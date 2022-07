Bar lớn nhất Hải Phòng New MDM Club tan hoang sau vụ cháy lớn

Sáng 14/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ cháy tại bar New MDM Club (thửa số 1, Lô 26A, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã được dập tắt hoàn toàn. Bar New MDM Club được phát hiện cháy lớn vào khoảng 18h20 ngày 13/7. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng cùng các đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe chỉ huy, 11 xe chữa cháy, 3 xe thang, 1 xe cứu hộ cứu nạn, 2 xe cứu thương, 1 xe phá dỡ công trình, 2 máy nạp khí…vào cuộc dập lửa. Với sự nỗ lực của các lực lượng chữa cháy, đám cháy tạm thời được khống chế vào 19h30’ cùng ngày. Tuy nhiên, do Bar New MDM Club có kết cấu hết sức phức tạp, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trở lại trong đêm, âm ỉ trong nhiều giờ. Các chiến sĩ PCCC buộc phải đập vỡ một số cửa kính tại phía sau, bên cạnh, đằng trước tòa nhà mới có thể đưa nước để dập. Do có gió lùa vào nên ngay sau đó ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trong đêm. Một số cánh cửa bị vỡ tan hoang. Bên trong tòa nhà đều là những vật liệu dễ cháy như mút xốp cách âm, bàn ghế da nên bén lửa rất nhanh. Đến khoảng 23h30 phút ngày 13/7, đám cháy mới tạm thời khống chế. Đến 3h30 phút ngày 14/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sáng 14/7, ghi nhận của PV tại hiện trường vụ cháy, cửa kính đằng trước, đằng sau tòa nhà bị vỡ vụn. Do tòa nhà màu trắng nên phía sau những mảng khói đen vẫn còn bám dầy đặc ở các góc tường. 2 chiếc xe cứu hỏa cùng một số cán bộ chiến sĩ vẫn có mặt ở đám cháy. Đây được coi là địa điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất tại Hải Phòng. Tường của quán bị nứt nẻ, sập đổ sau vụ cháy. Hệ thống điều hòa bị cháy. Sau vụ cháy, quán bar lớn nhất Hải Phòng chỉ còn cảnh tan hoang. Vết khói đen trên ô thoáng của quán. Các bình ga vẫn còn nằm ngổn ngang gàn tòa nhà xảy ra cháy. Bar New MDM Club có tổng diện tích xây dựng 1007,25 m2, xây cao 2 tầng (tầng 2 có tầng lửng); kết cấu cột thép, tường gạch D400, sàn bê tông, mái tôn 2 lớp. Công trình được thẩm duyệt thiết kế PCCC tháng 1/2019, nghiệm thu PCCC tháng 9/2019, đã bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền quản lý. Lần kiểm tra an toàn PCCC gần nhất của Công an quận Ngô Quyền từ ngày 18/3/2022. Vụ cháy khiến nhiều người dân quan tâm. >>> Mời độc giả xem thêm video Cháy lớn bao trùm 3 cửa hàng cạnh đường điện 110 KV ở Nguyên Xiển. (Nguồn: Tin tức 24h).

