Bạo hành con thậm tệ, không thể tin nổi họ là bố mẹ nạn nhân

1. Bố và mẹ kế bạo hành nhiều năm bé trai 12 tuổi ở Phú Thọ: Mới đây, (tháng 8/2019) chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về sự việc con trai của chị là cháu Nguyễn Đăng Kh. (SN 2007) bị chồng cũ và dì ghẻ bạo hành dã man suốt nhiều năm trời. Trong một lần chị H. cho con trai đi bơi thì bất ngờ phát hiện nhiều vết sẹo chi chít trên thân thể cháu. Khi về tới nhà, chị gặng hỏi thì cháu Kh. tỏ ra vô cùng sợ sệt, khóc nức nở và kể lại tường tận quá trình cháu bị bố đẻ và dì ghẻ bạo hành dã man trong suốt nhiều năm trời. Quá bức xúc trước vụ việc trên, chị H. đã gửi đơn trình báo tới CA phường Thanh Miếu, CATP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để làm rõ sự việc. 2. Bố bạo hành con 10 tuổi đến rạn sọ não, gãy xương sườn: Năm 2017, dư luận xôn xao vụ cháu bé 10 tuổi bị bố cùng dì ghẻ bạo hành dã man. Cháu là Trần Gia K. (10 tuổi). Sự việc được phát hiện khi cháu bỏ trốn về nhà ông bà nội ở ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp Hà Nội để cầu cứu, vì bị bố và mẹ kế bạo hành dã man. Thấy cháu nội với nhiều thương tích trên người, người thân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng đồng thời đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý cho cháu K. Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, xương sườn bị gãy và trên đầu bị rạn sọ não. Cơ quan công an đã bắt giam 2 đối tượng để điều tra. Được biết, bố mẹ cháu K. chia tay nhau nên cháu K. được bố đưa đi ở cùng mẹ kế. Theo lời kể của cháu K. cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập trong gần 2 năm. 3. Cha dượng bạo hành con riêng của vợ phải khâu 10 mũi: Sự việc được phát hiện vào ngày 22/8/2018 tại Bình Dương khi bà Hiếu thấy người cháu trai có nhiều vết thương và đầu khâu đến 10 mũi, bà ngoại lo sợ cháu bị cha dượng bạo hành nên trình báo công an. Theo đó, bà Hoàng Thị Hiếu (47 tuổi, quê Bình Dương) đã làm đơn tố giác với công an việc cháu ngoại bé Nguyễn Minh Tr. (3 tuổi) sống cùng mẹ ruột tên N. (19 tuổi) và một người đàn ông tên T.T.S (34 tuổi) tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể. Do trước đó bà Hiếu phát hiện trên người bé Tr. thường xuyên bầm tím, trong đó có nhiều vết thương tại vùng mặt, chân, tay khiến bé phải đi cấp cứu nhiều lần tại bệnh viện. Bà Hiếu cho biết, bản thân mình được những người hàng xóm kể lại việc bé Tr. bị cha dượng nhiều lần đánh đập, ngược đãi. Người thân bé trai đã có lần viết đơn tố cáo lên công an nhưng chính mẹ ruột của bé đã xin gia đình rút đơn vì sợ ông S. bạo hành. Được biết, mẹ bé Tr. và người đàn ông tên S. sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm. Lo sợ cháu bị bạo hành, bà Hiếu đã nhiều lần xin được đem về nuôi nhưng con gái không đồng ý. 4. Cha dượng bạo hành con riêng của vợ dã man ở Nghệ An: Trong 1 lần chị Nguyễn Thị S (Nghệ An) thì hoảng hốt khi phát hiện con trai mình nằm lả dưới nền nhà, mặt mũi sưng phù, cơ thể nhiều vết thương, tinh thần hoảng loạn. Thấy vậy chị hỏi chồng là Thịnh (cha dượng cháu H) thì Thình trả lời "Nó bị ngã". Nghi ngờ những vết thương trên cơ thể cháu H không phải bị té ngã mà bị đánh đập, người thân liền trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận hành vi bạo hành cháu H. Cụ thể, vào chiều cùng ngày, sau khi đi làm về, Thịnh đã uống rượu. Nhìn thấy cháu H chơi ở góc nhà, Thịnh đã gọi lại và dùng tay, chân đánh đập cháu bé gây nên những thương tích trên. 5. Cha dượng bạo hành con riêng của vợ bằng thắt lưng và cây nhôm: Sự việc xảy ra, ngày 11/8/2018, do thấy bé Lê Hoàng Huy (3 tuổi, con riêng của vợ mình) quấy khóc vì không chịu ngủ trưa nên Huyền Anh tức giận đóng cửa phòng không cho ai vào và phạt không cho bé Huy ăn cơm và ngủ. Đồng thời, Huyền Anh còn dùng tay, dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và một cây nhôm được duỗi từ móc áo, đánh liên tục vào người, đầu mặt của bé Huy gây thương tích. Đến khoảng 5h sáng ngày 12/8 chị Lê Thị Ngọc Linh (mẹ ruột bé Huy) đến Công an trình báo. Lực lượng công an đến hiện trường phá cửa vào phòng thì thấy bé Huy bị thương tích toàn thân, không mở mắt được. 6. Mẹ kế đánh con riêng của chồng bằng que củi: Sự việc xảy ra vào 8h ngày 17/6/2018, khi người thân của T. phát hiện cơ thể đứa trẻ đầy thương tích, không thể đứng lên, khuôn mặt tỏ ra hoảng sợ, than đau nhức. Gặng hỏi thì T. cho biết bị bà S. đánh. Đứa trẻ sau đó lập tức được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với chính quyền địa phương. Sau khi đưa cháu đến bệnh viện, người thân gặng hỏi thì T. cho biết đây không phải lần đầu tiên bị bà S. đánh. Mà trước đó đã bị bà S đánh nhiều lần. Tại cơ quan chức năng bà S. thừa nhận ngày 17/6, khi nghe con gái riêng của mình nói khi có khách đến chơi nhưng T. không ra rót nước mời. Bà S. gặng hỏi thì T. cãi là không có khách đến chơi. Cho rằng, T. nói dối và hỗn nên bà S. đã tát vào mặt rồi dùng que củi đánh vào cẳng chân, đùi của T.. 7. Bé trai 6 tuổi bị mẹ ruột và bạn đồng tính bạo hằng bằng chân tay va cán chổi: Vào khoảng 19h30 ngày 13/6/2019, tại khu vực nhà trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được tin báo về việc một bé trai bị nhốt trong phòng trọ trong tình trạng hoảng loạn, người có vết thương. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà trọ trên để giải cứu cháu bé và đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để kiểm tra. Kết quả, hai bên bụng của bé trai có hai mảng bầm xanh tím, lưng cũng xuất hiện các vết bầm, cánh tay, các ngón tay cũng bị sưng to, tím đen. Tại cơ quan chức năng, T. thừa nhận việc cùng người tên Ph. là người đồng tính thường xuyên bạo hành con trai bằng tay chân, cán chổi, ... T. khai nhận, nguyên nhân hành hạ con trai là do bé ngỗ nghịch, không nghe lời và đi vệ sinh trong quần.

