Bi kịch yêu... sát hại người tình, giới trẻ Việt ngày càng vô cảm?

1. Sát hại bạn gái trong phòng ngủ do xảy ra tranh cãi: Ngày 23/10, Công an quận 7, TP HCM đã giữ Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, trú tại tỉnh An Giang, trú quận 7) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trang, trú quận 7). (Ảnh: Toquoc) Ngày 20/10, do xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm, Quyền lấy dao đâm nhiều nhát vào Sang gục tại chỗ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong, cô gái bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21/10, Quyền đã bị công an bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh : Hạo Nam) 2. Nói bạn gái nhắm mắt lại để tặng quà rồi dùng dao đâm chết trên ô tô: Ngày 25/8, Đào Công Châu (SN 1992, trú tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) gặp Trần Thị Gia M. (SN 2001, cùng trú tại địa bàn) rồi chở đến nơi vắng người để nói chuyện. Châu lấy điện thoại của M. kiểm tra thì M. không cho nên Châu nghĩ M. vẫn còn tiếp tục quan hệ với người đàn ông khác. Châu kêu M. nhắm mắt lại để Châu tặng quà, khi cô gái nhắm mắt lại thì bị Châu dùng dao cắt cổ tử vong. (Ảnh: Danviet) Sau khi giết người yêu, Châu chạy xe về TP Cần Thơ, trên đường đi bị can mua thuốc trừ sâu. Đến chiều cùng ngày, Châu về đến huyện Vĩnh Thạnh đậu xe ở đoạn đường vắng rồi uống thuốc sâu tự tử. Sau đó Châu được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Đến ngày 9/9, VKSND thành phố Cần Thơ phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Công Châu (SN 1992, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”. (Ảnh: Tienphong) 3. Sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử: Ngày 16/9, Giàng A Dông (SN 1996, quê tỉnh Điện Biên) tới nhà trọ gặp bạn gái là Sùng Thị M.L. (SN 2000, quê tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên do xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cự lẫn nhau. Khi có người góp ý, Dông vẫn tỏ ra lịch sự, nói lời xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới mọi người. Không ngờ, chỉ một lúc sau, Dông không làm chủ được bản thân dùng dao đâm bạn gái gần khu vực phòng tắm, sau đó tiếp tục dùng dao sát hại nữ sinh Ngô Thị X (SN 2000, quê tỉnh Hải Dương, bạn cùng phòng với L.) ở phòng sinh hoạt chung. (Ảnh: Danviet) Tại phòng trọ bạn gái, Dông dùng dao tự đâm vào bụng tự tử không chết. Sau đó, Dông lên tầng 5 tòa nhà và nhảy lầu tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Dông đã tử vong sau đó. (Ảnh: Danviet) 4. Sát hại người yêu giữa đường ở Bắc Giang: Ngày 16/9, trên đường lên thôn xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, em H.T.H. (17 tuổi, trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn) khi đang đi học về thì bất ngờ bị Vi Văn Biên (26 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) chặn đường để nói chuyện rồi xảy ra cự cãi sau đó sát hại. Sau khi sát hại H., Biên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn điều trị trong tình trạng nguy kịch, nhập viện được 4 ngày thì tử vong. (Ảnh: Danviet) 5. Thiếu nữ bị sát hại, lấy tài sản sau khi quan hệ tình dục: Ngày 21/9, sau khi quan hệ với V.T.N.Y. (SN 2003, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) trong rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, trú tại thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Y. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chiêu đã lấy nữ trang, điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân để mang đi bán, tiêu xài. Đến ngày 24/9, công nhân cạo mủ cao su phát hiện thi thể Y. trong tình trạng lõa thể tại một khu rừng cao su thuộc xã Phước Tân. Sau đó, Lê Bảo Chiêu đã bị công an bắt để điều tra. (Ảnh: Danviet) 6. Xảy ra mâu thuẫn, cô gái 18 tuổi sát hại người tình tử vong: Ngày 8/4, Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Binh, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra tranh cãi với Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình). Sau đó, Giang bị Linh dùng dao đâm vào ngực. Khi Giang bỏ chạy, Linh đuổi theo dùng bình xịt hơi cay, xịt vào người Giang rồi dùng dao dâm đến tử vong. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường, đón xe khách lên TP HCM và bị lực lượng Công an bắt giữ.

