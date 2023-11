Bé 4 tuổi bị cha nuôi bạo hành ở Cà Mau... loạt kết đắng cho “bố hổ“

Bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập ở Cà Mau: Trong quá trình chung sống, ông T.M.Đ. (55 tuổi; ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nhiều lần dùng nhánh cây đánh bé T.N.T. (4 tuổi). Ngày 5/11, khi chở vợ đi khám bệnh về thấy T. làm đổ nhiều vật dụng trong nhà nên người đàn ông này đã dùng chổi lông (loại cán nhựa) đánh gây thương tích cho con nuôi. Một số người dân sống gần nhà ông Đ. nghe bé T. khóc nên yêu cầu mở cửa nhưng không được. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và ông B. chỉ mở cửa khi công an đến vận động. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bé gái 3 tuổi bị bố đạp ngã, túm chân quăng ra xa: Khoảng 20h ngày 29/10, tại gia đình Dương Văn L, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc và đi theo mẹ. Sau đó, bé đứng cùng mẹ ở giữa sân và vẫn khóc, người mẹ dỗ dành nhưng cháu không nín. Lúc này, người bố chạy từ trong nhà ra, đạp bé ngã xuống sân, túm chân rồi quăng bé ra cổng (khoảng 3m). Bé gái sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị do bị thương ở xương vai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý. Bé trai 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong: Chiều 21/8, sau khi ngủ dậy, bé trai 2 tuổi tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ tại Bù Đốp, Bình Phước) bế bé lên giường để bé uống sữa. Sau khi uống xong, bé trai lại ra tủ lạnh mở cửa lấy đồ bên trong ra phá. Lúc này, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng khiến bé ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế bé lên giường. Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau. Thấy bé thở gấp, Tuấn đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé trai 2 tuổi tử vong là con riêng của chị Trần Thị Thu X (24 tuổi). Tuấn và chị X sống chung như vợ chồng tại nhà Tuấn. Sau đó, Công an đã tạm giữ Tuấn để điều tra, làm rõ. Bé trai 3 tháng tuổi tử vong do bị cha dượng bạo hành: Quen biết qua Facebook, chị T.H.B.L (15 tuổi, ở TP Cần Thơ) và Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sống chung như vợ chồng. Ngày 20/5/2023, L sinh bé trai, tên thường gọi là Bo (chưa khai sinh). Ngày 15/8, chị L và Phụng xảy ra mâu thuẫn. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán đứa trẻ. Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu Bo lắc qua lắc lại. Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu Bo đã tử vong trước đó. Phụng sau đó đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Cha dượng bạo hành, đốt bộ phận sinh dục bé trai: Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú thị xã Tịnh Biên, An Giang) là cha dượng của cháu T.K.T (SN 2009). Hòa sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của cháu T từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do T không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh cháu T gây thương tích. Khoảng đầu tháng 7/2023, do T không nghe lời nên Hòa kêu T vào trong bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu T gây thương tích. Do lo sợ nên cháu T không nói cho ai biết. Đến ngày 15/7, chú của T phát hiện sự việc nên đã đến Công an địa phương trình báo. Hòa đã bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ. Bạo hành con gái dẫn đến đa chấn thương: Ngày 15/5, Nguyễn Văn Khẩn (39 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đi làm về không thấy cháu B. ở nhà nên đã đi tìm và dùng đoạn tre khô dài khoảng 60 cm đánh cháu nhiều phát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay gây ra nhiều thương tích. Cháu B. sau đó được người thân phát hiện bị bạo hành nên được đưa đi Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân để điều trị do đa chấn thương. Ngày 20/5, Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố, bắt tạm giam Khẩn. (Ảnh minh họa) Cha dùng dây nịt cột cổ con "dắt đi như dắt chó": Tối 19/10/2022, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Thành Luân (tên thường gọi Luân "chùa", 37 tuổi, trú tại chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nghe vợ nói con trai là cháu N.A.H. (10 tuổi) lấy cắp 100.000 đồng nên đã dùng tay đánh vào mặt con. Sau đó Luân dùng dây nịt đánh cháu H. nhiều lần và bắt bò từ cầu thang ra cửa, bắt cháu H. phải dùng miệng mô phỏng chó sủa. Chưa dừng lại ở đó, Luân còn cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và "dắt đi như dắt chó", bắt cháu H. bò ra ngoài nhà và dắt đi trong hành lang chung cư. Trong khi dắt đi, ông này nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con. Ngày 3/11, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố Luân để điều tra. Cha bạo hành con đẻ 6 tuổi: Ngày 22/6/2022, Lương Văn Luận (SN 1985, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của cháu L.H.T (SN 2016) là con ruột của Luận gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé T đến trạm y tế điều trị. Được biết, vợ Luận đã bỏ đi, cháu T từ nhỏ đã ở với Luận, nhưng không nhận được sự chăm sóc, yêu thương nào từ gia đình. Chiều 21/7, Công an huyện An Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Luận. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.

Bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập ở Cà Mau: Trong quá trình chung sống, ông T.M.Đ. (55 tuổi; ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nhiều lần dùng nhánh cây đánh bé T.N.T. (4 tuổi). Ngày 5/11, khi chở vợ đi khám bệnh về thấy T. làm đổ nhiều vật dụng trong nhà nên người đàn ông này đã dùng chổi lông (loại cán nhựa) đánh gây thương tích cho con nuôi. Một số người dân sống gần nhà ông Đ. nghe bé T. khóc nên yêu cầu mở cửa nhưng không được. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và ông B. chỉ mở cửa khi công an đến vận động. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bé gái 3 tuổi bị bố đạp ngã, túm chân quăng ra xa: Khoảng 20h ngày 29/10, tại gia đình Dương Văn L, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc và đi theo mẹ. Sau đó, bé đứng cùng mẹ ở giữa sân và vẫn khóc, người mẹ dỗ dành nhưng cháu không nín. Lúc này, người bố chạy từ trong nhà ra, đạp bé ngã xuống sân, túm chân rồi quăng bé ra cổng (khoảng 3m). Bé gái sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị do bị thương ở xương vai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý. Bé trai 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong: Chiều 21/8, sau khi ngủ dậy, bé trai 2 tuổi tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ tại Bù Đốp, Bình Phước) bế bé lên giường để bé uống sữa. Sau khi uống xong, bé trai lại ra tủ lạnh mở cửa lấy đồ bên trong ra phá. Lúc này, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng khiến bé ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế bé lên giường. Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau. Thấy bé thở gấp, Tuấn đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé trai 2 tuổi tử vong là con riêng của chị Trần Thị Thu X (24 tuổi). Tuấn và chị X sống chung như vợ chồng tại nhà Tuấn. Sau đó, Công an đã tạm giữ Tuấn để điều tra, làm rõ. Bé trai 3 tháng tuổi tử vong do bị cha dượng bạo hành: Quen biết qua Facebook, chị T.H.B.L (15 tuổi, ở TP Cần Thơ) và Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sống chung như vợ chồng. Ngày 20/5/2023, L sinh bé trai, tên thường gọi là Bo (chưa khai sinh). Ngày 15/8, chị L và Phụng xảy ra mâu thuẫn. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán đứa trẻ. Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu Bo lắc qua lắc lại. Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu Bo đã tử vong trước đó. Phụng sau đó đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Cha dượng bạo hành, đốt bộ phận sinh dục bé trai: Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú thị xã Tịnh Biên, An Giang) là cha dượng của cháu T.K.T (SN 2009). Hòa sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của cháu T từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do T không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh cháu T gây thương tích. Khoảng đầu tháng 7/2023, do T không nghe lời nên Hòa kêu T vào trong bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu T gây thương tích. Do lo sợ nên cháu T không nói cho ai biết. Đến ngày 15/7, chú của T phát hiện sự việc nên đã đến Công an địa phương trình báo. Hòa đã bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ. Bạo hành con gái dẫn đến đa chấn thương: Ngày 15/5, Nguyễn Văn Khẩn (39 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đi làm về không thấy cháu B. ở nhà nên đã đi tìm và dùng đoạn tre khô dài khoảng 60 cm đánh cháu nhiều phát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay gây ra nhiều thương tích. Cháu B. sau đó được người thân phát hiện bị bạo hành nên được đưa đi Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân để điều trị do đa chấn thương. Ngày 20/5, Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố, bắt tạm giam Khẩn. (Ảnh minh họa) Cha dùng dây nịt cột cổ con "dắt đi như dắt chó": Tối 19/10/2022, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Thành Luân (tên thường gọi Luân "chùa", 37 tuổi, trú tại chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nghe vợ nói con trai là cháu N.A.H. (10 tuổi) lấy cắp 100.000 đồng nên đã dùng tay đánh vào mặt con. Sau đó Luân dùng dây nịt đánh cháu H. nhiều lần và bắt bò từ cầu thang ra cửa, bắt cháu H. phải dùng miệng mô phỏng chó sủa. Chưa dừng lại ở đó, Luân còn cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và "dắt đi như dắt chó", bắt cháu H. bò ra ngoài nhà và dắt đi trong hành lang chung cư. Trong khi dắt đi, ông này nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con. Ngày 3/11, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố Luân để điều tra. Cha bạo hành con đẻ 6 tuổi: Ngày 22/6/2022, Lương Văn Luận (SN 1985, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của cháu L.H.T (SN 2016) là con ruột của Luận gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé T đến trạm y tế điều trị. Được biết, vợ Luận đã bỏ đi, cháu T từ nhỏ đã ở với Luận, nhưng không nhận được sự chăm sóc, yêu thương nào từ gia đình. Chiều 21/7, Công an huyện An Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Luận. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.