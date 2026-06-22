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Kinh doanh - Địa ốc

Chủ sở hữu Zara đạt doanh thu bứt phá, bất chấp ngành bán lẻ ảm đạm

Inditex vừa công bố doanh thu hè tăng mạnh nhờ mô hình thời trang nhanh, chứng minh sức hút lớn ngay cả khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do lạm phát.

Bảo Châu

Chủ sở hữu thương hiệu Zara (Tập đoàn Inditex) vừa công bố kết quả kinh doanh đầu mùa hè đầy khởi sắc với doanh số bán hàng trong tháng 5 tăng trưởng tới 11,5% sau khi loại bỏ biến động tỷ giá, dễ dàng vượt qua các dự báo trước đó của giới phân tích.

Cú bứt phá doanh thu này được đánh giá là màn lội ngược dòng ấn tượng của gã khổng lồ thời trang, ngay trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu đang sụt giảm nghiêm trọng trước áp lực lạm phát leo thang từ các cuộc xung đột địa chính trị.

Cổ phiếu của Inditex ngay lập tức tăng mạnh tới 5% sau thông tin trên. Mức tăng trưởng doanh số ấn tượng này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng gã khổng lồ thời trang nhanh hoàn toàn có thể vượt qua cơn bão địa chính trị toàn cầu, nhờ những linh hoạt trong việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để thích ứng với các đứt gãy do xung đột gây ra.

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(Ảnh: Reuters)

Trước đó, giới phân tích chỉ kỳ vọng doanh số tháng 5 - thời điểm bắt đầu quý II của hãng tăng trưởng ở mức 8%. Ngoài ra, trong quý I (tính từ tháng 2 đến tháng 4), Inditex cũng ghi nhận doanh thu đạt 8,75 tỷ euro (tương đương 10,17 tỷ USD), tăng 8,8% sau khi loại bỏ biến động tỷ giá.

Bà Manjari Dhar, chuyên gia phân tích tại ngân hàng RBC nhận định, Zara rõ ràng đang tiếp tục mở rộng thị phần và là cái tên vượt trội nhất trên thị trường, trái ngược với đối thủ ở phân khúc giá rẻ như Primark vốn đang chật vật vì doanh số sụt giảm.

Phát biểu trong cuộc họp với các nhà phân tích, ông Gorka Garcia-Tapia Yturriaga, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư của Inditex nhấn mạnh, kết quả kinh doanh này càng trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh toàn cầu phải đối mặt với hàng loạt thách thức vĩ mô và địa chính trị gay gắt trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn cũng thừa nhận hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Đông - nơi Inditex đang vận hành các cửa hàng thông qua đối tác nhượng quyền cũng đã chịu những tác động tiêu cực, dù không công bố số liệu thiệt hại cụ thể.

Chi phí nhiên liệu, vận tải leo thang chưa gây tác động lớn đến doanh nghiệp

Giám đốc Tài chính Andres Sanchez cho biết, Inditex đã nhanh chóng thích ứng chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo dòng chảy hàng hóa đến các cửa hàng trên toàn cầu không bị gián đoạn, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực đối với vận tải hàng không và đường biển kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

"Luôn có một độ trễ nhất định từ lúc vận chuyển hàng hóa cho đến khi chi phí đó phản ánh vào giá vốn bán hàng. Điều này đồng nghĩa với việc tác động từ giá nhiên liệu và chi phí vận tải leo thang trong quý I vừa qua hiện vẫn ở mức hạn chế", ông Sanchez phân tích thêm.

Hiệu quả sinh lời của Inditex đã ghi nhận bước tiến triển tích cực trong quý I với biên lợi nhuận gộp đạt 61,2% (tăng từ mức 60,6% của cùng kỳ năm ngoái). Đây là minh chứng cho thấy nhà bán lẻ này đã bảo vệ thành công biên lợi nhuận bất chấp áp lực từ chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển tăng cao. Dù vậy, chi phí vận hành của hãng cũng tăng 6,2%, tốc độ tăng cao hơn đáng kể so với mức 2,3% của năm trước.

Zara tiếp tục bứt phá tại thị trường Mỹ

Chiến lược đầu tư vào các cửa hàng có quy mô lớn hơn tại các tuyến phố mua sắm sầm uất để thu hút khách hàng mới của Zara đang phát huy hiệu quả. Hãng cũng tích cực mở rộng mạng lưới tại Mỹ - thị trường lớn thứ hai của tập đoàn sau quê nhà Tây Ban Nha.

Ông Garcia-Tapia Yturriaga cho biết, doanh thu của Inditex tại Mỹ và các thị trường khác tăng trưởng chủ yếu nhờ vào số lượng sản phẩm bán ra nhiều hơn, chứ không phải bằng cách tăng giá bán.

"Chúng tôi vẫn nhận thấy còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng tại Mỹ vì thị phần của hãng ở đây hiện vẫn ở mức thấp. Theo nghĩa đó, động lực tăng trưởng hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng tôi và không quá phụ thuộc vào diễn biến chung của thị trường", ông Yturriaga khẳng định.

Sự bứt phá của Zara trên toàn cầu cũng phản ánh rõ nét xu hướng tiêu dùng tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Dù người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu do áp lực lạm phát và suy thoái kinh tế nhẹ, các cửa hàng flagship của Zara tại Hà Nội và TP.HCM vẫn ghi nhận lượng khách ổn định.

Tương tự như chiến lược áp dụng tại Mỹ, Zara Việt Nam duy trì sức hút nhờ tốc độ ra mắt bộ sưu tập mới liên tục và chính sách giữ giá ổn định hơn so với các thương hiệu xa xỉ. Việc phân hóa chi tiêu tại Việt Nam cũng diễn ra tương tự, trong khi phân khúc trung lưu vẫn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm thời trang nhanh có tính xu hướng cao để khẳng định phong cách, thì các thương hiệu thời trang nội địa phân khúc thấp hơn lại đang phải chật vật cạnh tranh khốc liệt về giá.

Mời quý độc giả xem video: Hai mặt của ‘thời trang nhanh’: Bạn chọn mặt nào?/ Nguồn: VTV24
#Zara #Inditex #doanh thu #thời trang #thị trường Mỹ #xu hướng tiêu dùng

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