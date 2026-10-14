Microsoft cho phép nhập lệnh trực tiếp và ô Search trên Windows 11

Bản beta mới nhất cho phép người dùng Windows 11 có thể nhập trực tiếp các lệnh như bật chế độ tối, giảm sáng màn hình hoặc sắp xếp cửa sổ ngay trong Search.

Trong sự kiện Windows và Surface vừa diễn ra, Microsoft đã công bố nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là về phần mềm dành cho các nhà phát triển.

Tuy nhiên, một tính năng mới được bổ sung vào Windows 11 cho người dùng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý: trải nghiệm tìm kiếm Windows được thiết kế lại.

Microsoft giới thiệu ô Search được thế kế lại trên Windows 11.

Ở thời điểm hiện tại, tính năng tìm kiếm mới đang được triển khai cho những người tham gia chương trình Windows Insider. Đặc biệt, đây là lần cải tiến thứ hai mà Microsoft mang đến công cụ tìm kiếm của Windows chỉ trong thời gian ngắn, với mục tiêu có một giao diện gọn gàng hơn.

Công cụ tìm kiếm mới được xây dựng trên nền tảng WinUI 3, với bố cục khung duy nhất giúp tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống. Microsoft đã loại bỏ khung xem trước lớn, thay vào đó là danh sách kết quả đơn giản hơn để phản ánh tốt hơn cách người dùng thực hiện tìm kiếm.

Điểm đáng chú ý nhất trong trải nghiệm tìm kiếm mới là tính năng Inline actions. Mặc dù Microsoft không công bố rõ ràng rằng tính năng này có được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hay không, nhưng cách hoạt động của nó tương tự một tác nhân AI.

Thay vì chỉ trả về cài đặt hoặc ứng dụng, công cụ tìm kiếm của Windows giờ đây có thể thực hiện trực tiếp một số yêu cầu nhất định. Người dùng có thể nhập các cụm từ như "switch to dark mode", "turn on night light", "turn on Bluetooth", "dim my screen" hoặc "mute", công cụ tìm kiếm sẽ tự động thực hiện các thao tác mà không cần truy cập vào Settings.

Có thể bật, tắt chế độ tối, thay đổi các thiết lập đơn giản chỉ bằng nhập lệnh.

Chức năng Tìm kiếm mới sử dụng một bảng dọc với các góc bo tròn. Ô tìm kiếm nằm ở cuối cửa sổ bật lên, trong khi kết quả được xếp chồng lên nhau thành một danh sách duy nhất ở phía trên.

Trong bản demo của Microsoft, khi tìm kiếm "hình nền", trước tiên sẽ hiện ra cài đặt hình nền, tiếp theo là cài đặt trình chiếu, công cụ khắc phục sự cố trong Bảng điều khiển và các tệp hình ảnh cục bộ.

Mỗi kết quả đều có một nhãn nhỏ hơn ở phía dưới, chẳng hạn như “Cài đặt hệ thống”, “Bảng điều khiển” hoặc “Ảnh”, giúp bạn hiểu mình sắp mở gì. Các tệp hình ảnh cũng hiển thị thời gian chỉnh sửa và có nút Mở ở góc dưới bên phải cho kết quả đã chọn.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang phát triển các thao tác với Phone Link nhằm giúp người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản từ điện thoại được kết nối trực tiếp thông qua tìm kiếm.

Một bản demo cho thấy một tin nhắn văn bản có nội dung "đến muộn 5 phút" nằm trong bảng Tìm kiếm, với Word và PowerPoint đang mở phía sau.

Davuluri mô tả nhắn tin là tính năng yêu thích nhất của mình, giải thích rằng bạn có thể nhắn tin cho bạn bè hoặc đồng nghiệp để báo rằng bạn đến muộn mà không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi.

Trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế lại hiện đã có sẵn bằng tiếng Anh cho những người tham gia chương trình Windows Insider trên kênh Experimental, bao gồm Build 26340.9616 và Experimental 26H1 Build 28120.3181.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng này thông qua Settings > Windows Update > Windows Insider Program > Feature flags.

Microsoft cho biết họ dự kiến sẽ tích hợp trải nghiệm tìm kiếm mới vào menu Start của Windows 11 vào năm tới, đồng thời mở rộng thêm nhiều thao tác mà tính năng này có thể thực hiện.