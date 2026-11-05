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Số hóa - Xe

CEO Google cảnh báo kỹ năng AI có thể quyết định năm 2027

Sundar Pichai cho rằng khả năng điều phối AI agents sẽ trở thành lợi thế lớn trong công việc, khi AI dần đảm nhận nhiều công đoạn phát triển phần mềm.

Thiên Trang (th)

CEO Google Sundar Pichai đưa ra cảnh báo về tốc độ thay đổi của trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh những người không sớm học cách điều phối các tác nhân AI (AI agents) có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vào năm 2027. Theo ông, năng lực làm việc với AI đang chuyển từ sử dụng công cụ hỗ trợ sang giao nhiệm vụ và quản lý những hệ thống có thể tự thực hiện nhiều công đoạn phức tạp.

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CEO Google Sundar Pichai cảnh báo khả năng điều phối AI agents sẽ trở thành lợi thế quan trọng trong công việc.

Tại sự kiện Google I/O, Pichai cho biết lượng dữ liệu xử lý thông qua các mô hình AI của Google đã tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu hai năm trước hệ thống xử lý khoảng 9.700 tỷ token mỗi tháng, con số này tăng lên 480.000 tỷ vào năm ngoái và đạt 3,2 triệu tỷ token mỗi tháng tại thời điểm ông phát biểu. Quy mô sử dụng ngày càng lớn phản ánh mức độ AI được tích hợp sâu vào hoạt động công nghệ và sản xuất. Trong bối cảnh đó, cách phát triển phần mềm truyền thống cũng đang thay đổi khi AI có thể hỗ trợ viết mã, tìm lỗi và tối ưu hệ thống.

Thay vì trực tiếp viết từng dòng mã, nhiều kỹ sư đang chuyển sang phương pháp điều phối đa tác nhân (Agent Orchestration). Theo cách tiếp cận này, người làm công nghệ đóng vai trò như một kiến trúc sư, chia nhỏ bài toán thành những nhiệm vụ cụ thể rồi giao cho các AI agent chuyên biệt xử lý. Một tác nhân có thể đảm nhận việc viết hàm, tác nhân khác kiểm tra lỗ hổng bảo mật, trong khi những hệ thống còn lại tối ưu hiệu suất và bộ nhớ. Các công việc được triển khai song song giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời giảm khối lượng thao tác thủ công.

Đáng chú ý, khả năng điều phối AI không còn là kỹ năng chỉ dành cho những chuyên gia lập trình. Sự phát triển của các mô hình như Gemini và Claude đang giúp người dùng xây dựng quy trình tự động hóa thông qua những yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Pichai cũng nhận định AI đang vượt ra khỏi vai trò hỗ trợ viết lách để trở thành công cụ có thể trực tiếp hành động. Nhờ đó, những người không có nền tảng chuyên sâu về khoa học máy tính vẫn có cơ hội tham gia phát triển sản phẩm và xây dựng các giải pháp công nghệ.

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Agent Orchestration cho phép nhiều tác nhân AI phối hợp viết mã, kiểm tra lỗi và tối ưu phần mềm theo những nhiệm vụ riêng biệt.

Sự thay đổi này có thể tạo ra khoảng cách năng suất đáng kể giữa những người biết khai thác AI và nhóm vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp làm việc cũ. Tuy nhiên, điều phối AI agents không đơn thuần là giao việc rồi chờ kết quả. Người sử dụng vẫn cần biết phân chia nhiệm vụ, thiết lập quy trình, kiểm tra đầu ra và xử lý những sai sót do mô hình tạo ra. Khi AI ngày càng đảm nhận nhiều công đoạn, năng lực tư duy hệ thống và đánh giá kết quả có thể trở thành lợi thế quan trọng.

Thông điệp của CEO Google cho thấy kỹ năng AI đang dần trở thành yêu cầu mới trong môi trường làm việc. Thay vì chỉ học cách đặt câu hỏi cho chatbot, người dùng cần tiến tới khả năng xây dựng và quản lý các quy trình có nhiều tác nhân phối hợp. Năm 2027 có thể là cột mốc thể hiện rõ khoảng cách giữa hai nhóm lao động, trong đó lợi thế không chỉ thuộc về người biết sử dụng AI, mà còn nằm ở khả năng biến công nghệ thành một hệ thống làm việc hiệu quả.

Mời quý độc giả xem thêm video: Autralia phát cảnh báo an ninh mạng chưa từng có khi AI giúp hacker tăng tốc tìm lỗ hổng, mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu và dữ liệu nhạy cảm.
#Sundar Pichai #Google #AI agents #điều phối AI #kỹ năng AI #Agent Orchestration

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