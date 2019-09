3 tháng sau sự cố hố tử thần 'nuốt' nhà, người dân vẫn phải đi ở nhờ

Chiều tối 2/7, ngôi nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào (ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ bị sụt lún. Gần 3 tháng sau sự cố, hiện trường vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa, người dân bị cấm qua lại khu vực để đảm bảo an toàn. Sau nhiều đợt mưa, hố sụt bên hông căn nhà tạo thành một vũng nước lớn, sâu hơn 2 mét. Căn nhà nứt ra khỏi khoảng sân phía trước. Trao đổi với Zing.vn, anh Vũ Văn Hào, chủ nhà cho biết gia đình gồm 4 thành viên vẫn phải đi thuê trọ để ở. "Vợ tôi bị ung thư, các cháu phải đi học nên rất mong chính quyền sớm có phương án xử lý để chúng tôi sớm ổn định nơi ăn chốn ở", anh Hào nói. Phía trong căn nhà, nước ngập tới cả mét. Rác rưởi, rêu phong xuất hiện nhiều Khoảng sân của một hộ dân phía sau căn nhà cũng bị "nuốt trọn" gần 1 nửa. Hộ dân này hiện phải ở nhờ nhà người thân ở thôn bên cạnh. Bà Lưu Thị Tình, người dân sống sát ngôi nhà bị sụt, cho biết hiện gia đình bà là hộ duy nhất còn bám trụ lại trong số 3 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện 8 thành viên vẫn phải sống chung trong ngôi nhà cấp 4 với chằng chịt những vết nứt từ sau sự cố sụt lún. "Cứ mỗi trận mưa là nhà chúng tôi lại thêm những vết nứt", bà cho biết. Không chỉ ảnh hưởng tới những hộ dân xung quanh, sự cố sụt lún còn khiến người dân thôn Hòa Lạc hoang mang khi con đường trục chính của thôn cũng bị kéo xuống hố sâu. "Chúng tôi đã cấm lũ trẻ qua lại khu vực, hố nước sâu, không cẩn thận nếu ngã xuống rất nguy hiểm", ông Vũ Văn Bình, người dân thôn Hòa Lạc bức xúc nói. Con đường bê tông trục chính của thôn Hòa Lạc bị kéo xuống hố, nứt toác. Ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến, cho biết hiện địa phương vẫn đang chờ phương án chỉ đạo của thành phố cũng như các cơ quan chuyên môn. Trong thời gian chờ đợi, hiện trường quanh căn nhà vẫn sẽ bị phong tỏa. Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - địa bàn xảy ra sự cố.

