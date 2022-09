2 tân Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý là ai?

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng. Theo đó, thượng tá Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng 6 (C04) - giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04, kể từ ngày 7/9 và điều động Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng C04 kể từ ngày 15/9. Thượng tá Nguyễn Văn Cường, SN 1978, quê quán xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2003, ông Cường được điều động về nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lần lượt được bổ nhiệm lãnh đạo Đội, lãnh đạo Phòng và Phó Cục trưởng. Trong thời gian gần 20 năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thượng tá Nguyễn Văn Cường đã trực tiếp phá nhiều chuyên án lớn về ma túy. Điển hình là triệt phá đường dây mua bán ma túy do các đối tượng người gốc Châu Phi cầm đầu, lôi kéo một số phụ nữ Việt Nam tham gia năm 2009. Phá đường dây mua bán, vận chuyển 446 bánh heroin giấu trong hạt nhựa do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu năm 2019; triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 54 bánh heroin từ Điện Biên qua Hà Nội, rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ năm 2020. Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu sinh năm 1977, quê quán Cam Lộ, Quảng Trị, từng kinh qua công tác thanh tra, công tác tham mưu và trưởng phòng Interpol, Trưởng phòng thuộc Cục Đối ngoại. Năm 2019 được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục phó Cục Đối ngoại Bộ Công an. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh. Nguồn: THĐT

