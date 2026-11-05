Sạc điện thoại ở sân bay có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu?

Các trạm sạc USB công cộng tại sân bay thường được xem là giải pháp tiện lợi khi điện thoại sắp hết pin trong lúc chờ chuyến bay. Tuy nhiên, việc cắm thiết bị vào những cổng sạc không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin. Hình thức tấn công này được gọi là juice jacking, trong đó tin tặc có thể lợi dụng kết nối USB để can thiệp vào điện thoại, đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc. Dù vậy, các chuyên gia bảo mật cho rằng mức độ nguy hiểm của hình thức này đôi khi bị phóng đại so với thực tế.

Các trạm sạc USB công cộng tại sân bay có thể tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện tấn công juice jacking.

Cảnh báo về juice jacking từng được nhiều cơ quan tại Mỹ đưa ra. Tháng 3/2025, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) khuyến nghị hành khách mang theo củ sạc hoặc pin dự phòng thay vì sử dụng cổng USB công cộng. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng từng phát đi cảnh báo tương tự, nhưng sau đó rút lại thông báo khi xuất hiện những nghi vấn về mức độ phổ biến của nguy cơ. Từ năm 2019, Văn phòng Công tố viên quận Los Angeles đã đề cập đến hình thức tấn công này nhưng cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào xảy ra.

Mang theo pin dự phòng hoặc củ sạc riêng là cách đơn giản để hạn chế rủi ro khi sạc điện thoại ở nơi công cộng.

Về mặt kỹ thuật, juice jacking có thể thực hiện bằng cách can thiệp vào trạm sạc hoặc cáp USB, khai thác các chân kết nối truyền dữ liệu để tiếp cận điện thoại. Năm 2013, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Georgia từng trình diễn bộ sạc độc hại Mactans, có khả năng cài mã độc lên iPhone chạy iOS 6. Sau đó, Apple tăng cường cơ chế bảo vệ bằng thông báo yêu cầu xác nhận “Trust This Computer?” khi thiết bị kết nối với một máy tính mới muốn truy cập dữ liệu. Nếu thông báo xuất hiện khi đang sử dụng trạm sạc lạ, người dùng nên chọn “Don't Trust” nếu không có nhu cầu chia sẻ thông tin.

Đáng chú ý, đến nay chưa có báo cáo đáng tin cậy xác nhận một vụ tấn công juice jacking thành công thông qua các trạm sạc công cộng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa nguy cơ hoàn toàn không tồn tại. Để hạn chế rủi ro, người dùng nên ưu tiên pin dự phòng hoặc mang theo củ sạc và cáp riêng để kết nối với ổ điện thông thường. Một số trạm sạc có chế độ Secure, ngăn truyền dữ liệu, cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng cổng USB công cộng, bộ chặn dữ liệu USB có thể giúp điện thoại nhận điện nhưng không thiết lập kết nối dữ liệu với thiết bị bên ngoài.

Ngoài ra, người dùng cần lưu ý một số bộ chặn dữ liệu USB-A có thể khiến tính năng sạc nhanh không hoạt động do bộ sạc cần trao đổi dữ liệu để điều chỉnh điện áp. Thiết bị vẫn được nạp pin nhưng thời gian có thể kéo dài hơn. Với các bộ chặn USB-C hiện đại, hạn chế này không còn được ghi nhận trong nội dung nguồn. Bên cạnh việc lựa chọn phương thức sạc an toàn, người dùng cũng nên cập nhật phần mềm thường xuyên, bật xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản quan trọng và hạn chế truy cập thông tin nhạy cảm qua Wi-Fi công cộng.