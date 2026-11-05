Không như tuyên bố vào tháng 7/2026 rằng chiếc xe này có giá bán không quá 999 triệu, đến nay Hyundai Tucson Hybrid 2026 công bố giá khởi điểm từ 1,089 tỷ đồng.

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Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa thông báo giá bán khuyến nghị chính thức của Hyundai Tucson Hybrid vào ngày 4/11/2026, mẫu xe điện hóa này sẽ bán ra với giá 1,089 tỷ đồng và hưởng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin (tùy điều kiện nào đến trước). Với giá bán này, phiên bản Hybrid của xe có mức chênh lệch 100 triệu đồng so với phiên bản N-Line (cao nhất trước đó) của Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson Hybrid 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, từ 1,089 tỷ đồng.

Hyundai Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh với các đối thủ gồm: KIA Sportage Hybrid (từ 999 triệu đồng), Honda CR-V e:HEV (từ 1,17 tỷ đồng), Toyota Innova Cross HEV (giá bán từ 960 triệu đồng) và cả các đối thủ NEV từ Trung Quốc như Jaecoo J7 PHEV (từ 969 triệu đồng, BYD Sealion 6 (936 triệu đồng) hay BYD Sealion 5 (từ 789 triệu đồng)...

Hyundai Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh với các đối thủ gồm: KIA Sportage Hybrid (từ 999 triệu đồng), Honda CR-V e:HEV (từ 1,17 tỷ đồng), Toyota Innova Cross HEV (giá bán từ 960 triệu đồng).

Được mở nhận cọc từ tháng 7/2026, điểm nhấn lớn nhất của Hyundai Tucson Hybrid nằm ở hệ truyền động gồm động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện (cùng pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh), cùng với hộp số tự động 6 cấp (6AT) và loại bỏ biến mô thủy lực. Thay cho biến mô, xe được trang bị hệ thống điều khiển chuyển số ASC (Active Shift Control).

Kích thước Tucson Hybrid cũng gần như giữ nguyên so với phiên bản thường. Xe sở hữu chiều dài 4.640 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Hệ thống truyền động trên mang lại tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đạt sớm từ 1.500 vòng/phút. Đáng chú ý, theo chu trình đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam mức tiêu thụ nhiên liệu 4,6L/100 km trên đường hỗn hợp.

Điểm nhấn lớn nhất của Tucson Hybrid nằm ở hệ truyền động gồm động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện (cùng pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh), cùng với hộp số tự động 6 cấp (6AT) và loại bỏ biến mô thủy lực.

Phiên bản Hybrid này tiếp tục sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh e-Motion, phanh tái sinh năng lượng tùy biến 4 cấp độ cùng gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense...

Đáng chú ý, theo chu trình đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam mức tiêu thụ nhiên liệu 4,6L/100 km trên đường hỗn hợp.

Việc HTV liên tục đẩy mạnh dải sản phẩm xe du lịch Hyundai nhằm mở rộng tiếp cận đến nguồn khách hàng lớn hơn trong bối cảnh thương hiệu xe Hàn Quốc đang sụt giảm doanh số tại thị trường Việt Nam.

Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh e-Motion, phanh tái sinh năng lượng tùy biến 4 cấp độ cùng gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense...

Cụ thể, từ vị trí thứ hai trong năm 2024 (với 67.168 chiếc bán tại Việt Nam), Hyundai đã tụt xuống vị trí thứ ba trong năm 2025 (với 53.229 chiếc); và trong 9 tháng đầu năm 2026, thương hiệu Hàn Quốc chỉ còn bán được 35.412 chiếc tại Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm của những năm gần đây.