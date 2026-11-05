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Số hóa - Xe

Windows 11 thêm tính năng gọi điện, nhắn tin vào ô Search

Thanh tìm kiếm Windows 11 vừa thử nghiệm tính năng gọi điện, nhắn tin, bật chế độ Không làm phiền trên smartphone Android thông qua ứng dụng Phone Link.

Tuệ Minh

Microsoft đang tiến hành thử nghiệm tính năng gọi điện và gửi tin nhắn trực tiếp từ thanh tìm kiếm Windows 11 thông qua ứng dụng Phone Link kết nối với điện thoại Android.

Trong bản cập nhật Windows Insider Preview build 26340.9843 vừa được phát hành cho kênh thử nghiệm Experimental, Microsoft đã tích hợp sâu các tác vụ điều khiển di động vào công cụ tìm kiếm hệ thống (Windows Search).

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Phiên bản mới của Phone Link trên Windows 11 được bổ sung tính năng gọi điện, nhắn tin trực tiếp từ ô Search.

Khi kết nối máy tính với thiết bị Android thông qua ứng dụng Phone Link, người dùng chỉ cần gõ tên liên hệ kèm tác vụ, chẳng hạn như cú pháp gọi điện hoặc gửi tin nhắn, hệ thống sẽ lập tức hiển thị nút bấm tương ứng để kích hoạt cuộc gọi hay soạn thảo nhanh văn bản mà không cần mở riêng ứng dụng.

Không chỉ dừng lại ở liên lạc, người dùng còn có thể bật nhanh các thiết lập hệ thống trên smartphone, ví dụ như nhập lệnh kích hoạt chế độ Không làm phiền (Do Not Disturb) cho máy.

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Windows Search mới có thể làm được nhiều thứ hay ho hơn.

Cùng với tính năng liên kết điện thoại, bản build mới của Windows 11 Search cũng bổ sung thanh trượt điều chỉnh âm lượng, độ sáng và kích thước con trỏ chuột trực quan, tính năng xem trước tệp tin, hiển thị câu trả lời nhanh từ web và bộ lọc tìm kiếm linh hoạt theo Tệp, Cài đặt hoặc Hành động.

Sự kết hợp giữa thanh tìm kiếm Windows 11 và ứng dụng Phone Link mang lại trải nghiệm làm việc tập trung hơn, giúp người dùng xử lý nhanh các tác vụ điện thoại quan trọng mà không bị phân tâm khi đang thao tác trên máy tính.

Tính năng này hiện đang được thử nghiệm giới hạn trước khi phát hành rộng rãi trên các bản cập nhật Windows 11 chính thức.

Video: Bạn đã sử dụng Phone Link đúng cách chưa? | @expertzoneVN
Windows Central/Unix Tab
#Windows 11 Search #tính năng Windows 11 #Phone Link #kết nối điện thoại với máy tính #Windows Insider Preview

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