Trong tháng 11/2026, Wuling Bingo Plus và Max được giảm 60 triệu đồng. Đợt ưu đãi mới tiếp tục kéo giá bán mẫu hatchback điện này thấp hơn so với tháng trước.

Video: Đánh giá nhanh Wuling Bingo chạy điện tại Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối năm với nhiều chương trình giảm giá nhằm thu hút người mua, trong đó nhóm xe điện đô thị cũng không ngoại lệ. Mới đây, nhà phân phối Wuling tại Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng đối với Bingo 2026, chỉ khoảng nửa tháng sau khi mẫu xe này được giới thiệu cùng dải sản phẩm mới vào giữa tháng 10 vừa qua.

Theo chương trình được Wuling công bố, từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026, khách hàng mua Bingo Plus và Bingo Max sẽ được giảm trực tiếp 60 triệu đồng mỗi xe. Cụ thể, bản Plus giảm từ 469 triệu đồng xuống còn 409 triệu đồng, trong khi bản Max giảm từ 499 triệu đồng xuống còn 439 triệu đồng.

Wuling Bingo bất ngờ giảm sâu đến 60 triệu đồng trong tháng 11/2026.

Đáng chú ý, trong tháng 10, hai phiên bản này mới được hỗ trợ 40 triệu đồng. Như vậy, mức ưu đãi tháng 11 đã tăng thêm 20 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống thấp hơn so với đợt khuyến mại trước.

Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Wuling đối với xe bán lẻ và phải hoàn tất xuất hóa đơn trong thời gian ưu đãi. Mức giảm này không đồng nghĩa với việc hãng thay đổi giá niêm yết, vì vậy người mua cần phân biệt giữa giá công bố trên bảng giá ôtô và số tiền thực tế được giảm theo từng chương trình.

Wuling Bingo 2026 là mẫu hatchback điện 5 chỗ sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.950 x 1.708 x 1.580 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.560 mm.

Với giá bán mới, Wuling Bingo bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với nhóm ôtô điện đô thị trong khoảng giá 400–500 triệu đồng.

Về Wuling Bingo 2026, đây là mẫu hatchback điện 5 chỗ sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.950 x 1.708 x 1.580 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.560 mm. Xe được thiết kế với những đường nét bo tròn, cụm đèn hình oval và phần đầu khá ngắn, đặc trưng của dòng ôtô điện cỡ nhỏ.

Wuling Bingo 2026 phiên bản Plus và Max sử dụng cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng cùng cần số điện tử đặt phía sau vô lăng.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Bingo có kiểu thân xe hatchback với khoảng sáng gầm thấp hơn. Điều này phù hợp với định hướng sử dụng chủ yếu trên đường đô thị, trong khi khả năng di chuyển qua những đoạn đường xấu hoặc ngập nước sẽ bị hạn chế hơn so với các mẫu xe có gầm cao.

Ở khoang nội thất, hai phiên bản Plus và Max sử dụng cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng cùng cần số điện tử đặt phía sau vô lăng. Xe còn có camera 360 độ, hỗ trợ quan sát xung quanh khi đỗ hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

Cả hai phiên bản Plus và Max đều được trang bị 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESC.

Về an toàn, cả hai phiên bản được trang bị 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESC. Những trang bị này tương đối phổ biến trên các dòng ô tô hiện nay, dù số lượng túi khí và các tính năng hỗ trợ lái vẫn có sự khác biệt giữa từng mẫu xe trong phân khúc.

Cả Bingo Plus và Max đều sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất tối đa 50 kW, tương đương khoảng 67 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở dung lượng pin và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh chương trình giảm trực tiếp 60 triệu đồng, người mua Wuling Bingo vẫn được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% dành cho ôtô điện chạy pin.

Trong đó, Bingo Plus sử dụng pin LFP dung lượng 31,9 kWh, cho phạm vi hoạt động 333 km, còn Bingo Max được trang bị bộ pin 38 kWh, nâng quãng đường lên 410 km theo thông số nhà sản xuất. Như vậy, với khoản chênh lệch 30 triệu đồng, bản Max có phạm vi di chuyển công bố nhiều hơn 77 km.

Hai phiên bản cùng sử dụng cổng sạc CCS2, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút. Đây là một trong những thay đổi trên Bingo 2026 so với thế hệ trước, đồng thời giúp xe có thêm lựa chọn thiết bị sạc tương thích.