Casio giới thiệu G-Shock Mudman hợp tác cùng Earthwatch

Casio vừa trình làng phiên bản G-Shock Mudman hoàn toàn mới mang mã hiệu GW-9503KJ. Đây là sản phẩm hợp tác tiếp theo giữa Casio và Earthwatch Japan, chi nhánh tại Nhật Bản của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về bảo tồn môi trường Earthwatch Institute.

Trong nhiều năm qua, hai đơn vị này đã cùng nhau tạo nên không ít cỗ máy thời gian độc đáo nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên.

Nếu như ở đợt hợp tác gần nhất, dòng Mudman từng lấy cảm hứng từ hình ảnh loài hà mã châu Phi qua mẫu GW-9502K-1, thì ở phiên bản mới này, điểm nhấn lại thuộc về một loài chim sở hữu ngoại hình vô cùng ấn tượng là chim mỏ giày.

G-Shock Mudman lấy cảm hứng từ loài cò mỏ giày độc đáo.

Cò mỏ giày là loài chim lội nước kích thước lớn sinh sống tại các vùng đất ngập nước thuộc khu vực Đông và Trung châu Phi. Do số lượng cá thể trong tự nhiên đang suy giảm, loài vật này hiện được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Mẫu GW-9503KJ mới sở hữu phối màu xám xanh lấy cảm hứng từ màu lông của loài cò mỏ giày. Phần khung viền thép không gỉ được phủ lớp mạ ion màu xám xanh đồng điệu, tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa đậm chất dã ngoại.

Nhằm tạo điểm nhấn thị giác, các chi tiết màu vàng kim được điểm xuyết khéo léo quanh mặt số và nút bấm lớn phía trước, mô phỏng phần mỏ hình chiếc giày khổng lồ rất riêng của loài chim này.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, chiếc đồng hồ còn chứa đựng những chi tiết mang tính biểu tượng cao cho thông điệp môi trường. Đỉnh dây đeo có màu kem nhạt được in logo của Earthwatch Japan, kèm theo tên tổ chức cùng khẩu hiệu "Change the World. Yourself." (Tạm dịch: Muốn thay đổi thế giới thì hãy thay đổi chính mình trước) xuất hiện nổi bật trên phần dây.

Đặc biệt, khi kích hoạt đèn nền LED trên màn hình LCD, hình ảnh logo Earthwatch sẽ hiện lên rực rỡ, nhắc nhở người đeo về sứ mệnh đồng hành cùng thiên nhiên.

Chiếc đồng hồ còn chứa đựng những chi tiết mang tính biểu tượng cao cho thông điệp môi trường.

Về mặt thông số kỹ thuật và tính năng, GW-9503KJ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất của dòng G-Shock dã ngoại. Đồng hồ được trang bị hệ thống sạc năng lượng mặt trời Tough Solar giúp duy trì hoạt động bền bỉ kết hợp với khả năng tự động điều chỉnh giờ qua sóng đài phát thanh Multiband 6.

Hệ thống bộ ba cảm biến Triple Sensor tích hợp cho phép người dùng đo đạc phương hướng, độ cao, áp suất khí quyển và nhiệt độ môi trường xung quanh một cách chính xác ngay trên cổ tay.

Đúng với danh tiếng của dòng Mudman chuyên vượt địa hình, cỗ máy này được gia cố bằng cấu trúc bảo vệ lõi carbon, sở hữu khả năng chống bụi bẩn, chống bùn đất, chống va đập tuyệt vời cùng mức độ chịu nước lên tới 200m. Hơn thế nữa, sản phẩm được cung cấp trong hộp đựng đặc biệt làm hoàn toàn từ giấy tái chế nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

G-Shock Mudman là sản phẩm hợp tác giữa Casio và Earthwatch Japan.

Sự hợp tác giữa Casio và Earthwatch Japan là một chặng đường dài đầy ý nghĩa. Trước phiên bản lấy cảm hứng từ hà mã châu Phi hay mẫu cò mỏ giày lần này, hai bên cũng từng giới thiệu mẫu GW-9501KJ-8JR vào năm 2024 dựa trên hình ảnh loài cú cá Blakiston.

Giống như các đợt phát hành trước đó, một phần doanh thu từ việc bán mẫu GW-9503KJ sẽ được trích ra để tài trợ trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu và dự án bảo tồn thiên nhiên của Earthwatch Japan.

Hiện tại, người hâm mộ đã có thể đặt trước chiếc Casio G-Shock Mudman GW-9503KJ. Mẫu đồng hồ này dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại vào tháng 11 năm 2026 với mức giá quy đổi khoảng 10,5 triệu đồng.