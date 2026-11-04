Google ra mắt Gemini 4 Carbon với các tính năng an ninh mạng tiên tiến

Mặc dù Gemini 4 Argon mới được ra mắt cách đây chỉ hai tuần, Google cho biết Carbon hiện là mô hình AI được xếp hạng cao nhất của họ.

Tốc độ các công ty AI phát hành các mô hình tiên tiến mới đã tăng tốc mạnh mẽ trong những tháng gần đây, khi các phòng thí nghiệm AI hàng đầu chạy đua để sở hữu mô hình tốt nhất hiện có.

Anthropic đã phát hành Claude Opus 5.5 vào ngày 22 tháng 9, OpenAI đã tung ra GPT-6 Astra vào đầu tháng đó, và Google đã công bố Argon vào ngày 30 tháng 9 trước khi phát hành cho người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra vào ngày 13 tháng 10.

Gemini 4 Carbon được Google khẳng định là mô hình AI mạnh nhất hiện tại.

Mỗi phòng thí nghiệm đều tuyên bố dẫn đầu chỉ trong vòng vài tuần sau phiên bản trước đó. Cũng giống như Argon, Google công bố Carbon khá sớm trước khi hầu hết mọi người có thể sử dụng nó.

Việc công bố sớm cho phép Google chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ngay bây giờ. Nó cũng cho phép mọi người xem xét các tiêu chuẩn trước khi vòng phát hành tiếp theo diễn ra.

Mô hình mới đã đạt vị trí hàng đầu trên Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo Artificial Analysis phiên bản v5.0 cập nhật với điểm số 59. Carbon thể hiện sự cải thiện trong các tác vụ lập trình và tác nhân tự động, đạt 88,2% trên SEC-bench Pro về phát hiện lỗ hổng bảo mật, 54,8% trên ExploitGym về khai thác lỗ hổng, và 71,0% trên CWE-bench về vá lỗi.

Google cho biết Carbon sử dụng cùng hệ thống an toàn như Argon, bao gồm việc giám sát quá trình suy luận của mô hình và bổ sung thêm công việc về căn chỉnh, hay giữ cho mô hình hoạt động như dự định. Theo thử nghiệm của chính Google, Carbon cũng hoạt động tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Google cho biết Carbon chưa bao giờ gian lận thành công trên Terminal-Bench 4.0, nghĩa là nó chưa bao giờ tìm ra lối tắt nào giúp hoàn thành tác vụ mà không thực sự thực hiện công việc, và nó chỉ cố gắng gian lận 0,4% thời gian.

Trong quá trình lập trình nội bộ, các cảnh báo sai lệch nghiêm trọng, báo hiệu mô hình hoạt động theo cách mà các nhà phát triển không mong muốn, đã giảm gần 80%. Carbon cũng đưa ra số lượng yêu cầu không được hỗ trợ ít hơn khoảng một nửa so với Argon.

Và trên bài kiểm tra chuẩn Gray Swan về việc tiêm lệnh nhắc, kiểm tra xem các lệnh ẩn có thể chiếm quyền điều khiển mô hình hay không, Carbon đã chặn mọi nỗ lực tấn công, cải thiện tỷ lệ thành công tấn công 0,7% của Argon.

Carbon chiếm vị trí đầu bảng trên xếp hạng Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo Artificial Analysis.

Hiện tại, Gemini 4 Carbon sẵn sàng cung cấp cho các chuyên gia bảo mật mạng được Google chấp thuận trong Chương trình Fairwind. Bắt đầu từ tuần này, Carbon đang được triển khai cho một nhóm nhỏ người thử nghiệm và Google cho biết họ sẽ dần dần bổ sung thêm các đối tác đáng tin cậy.

Các nhà phát triển, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được truy cập sau đó, nhưng Google chưa đưa ra ngày ra mắt chính thức cho công chúng.

Nếu dùng Argon để ước tính thời gian, thì khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ khi tính năng này được công bố cho đến khi xuất hiện trong ứng dụng Gemini dành cho người dùng gói Pro và Ultra. Tuy nhiên, chúng ta không thể xác nhận liệu Google có cam kết tuân thủ lịch trình tương tự đối với Carbon hay không.

Khi Carbon được tích hợp vào API, Google cho biết giá của nó sẽ tương đương với giá ra mắt của Argon, 2 đô la cho mỗi triệu mã thông báo đầu vào 10 đô la cho mỗi triệu token đầu ra Mã thông báo đầu vào được lưu vào bộ nhớ đệm với mức giảm giá 95% so với giá đầu vào.

Điều đó giúp Carbon có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ chính. Trước đó, Mashable đã đưa tin rằng Claude Opus 5.5 có giá 4 đô la cho mỗi triệu token đầu vào và 20 đô la cho mỗi triệu token đầu ra, trong khi GPT-6 Astra có giá 10 đô la cho mỗi triệu token đầu vào và 50 đô la cho mỗi triệu token đầu ra.