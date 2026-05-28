Xã Đất Mũi: Gói thầu xây dựng hơn 2,8 tỉ đồng tiết kiệm vỏn vẹn 17 triệu

Dự án nâng cấp lộ giao thông tại xã Đất Mũi duy nhất Công ty Minh Kha dự thầu và trúng gói thầu hơn 2,8 tỉ đồng với mức giảm giá nhỏ giọt

Điểm nhấn từ tuyến đường giao thông vùng ven biển

Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi đã hoàn tất quy trình đóng, mở thầu và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Lạch Vàm đến Trường Mầm non Đất Mũi, một dự án hạ tầng giao thông thiết yếu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 28/QĐ-BQLDA ngày 16/04/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 42/QĐ-BQLDA ngày 29/04/2026 do Phó Giám đốc Võ Trường Sơn ký thay Giám đốc, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với giá gói thầu hợp pháp được duyệt là 2.807.424.070 đồng.

Tuy nhiên, diễn biến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm đóng thầu vào lúc 16h30 ngày 08/05/2026, gói thầu xây lắp quy mô hơn 2,8 tỉ đồng này chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Minh Kha.

Đáng chú ý, tại biên bản mở thầu, giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Minh Kha xuất hiện con số 2.832.474.189 đồng, mức giá này vượt qua giá gói thầu được duyệt. Dù vậy, nhờ đính kèm giá trị giảm giá 42.487.112 đồng, giá dự thầu sau giảm giá của doanh nghiệp này được hạ xuống còn 2.789.987.076,165 đồng. Biện pháp tài chính kịp thời này đã giúp hồ sơ của nhà thầu bảo đảm điều kiện hợp lệ dưới giá trần.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh và báo cáo thẩm định kết quả của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lạc Hồng, Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 46/QĐ-BQLDA ngày 19/05/2026. Quyết định do Phó Giám đốc Võ Trường Sơn ký, chính thức công nhận Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Minh Kha trúng thầu với giá 2.789.987.000 đồng. Sau khi trải qua quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án nâng cấp lộ giao thông nông thôn này chỉ tiết kiệm được một khoản kinh phí 17.437.070 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,62%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 46/QĐ-BQLDA. Nguồn: MSC

Hệ sinh thái trúng thầu dày đặc của doanh nghiệp tại Cà Mau

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Minh Kha (mã số thuế: 2000968997) được thành lập từ năm 2010. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại Ấp Kinh Cũ, Xã Trần Văn Thời, Cà Mau và do ông Nguyễn Văn Tùng làm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 119 gói thầu, trong đó ghi nhận số lượng trúng thầu lên tới 79 gói, trượt 37 gói và hủy một gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy trong lịch sử hoạt động của nhà thầu đạt 188.413.757.519 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 98.547.982.391 đồng và vai trò liên danh 89.865.775.128 đồng.

Điều đáng lưu ý là địa bàn tham gia thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại tỉnh Cà Mau với 105/119 gói thầu từng tham gia. Đồng thời, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt mức 96,87%. Đây là một tỷ lệ trúng thầu sát giá rất cao đối với các nhà thầu xây lắp dòng vốn đầu tư công.

Khảo sát lịch sử trúng thầu cận kề thời điểm tháng 4 và tháng 5/2026 cho thấy tần suất trúng thầu liên tục của doanh nghiệp tại các chủ đầu tư cấp xã thuộc tỉnh Cà Mau. Cụ thể:

Gói thầu thi công xây dựng công trình Đường liên Ấp Lung Thuộc - Cái Rắn B - Phú Thạnh tại Ban quản lý dự án xã Lương Thế Trân, trị giá 3.333.849.000 đồng, trúng ngày 08/05/2026;

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ, trị giá 4.712.781.000 đồng, trúng ngày 07/05/2026;

Gói thầu số 02 tại Ban quản lý dự án xã Đá Bạc, trị giá 1.297.658.000 đồng, trúng ngày 20/04/2026;

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời, trị giá 9.834.787.000 đồng, trúng ngày 21/04/2026;

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án xã Sông Đốc, trị giá 15.829.065.251 đồng, trúng ngày 14/04/2026.

Cần nâng cao tính hiệu quả và kinh tế trong đầu tư công

Trao đổi về hiện tượng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dẫn đến tỷ lệ giảm giá cho ngân sách thấp, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, pháp luật hiện hành về đấu thầu qua mạng không cấm và không hạn chế việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm và tài chính, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền phê duyệt trúng thầu theo quy định để bảo đảm tiến độ dự án.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn kinh tế, việc các gói thầu xây lắp diễn ra trong trạng thái không có sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa các nhà thầu thường khó mang lại hiệu quả tiết kiệm tối ưu cho dòng vốn ngân sách. Để nâng cao tính hiệu quả kinh tế, các chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ khâu lập hồ sơ mời thầu, tránh đưa vào các điều kiện kỹ thuật có thể gây hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác, đồng thời công khai thông tin rộng rãi để thu hút nhiều nhà thầu cùng tham gia chia sẻ thị phần.

Đồng quan điểm trên tinh thần hướng đến mục tiêu phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP hay Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn đặt mục tiêu tối thượng là thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi một gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước các cơ quan quản lý nhà nước về tính tối ưu của dự toán và tính khách quan trong chấm thầu cần được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, nhằm bảo đảm mỗi đồng vốn đầu tư công đều mang lại giá trị thụ hưởng tốt nhất cho cộng đồng xã hội.