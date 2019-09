Ảnh: Thót tim những trận đấu kịch tính lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019

Sáng 7/9, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 đã diễn ra tại sân vận động quận Đồ Sơn với sự tham gia của 16 “ông trâu” đến từ 7 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn. Các kháp đấu diễn ra hấp dẫn quyết liệt khi các "ông trâu" liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc về phía đối thủ. Trâu số 07 chủ động tấn công, liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc về phía đối thủ. Với lợi thế về thể hình cùng sự nhanh nhẹn, khéo léo, gan lỳ hơn hẳn đối thủ, trâu số 07 giành chiến thắng. Hai "ông trâu" ghìm nhau quyết liệt chờ cơ hội phản đòn. Sự quyết liệt hiển hiện qua đôi mắt đỏ ngầu của một "ông trâu". Một cú "móc hầu" hiểm hóc. Do không chịu nổi, một ông trâu đã bỏ chạy tán loạn quanh sân đấu. Màn rượt đuổi quyết liệt khiến khán giá thích thú. Kết quả cuối cùng, trâu số 7 của ông Bùi Xuân Khánh ở phường Bàng La đã giành chức vô địch sau khi chiến thắng trâu số 02 của ông Nguyễn Văn Trọng ở phường Minh Đức ở trận chung kết. "Ông trâu" số 07 "tiến" ra lễ đài để cùng hưởng niềm vui chiến thắng với các chủ trâu. Tuy nhiên, tất cả các ông trâu dù thắng, thua sau đó đều bị xẻ thịt bán cho du khách. Năm thứ 30 kể từ khi được khôi phục, Ban tổ chức tiếp tục không bán vé, mở cửa sân để người dân và du khách tự do vào sân, công tác bảo đảm an toàn được siết chặt.Sân vận động Đồ Sơn chật kín du khách xem chọi trâu. Do quá đông khách đến sân nên ban tổ chức đóng cổng từ rất sớm. Nhiều du khách không được vào sân theo dõi các kháp đấu kịch tính của lễ hội chọi trâu. Họ đứng chen chúc tại khu vực cổng ra vào. Trong sân hàng nghìn du khách mãn nhãn với các kháp đấu kịch tính của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019.

