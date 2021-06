Ngày 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự 9 người về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Trình Cường ở huyện Tam Nông. Theo công an địa phương, vụ bắt quả tang gần 40 "nam thanh nữ tú" bay lắc trong quán karaoke xảy ra vào rạng sáng 7/6, cảnh sát kiểm tra đột xuất quán karaoke Trình Cường do vợ chồng Nguyễn Trọng Trình (52 tuổi) và Phạm Thị Cường (49 tuổi) làm chủ. Khi đó, lực chức năng bắt quả tang gần 40 người đang bay lắc tại các phòng VIP 1, VIP 2, VIP 5. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết quả xét nghiệm tại chỗ, 15 người dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, cảnh sát xác định người đứng ra tổ chức bay lắc là Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi, quản lý quán karaoke Trình Cường). Công an cho biết từ tháng 4, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh karaoke để phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên, Trình và vợ vẫn lén lút đón khách. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ quán chỉ nhận phục vụ khách quen, bố trí hệ thống cảnh giới xung quanh. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy tại quán, quản lý sẽ báo cáo với Trình. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Trình "điều" nhân viên nữ để quán để phục vụ khách bay lắc. Hiện vụ bắt quả tang gần 40 "nam thanh nữ tú" bay lắc trong quán karaoke đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bệnh nhân tâm thần mở phòng... "bay lắc", mua bán ma túy trong bệnh viện. Nguồn: VTV24.

