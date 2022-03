Bà Phương Hằng bị bắt: Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ quy định thế nào?

Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện KSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo Điều 331 về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bà Hằng có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Cụ thể, điều 331 quy định: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Luật sư Cường cho rằng, hành vi này thực hiện trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian qua bởi vậy Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định đây là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên nữ doanh nhân này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tội danh trên là điều đã được dự báo từ trước. Bởi nhiều người tố cáo bà Hằng về hành vi này do bà Hằng livestream trên mạng xã hội thời gian qua. Điều đáng chú ý là nội dung trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận khi liên tục chửi bới, xúc phạm đến nhiều người và đưa ra rất nhiều thông tin chủ quan, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Hoạt động của bà Hằng trên mạng xã hội thời gian qua vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Với những doanh nhân, những người có học thức, có hiểu biết xã hội, những người có tầm ảnh hưởng đối với xã hội, họ thường rất kín tiếng và chuẩn mực trước cộng đồng, ít khi có những phát ngôn gây sốc như vậy. Hiện tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội của một doanh nhân như bà Hằng trong thời gian qua để bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến, thậm chí chửi bới một số người như chỗ không người là một hiện tượng lạ, chưa từng có ở Việt Nam. Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân. Nếu người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được thể hiện rất đa dạng như: chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; thu thập, sử dụng trái phép thông tin của người khác., Bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác... Hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu như hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời gian qua, tại các buổi phát trực tiếp, nữ doanh nhân này đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ tố cáo rất nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện, về lối sống thiếu chuẩn mực, về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đáng chú ý là nhiều nội dung đã được cơ quan điều tra kết luận là không đủ căn cứ. Nhiều người cũng đã có đơn thư tố cáo nữ doanh nhân này về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ. Những nội dung phát trực tiếp trên mạng xã hội của nữ doanh nhân này thể hiện thái độ thiếu kiểm chế cảm xúc, có nhiều lời lẽ phải ngôn ngữ không phù hợp với văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhiều thông tin đã được xác định là không có thật, có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ là có cơ sở. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể xảy ra ở thời gian, không gian nào, hành vi đó xâm phạm đến lợi ích nào của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức nào, cá nhân nào, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại đến đâu để xác định hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi gây ra. Trong suốt thời gian qua, rất nhiều người đã góp ý, thậm chí chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của nữ doanh nhân này nhưng người này không những không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người khác khi họ góp ý cho bản thân mình. Nhiều người hâm mộ nữ doanh nhân này cũng đã có những hành động khiếm nhã, thậm chí tấn công lại một số trang báo khi họ đưa tin phản ánh về hiện tượng này khiến dư luận bức xúc. Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố, cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của nữ doanh nhân này trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet. Nếu ngoài hành vi này mà các hành vi khác cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như: tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý đối với nữ doanh nhân này về nhiều tội danh theo quy định pháp luật. Trước đó, bà Hằng đã liên tục livestream tố nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên do không có dấu hiệu tội phạm. Sau đó, nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố ngược bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng gồm: ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh… >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: Người Lao động.

Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện KSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo Điều 331 về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bà Hằng có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Cụ thể, điều 331 quy định: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Luật sư Cường cho rằng, hành vi này thực hiện trên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian qua bởi vậy Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định đây là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên nữ doanh nhân này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tội danh trên là điều đã được dự báo từ trước. Bởi nhiều người tố cáo bà Hằng về hành vi này do bà Hằng livestream trên mạng xã hội thời gian qua. Điều đáng chú ý là nội dung trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận khi liên tục chửi bới, xúc phạm đến nhiều người và đưa ra rất nhiều thông tin chủ quan, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Hoạt động của bà Hằng trên mạng xã hội thời gian qua vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Với những doanh nhân, những người có học thức, có hiểu biết xã hội, những người có tầm ảnh hưởng đối với xã hội, họ thường rất kín tiếng và chuẩn mực trước cộng đồng, ít khi có những phát ngôn gây sốc như vậy. Hiện tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội của một doanh nhân như bà Hằng trong thời gian qua để bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến, thậm chí chửi bới một số người như chỗ không người là một hiện tượng lạ, chưa từng có ở Việt Nam. Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân. Nếu người nào lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được thể hiện rất đa dạng như: chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; thu thập, sử dụng trái phép thông tin của người khác., Bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác... Hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu như hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời gian qua, tại các buổi phát trực tiếp, nữ doanh nhân này đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ tố cáo rất nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện, về lối sống thiếu chuẩn mực, về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đáng chú ý là nhiều nội dung đã được cơ quan điều tra kết luận là không đủ căn cứ. Nhiều người cũng đã có đơn thư tố cáo nữ doanh nhân này về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ. Những nội dung phát trực tiếp trên mạng xã hội của nữ doanh nhân này thể hiện thái độ thiếu kiểm chế cảm xúc, có nhiều lời lẽ phải ngôn ngữ không phù hợp với văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhiều thông tin đã được xác định là không có thật, có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ là có cơ sở. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể xảy ra ở thời gian, không gian nào, hành vi đó xâm phạm đến lợi ích nào của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức nào, cá nhân nào, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại đến đâu để xác định hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi gây ra. Trong suốt thời gian qua, rất nhiều người đã góp ý, thậm chí chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của nữ doanh nhân này nhưng người này không những không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người khác khi họ góp ý cho bản thân mình. Nhiều người hâm mộ nữ doanh nhân này cũng đã có những hành động khiếm nhã, thậm chí tấn công lại một số trang báo khi họ đưa tin phản ánh về hiện tượng này khiến dư luận bức xúc. Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố, cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của nữ doanh nhân này trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet. Nếu ngoài hành vi này mà các hành vi khác cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như: tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý đối với nữ doanh nhân này về nhiều tội danh theo quy định pháp luật. Trước đó, bà Hằng đã liên tục livestream tố nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên do không có dấu hiệu tội phạm. Sau đó, nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố ngược bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng gồm: ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh… >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: Người Lao động.