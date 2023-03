12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Đây là lần đầu tiên giải thưởng có 12 gương mặt, trong đó, truy tặng 2 liệt sĩ phòng cháy, chữa cháy đã hy sinh là thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội). (Ảnh: Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 cho thân nhân 2 liệt sĩ)



Đại úy Lương Văn Kiên trước khi đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã Phúc Tiến (tháng 9/2022) là Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Phú Xuyên đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới 762 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 12.115 học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tiến hành cho 148 chủ ô tô tải, 26 cá nhân đại diện doanh nghiệp, chủ bến bãi và 47 lái xe ký cam kết để chủ động phòng ngừa vi phạm... Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đã cùng đồng đội tham gia điều tra, khám phá chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Tổng số lượng thu giữ là 3.164,09g ma túy các loại, trong đó có 1.641,3g heroin; 1.478,44g Methamphetamine; 25,84g ma túy loại MDMA; 18,51g ma túy loại Ketamine. Thượng úy Phạm Công Văn (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mê Linh) là tấm gương đầy chất thép của người “lính hình sự” 9X. Loạt các vụ việc nóng, phức tạp đã được thượng úy Văn tham gia trinh sát, khám phá thành công: Trực tiếp tham gia điều tra khám phá và thụ lý hồ sơ vụ án; Cùng ồng đội tích cực tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe máy; phát hơn 3.000 tờ rơi phòng chống tội phạm tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn… Thượng úy Trần Tuấn Tú (SN 1992), Phòng An ninh đối ngoại luôn quán triệt phương châm chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xác định rõ nhiệm vụ củng cố thế trận an ninh vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh đối ngoại. Thượng úy Tú đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sớm những giải pháp cụ thể, có ý nghĩa căn cơ, tạo chuyển biến trong công tác tham mưu, dự báo chiến lược; tham gia các chuyên án có giá trị cao trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những thành tích cụ thể, trong 2 năm 2021, 2022, Thượng úy Trần Tuấn Tú được Bộ trưởng Bộ Công an tặng một Bằng khen, Giám đốc CATP Hà Nội tặng 4 Giấy khen. Thượng úy Trần Hương Trà (SN 1993 - Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị) là nữ Phó Bí thư đoàn Cơ sở xinh đẹp và tài năng. Thượng úy Trần Hương Trà đã xây dựng và triển khai chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học trên địa bàn thành phố với 4 chủ đề tại 6 trường cho hơn 15.000 học sinh; ghi hình 4 chương trình điểm phát trên Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT Hà Nội. Thượng úy Trà đã Đạt Giải A Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII-2022 hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình (10/2022)... Nhìn vào con số vụ án thượng úy Nguyễn Văn Tiến (SN 1994 - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm) tham gia điều tra, khám phá trong năm 2022 phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 143 vụ và khám phá 168 đối tượng, trong đó có không ít đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự. Thượng úy Tiến trực tiếp thực hiện công tác điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng với 13 vụ, 16 đối tượng. Trong đó có các chuyên án, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn, bắt giữ các đối tượng bán ma túy mang tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Đại úy Phương Văn Thành (SN 1988 - cán bộ Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) trong năm qua đã tham mưu Giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng xây dựng 5 chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Đại úy Phương Văn Thành cũng trực tiếp điều tra, trinh sát khám phá nhiều vụ án nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm do Ban Giám đốc CATP chỉ đạo... Đại úy Phạm Minh Hiếu (SN 1990 - cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) trong năm 2022 đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng xây dựng clip hướng dẫn các đội hình cứu nạn, cứu hộ cơ bản để hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tập luyện, phục vụ công tác và chiến đấu. Đại úy Phạm Minh Hiếu đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng chọn cử 13 cán bộ, chiến sĩ có kỹ thuật tốt, có khả năng giảng dạy vào Ban huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ luân phiên theo hình thức tập trung cho lực lượng... Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh cán bộ chuyên môn của Đội Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp đạt Huy chương Vàng tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng CAND năm 2022... Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất xử lý các thông tin nghiệp vụ, phục vụ đắc lực công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong và ngoài lực lượng CAND như: Tham mưu lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hồ sơ cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch; điều động, luân chuyển, công tác quản lý, cấp phát, sử dụng các loại giấy tờ do ngành cấp….Đại úy Cao Tuấn Anh (SN 1991 - cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn: Khám phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Ngô Văn Thành, thu giữ 10 bánh heroin có tổng khối lượng 3.315,29g; khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thu giữ 1 bánh heroin… >>> Xem thêm video: Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Nguồn: VTV 24.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng có 12 gương mặt, trong đó, truy tặng 2 liệt sĩ phòng cháy, chữa cháy đã hy sinh là thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội). (Ảnh: Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 cho thân nhân 2 liệt sĩ)



Đại úy Lương Văn Kiên trước khi đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã Phúc Tiến (tháng 9/2022) là Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Phú Xuyên đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới 762 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 12.115 học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tiến hành cho 148 chủ ô tô tải, 26 cá nhân đại diện doanh nghiệp, chủ bến bãi và 47 lái xe ký cam kết để chủ động phòng ngừa vi phạm... Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đã cùng đồng đội tham gia điều tra, khám phá chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Tổng số lượng thu giữ là 3.164,09g ma túy các loại, trong đó có 1.641,3g heroin; 1.478,44g Methamphetamine; 25,84g ma túy loại MDMA; 18,51g ma túy loại Ketamine. Thượng úy Phạm Công Văn (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mê Linh) là tấm gương đầy chất thép của người “lính hình sự” 9X. Loạt các vụ việc nóng, phức tạp đã được thượng úy Văn tham gia trinh sát, khám phá thành công: Trực tiếp tham gia điều tra khám phá và thụ lý hồ sơ vụ án; Cùng ồng đội tích cực tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe máy; phát hơn 3.000 tờ rơi phòng chống tội phạm tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn… Thượng úy Trần Tuấn Tú (SN 1992), Phòng An ninh đối ngoại luôn quán triệt phương châm chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xác định rõ nhiệm vụ củng cố thế trận an ninh vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh đối ngoại. Thượng úy Tú đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sớm những giải pháp cụ thể, có ý nghĩa căn cơ, tạo chuyển biến trong công tác tham mưu, dự báo chiến lược; tham gia các chuyên án có giá trị cao trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những thành tích cụ thể, trong 2 năm 2021, 2022, Thượng úy Trần Tuấn Tú được Bộ trưởng Bộ Công an tặng một Bằng khen, Giám đốc CATP Hà Nội tặng 4 Giấy khen. Thượng úy Trần Hương Trà (SN 1993 - Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị) là nữ Phó Bí thư đoàn Cơ sở xinh đẹp và tài năng. Thượng úy Trần Hương Trà đã xây dựng và triển khai chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học trên địa bàn thành phố với 4 chủ đề tại 6 trường cho hơn 15.000 học sinh; ghi hình 4 chương trình điểm phát trên Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT Hà Nội. Thượng úy Trà đã Đạt Giải A Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII-2022 hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình (10/2022)... Nhìn vào con số vụ án thượng úy Nguyễn Văn Tiến (SN 1994 - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm) tham gia điều tra, khám phá trong năm 2022 phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 143 vụ và khám phá 168 đối tượng, trong đó có không ít đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự. Thượng úy Tiến trực tiếp thực hiện công tác điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng với 13 vụ, 16 đối tượng. Trong đó có các chuyên án, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn, bắt giữ các đối tượng bán ma túy mang tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Đại úy Phương Văn Thành (SN 1988 - cán bộ Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) trong năm qua đã tham mưu Giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng xây dựng 5 chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Đại úy Phương Văn Thành cũng trực tiếp điều tra, trinh sát khám phá nhiều vụ án nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm do Ban Giám đốc CATP chỉ đạo... Đại úy Phạm Minh Hiếu (SN 1990 - cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) trong năm 2022 đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng xây dựng clip hướng dẫn các đội hình cứu nạn, cứu hộ cơ bản để hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tập luyện, phục vụ công tác và chiến đấu. Đại úy Phạm Minh Hiếu đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng chọn cử 13 cán bộ, chiến sĩ có kỹ thuật tốt, có khả năng giảng dạy vào Ban huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ luân phiên theo hình thức tập trung cho lực lượng... Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh cán bộ chuyên môn của Đội Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp đạt Huy chương Vàng tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng CAND năm 2022... Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất xử lý các thông tin nghiệp vụ, phục vụ đắc lực công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong và ngoài lực lượng CAND như: Tham mưu lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hồ sơ cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch; điều động, luân chuyển, công tác quản lý, cấp phát, sử dụng các loại giấy tờ do ngành cấp…. Đại úy Cao Tuấn Anh (SN 1991 - cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn: Khám phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Ngô Văn Thành, thu giữ 10 bánh heroin có tổng khối lượng 3.315,29g; khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thu giữ 1 bánh heroin… >>> Xem thêm video: Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Nguồn: VTV 24.