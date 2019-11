Bị bạn trai dùng dao chém, cô gái cầm guốc đuổi theo đánh trả

Chiều 13/11, một lãnh đạo công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc người đàn ông dùng dao đuổi chém 2 cô gái trẻ trên đường cho công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, trưa cùng ngày (13/11), trên mang xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao truy sát 2 cô gáitại khu vực cầu Dậu, đoạn giáp ranh giữa phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) Hà Nội. (Trong ảnh: Người đàn ông vung dao chém cô gái, rất may cô kịp ngồi xuống tránh nhát dao) Chưa chịu dừng lại, người đàn ông này tiếp tục dùng dao truy sát một cô gái khác đứng cạnh đó và đâm chém liên tiếp khiến nhiều người dân sợ hãi bỏ chạy. Còn cô gái áo vàng bị chém hụt không bỏ chạy mà tháo guốc, đuổi theo gã đàn ông cầm dao. Cô gái xách guốc đuổi theo người cầm dao chém mình. Sau khi chém cô gái đi cùng người phụ nữ mặc váy vàng, gã thanh niên cầm dao bị người dân can ngăn. Lúc này, xuất hiện một thanh niên khác lao vào khống chế đối tượng. Nam thanh niên vật ngã đối tượng ra đường. Cô gái mặc váy vàng bị chém hụt lao vào dùng chân đạp tới tấp kẻ chém mình. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân bị chém nhiều nhát dẫn đến thương tích đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó. Nạn nhân bị chém được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Chiều cùng ngày, Trưởng công an xã Thanh Liệt cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, nguyên nhân người đàn ông dùng dao đuổi chém 2 cô gái trẻ tại khu vực cầu Dậu đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Xem thêm video: "Đại ca giang hồ" bị 20 người vây đuổi, chém.

Chiều 13/11, một lãnh đạo công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc người đàn ông dùng dao đuổi chém 2 cô gái trẻ trên đường cho công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, trưa cùng ngày (13/11), trên mang xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao truy sát 2 cô gáitại khu vực cầu Dậu, đoạn giáp ranh giữa phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) Hà Nội. (Trong ảnh: Người đàn ông vung dao chém cô gái, rất may cô kịp ngồi xuống tránh nhát dao) Chưa chịu dừng lại, người đàn ông này tiếp tục dùng dao truy sát một cô gái khác đứng cạnh đó và đâm chém liên tiếp khiến nhiều người dân sợ hãi bỏ chạy. Còn cô gái áo vàng bị chém hụt không bỏ chạy mà tháo guốc, đuổi theo gã đàn ông cầm dao. Cô gái xách guốc đuổi theo người cầm dao chém mình. Sau khi chém cô gái đi cùng người phụ nữ mặc váy vàng, gã thanh niên cầm dao bị người dân can ngăn. Lúc này, xuất hiện một thanh niên khác lao vào khống chế đối tượng. Nam thanh niên vật ngã đối tượng ra đường. Cô gái mặc váy vàng bị chém hụt lao vào dùng chân đạp tới tấp kẻ chém mình. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân bị chém nhiều nhát dẫn đến thương tích đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó. Nạn nhân bị chém được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Chiều cùng ngày, Trưởng công an xã Thanh Liệt cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, nguyên nhân người đàn ông dùng dao đuổi chém 2 cô gái trẻ tại khu vực cầu Dậu đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Xem thêm video: "Đại ca giang hồ" bị 20 người vây đuổi, chém.