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Số hóa - Xe

Toyota Hilux tăng trưởng mạnh, bán gần 1.000 xe trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, mẫu xe bán tải Toyota Hilux bán ra gần 1.000 xe tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng đến hơn 120% so với tháng liền trước.

Nguyễn Thảo
Video: Người dùng Việt Nam lựa chọn xe bán tải thế nào?

Toyota Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 10 vừa qua. Theo đó, trong tháng 10/2026, Toyota Việt Nam đã bán được 6.132 xe, bao gồm 1.179 xe lắp ráp trong nước và 4.953 xe nhập khẩu nguyên chiếc. So với tháng liền trước, doanh số của thương hiệu Nhật Bản đã giảm 11,5%. Con số này nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 của Toyota lên hơn 62.100 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Toyota Hilux tăng trưởng mạnh trong tháng 10/2026 với gần 1.000 xe.

Đóng góp vào tổng doanh số đó là 1.478 xe hybrid, giảm 18,8% so với tháng 10/2026. Trong khi đó, doanh số tích lũy của các mẫu xe hybrid nhà Toyota từ đầu năm 2026 đến nay lên 12.659 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus kết thúc tháng 10/2026 với doanh số 225 xe, tăng trưởng 25,6%. Tổng doanh số trong 10 tháng đầu năm của Lexus đạt 2.009 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 18.000 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường. Trong khi đó, doanh số cộng dồn cả hai thương hiệu Toyota và Lexus trong tháng 10/2026 đạt 6.357 xe, giảm 10,6% so với tháng liền trước.

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Trong tháng 10/2026, Toyota Việt Nam đã bán được 6.132 xe, bao gồm 1.179 xe lắp ráp trong nước và 4.953 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Cũng trong tháng vừa qua, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số các mẫu xe của Toyota với 1.327 xe bán ra, giảm 26,2%. Xếp thứ hai là Innova Cross với 1.078 xe tìm thấy khách hàng, cũng giảm 26,2% so với tháng liền trước. Tiếp theo là Toyota Hilux với doanh số đạt 941 xe, tăng trưởng đến 120,8%. Con số tương ứng của Toyota Corolla Cross là 757 xe, giảm 12,5%.

Đứng ở vị trí sau Corolla Cross là Toyota Vios với 659 chiếc bán ra, giảm 13% so với tháng liền trước. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross là lựa chọn của 498 khách Việt, giảm 17,2%. Riêng tân binh Toyota Land Cruiser FJ đạt doanh số 99 chiếc trong tháng 10/2026, giảm 34,4%.

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Để duy trì sức hút, trong tháng 11/2026, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe của mình.

Để duy trì sức hút, trong tháng 11/2026, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe, bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong đó, Toyota Vios sở hữu mức ưu đãi từ 46-54 triệu đồng, tùy phiên bản. Con số tương ứng của bộ đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio là 73-75 triệu và 65-70 triệu đồng.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross sở hữu mức khuyến mại từ 50-74 triệu đồng. Toyota Corolla Cross cũng có ưu đãi với mức từ 41-43,5 triệu đồng. Cuối cùng là Toyota Innova Cross với chương trình khuyến mại giúp khách hàng tiết kiệm số tiền từ 45-60 triệu đồ

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