lãi suất 20%-30% mỗi tháng. Khi ghi nợ, chúng quay phim chụp ảnh thể hiện nạn nhân tự nguyện đến cơ sở karaoke của chúng làm việc. Nhiều trường hợp bị chúng bắt thoát y để chụp ảnh, nhằm khống chế tinh thần. Giải cứu 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke: Ngày 20/9, Công an TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Theo đó, tin lời quảng cáo ‘việc nhẹ lương cao’ trên mạng xã hội, 5 cô gái có tuổi đời từ 14 – 22 tuổi ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Long An bị các đối tượng lừa bán vào một quán karaoke ở Cần Thơ với giá 250 triệu đồng nhưng sau đó được lực lượng chức năng giải cứu. Giải cứu cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke: Ngày 1/10, Công an TP Lạng Sơn, Lạng Sơn đã ra khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đức Mạnh (SN 2005, trú tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "Mua bán người". Trước đó, N.Y.N (TP Lạng Sơn) do tin lời bạn trai mới quen qua mạng xã hội là Mạnh nên đã đi cùng xuống khu vực xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Mạnh liên lạc với người thanh niên tên là Thành (không rõ thông tin) ở khu vực quận Hà Đông, Hà Nội thỏa thuận bán N. với giá 8 triệu đồng để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke; Ngày 24/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Mạnh Cường (SN 2001, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Văn Thư (SN 1982, trú TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978, trú Hải Dương) để làm rõ hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”. Theo đó, 2 thiếu nữ lên mạng xã hội kiếm việc làm, tuy nhiên đã bị các đối tượng lừa bán vào quán karaoke và bị đe dọa, đánh đập, ép tiếp khách, sau đó bị chuyển nhượng cho quán khác, may mắn được cảnh sát giải cứu. 8 thiếu nữ bị ép bán dâm trong quán karaoke: Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã dụ dỗ nhiều thiếu nữ đến làm tiếp viên ở quán karaoke, sau đó ép bán dâm cho khách. Nếu các cô gái không nghe lời sẽ bị anh ta đánh đập, tra tấn. Sự việc này đã được cảnh sát phát hiện và giải cứu 8 thiếu nữ. Tháng 4/2021, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt giữ Phạm Ngọc Tiên để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, cùng các dấu hiệu tội phạm khác. Giải cứu 5 nữ sinh bị dụ dỗ, ép làm nhân viên quán karaoke: Ngày 16/9/2021, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng giải cứu thành công 5 nữ sinh THCS ở Thành Phố Vinh và Nghi Lộc bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi ra các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang làm việc, thực chất là bắt các em phục vụ trong quán karaoke trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (3 trong số 5 nữ sinh được giải cứu) Giải cứu 2 thiếu nữ bị nhốt, đánh đập bắt phục vụ khách hát karaoke: Ngày 10/8/2020, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã bàn giao hai thiếu nữ N. và X. trú tại xã Bình Chuẩn và xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về cho gia đình. Theo lời kể của hai thiếu nữ, các em bị dụ dỗ ra Bắc Giang làm công nhân. Tuy nhiên, khi tới nơi, 2 thiếu nữ bị yêu cầu phục vụ quán karaoke. Các em không đồng ý, đòi về, nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng, đánh đập. Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan. >>> Xem thêm video: Bị bán sang Trung Quốc, cô gái 20 tuổi thành kẻ buôn người. Nguồn: ĐTHĐT.

