Ăn chơi sa đọa, thác loạn ma túy... Huấn "hoa hồng" lấy tiền từ đâu?

Sáng 5/3, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị phát hiện Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") cùng nhóm bạn nghi sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một cơ sở trên địa bàn vào chiều tối qua 4/3. Qua kiểm tra, Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. “Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ đưa người Huấn "hoa hồng" vào trung tâm cai nghiện”, đại diện Công an TP Lào Cai thông tin. Tháng 9/2019, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP HCM) cũng đưa Huấn "hoa hồng" đi cai nghiện bắt buộc sau khi cơ quan công an bắt quả tang Huấn thác loạn ở một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn. Nhiều lần livestream trên mạng xã hội, Huấn "hoa hồng" kể lể về gia cảnh nghèo khó của gia đình mình ở Yên Bái. Nhưng do ham thích chơi bời nên Huấn giao du với các thành phần bất hảo trong xã hội. Dựa hơi những mối quan hệ được gọi là giang hồ. Từ năm 2015, Huấn "hoa hồng" thường xuyên livestream trên mạng xã hội với những clip chửi bới, thách đấu với 1 số đối tượng "giang hồ mạng" để gây sự chú ý và phô trương tên tuổi phục vụ mục đích làm ăn. Sau khi đã có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, nhờ sự giúp đỡ của Quang "Rambo" (chuyên đòi nợ thuê tại Hà Nội), Huấn "hoa hồng" vào Sài Gòn lập nghiệp với nghề tín dụng đen, đòi nợ... Huấn thường xuyên đăng hình ảnh với các thanh niên xăm trổ để tạo thanh thế, đồng thời thu nạp những thanh niên lười lao động, ham mê chơi bời về làm đàn em. Trong 1 clip, Huấn tiết lộ mỗi ngày phải bỏ ra 50 triệu để thuê nhà, cho đàn em ăn uống và cả bay lắc, thác loạn cũng như đi đòi nợ... Dư luận thắc mắc, vậy nguồn tiền từ đâu mà Huấn "hoa hồng" có thể nuôi đàn em, liên tục khoe mua xe ô tô tiền tỷ, mua nhà mặt phố Sài Gòn để kinh doanh? Trong các clip của mình, bản thân Huấn "hoa hồng" cũng công khai khoe mẽ những hoạt động như cầm đồ, đòi nợ, bốc họ... của mình và đám đàn em. Ngoài ra, dựa vào sự nổi tiếng nhờ những clip chửi bới, dọa đánh nhau với 1 số "giang hồ mạng", Huấn "hoa hồng" còn bán hàng online, làm các dịch vụ về mạng xã hội. Tuy nhiên, theo Huấn "hoa hồng", những nguồn thu từ các nguồn mạng xã hội chỉ là phụ. Công việc chính của Huấn và đàn em vẫn là lĩnh vực tín dụng đen, cầm đồ, cho vay nặng lãi và đòi nợ. Huấn khoe mẽ công ty dịch vụ Facebook của mình là đại diện tại châu Á, nhưng thực chất công ty này không có liên kết gì với Facebook cả. Các hoạt động như đòi nợ, tín dụng đen được Huấn "hoa hồng" công khai trên trang cá nhân. Dư luận đặt câu hỏi: Với nguồn tiền từ các hoạt động tín dụng đen, cầm đồ, đòi nợ mà Huấn "hoa hồng" công khai trên mạng, liệu cơ quan chức năng có tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý? Clip Huấn Hoa Hồng Bị Bắt 3/3/2020

