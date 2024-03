Bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng lọt top đẹp nhất châu Á 2024

Mới đây, trang web đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor đã công bố bảng xếp hạng Những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Theo đó, bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được Tripadvisor xếp hạng 6 trong danh sách bình chọn 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng được vinh danh trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Trước đó, năm 2023, Mỹ Khê từng là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này với vị trí thứ 8. Năm nay, bãi biển Mỹ Khê lọt vào danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á do du khách của Tripadvisor bình chọn cùng với bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam). Trước đó, bãi biển Mỹ Khê từng được Tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ tầm 3km, bãi biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến "không thể bỏ qua" của du khách khi đến thành phố biển xinh đẹp này. Nằm trên "con đường tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, biển Mỹ Khê mùa nào cũng tấp nập người dân và du khách. Nước biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng, nước biển ấm quanh năm nên đây là nơi lý tưởng để cả gia đình cùng vui chơi, tắm biển. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát êm đềm hay những bóng dừa rợp mát, Mỹ Khê còn được đánh giá là một trong những bãi biển sạch nhất Việt Nam. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cho du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Ngoài hoạt động tắm biển, đối với những bạn trẻ yêu thích cảm giác mạnh có thể tham gia vào các trò chơi như cano kéo, dù bay, moto nước,... Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách cả trên bãi biển lẫn dưới nước. Bảng xếp hạng Những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024 thuộc giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024. Danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice Awards tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những địa điểm nhận được số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trên toàn thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng. Theo đó, bãi biển Mỹ Khê được du khách chấm 4,5/5 sao trên Tripadvisor với vô số đánh giá tích cực của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh ngạc bãi biển "biến hình" ngay trước mắt du khách:

Mới đây, trang web đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor đã công bố bảng xếp hạng Những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Theo đó, bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được Tripadvisor xếp hạng 6 trong danh sách bình chọn 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng được vinh danh trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Trước đó, năm 2023, Mỹ Khê từng là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này với vị trí thứ 8. Năm nay, bãi biển Mỹ Khê lọt vào danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á do du khách của Tripadvisor bình chọn cùng với bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam). Trước đó, bãi biển Mỹ Khê từng được Tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh . Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ tầm 3km, bãi biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến "không thể bỏ qua" của du khách khi đến thành phố biển xinh đẹp này. Nằm trên "con đường tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, biển Mỹ Khê mùa nào cũng tấp nập người dân và du khách. Nước biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng, nước biển ấm quanh năm nên đây là nơi lý tưởng để cả gia đình cùng vui chơi, tắm biển. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát êm đềm hay những bóng dừa rợp mát, Mỹ Khê còn được đánh giá là một trong những bãi biển sạch nhất Việt Nam. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cho du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Ngoài hoạt động tắm biển, đối với những bạn trẻ yêu thích cảm giác mạnh có thể tham gia vào các trò chơi như cano kéo, dù bay, moto nước,... Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách cả trên bãi biển lẫn dưới nước. Bảng xếp hạng Những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024 thuộc giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024. Danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice Awards tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những địa điểm nhận được số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trên toàn thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng. Theo đó, bãi biển Mỹ Khê được du khách chấm 4,5/5 sao trên Tripadvisor với vô số đánh giá tích cực của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh ngạc bãi biển "biến hình" ngay trước mắt du khách: