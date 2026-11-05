Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Smartphone giá ngang Honda SH, người dùng đang dần quen?

Smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, có mẫu chạm mốc hơn 100 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này đang dần trở thành một phần của thị trường điện thoại.

Thiên Trang (th)

Tối 28/10, OPPO mở bán Find X10 Pro Max tại Việt Nam với giá 49,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ. Mức giá này đã tiệm cận Honda SH Mode bản tiêu chuẩn đời 2027. Trong khi đó, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng, còn phiên bản 2TB được niêm yết tới 103,999 triệu đồng, gần tương đương một chiếc SH160i bản Thể thao. Smartphone cao cấp giờ đây không chỉ cạnh tranh về cấu hình mà còn bước vào vùng giá vốn thường gắn với những tài sản có giá trị lớn.

opp-9308.png
OPPO Find X10 Pro Max có giá 49,99 triệu đồng, tiệm cận giá một mẫu xe tay ga Honda SH. (Ảnh: 9to5google)

Tuy nhiên, nếu so sánh giá điện thoại với thu nhập thay vì chỉ nhìn con số tuyệt đối, bức tranh lại có phần khác biệt. Năm 2019, iPhone 11 Pro Max bản 64GB có giá đặt trước khoảng 33,99 triệu đồng. Với thu nhập bình quân 5,9 triệu đồng mỗi tháng theo số liệu quý III cùng năm của Tổng cục Thống kê, người lao động cần gần 5,8 tháng lương để mua máy. Đến năm 2026, iPhone 18 Pro Max bản 256GB có giá khởi điểm 41,999 triệu đồng, cao hơn khoảng 24%. Dù vậy, thu nhập bình quân quý III đã tăng lên 9,2 triệu đồng mỗi tháng, khiến thời gian tích lũy để mua máy giảm còn khoảng 4,6 tháng.

Điều khiến người dùng cảm thấy smartphone ngày càng đắt nằm nhiều hơn ở phân khúc cao nhất. Tháng 11/2019, Samsung đưa Galaxy Fold về Việt Nam với giá 50 triệu đồng, mở ra nhóm điện thoại có giá trên ngưỡng này. Sau bảy năm, iPhone Duo bản 2TB đã nâng mức giá lên 103,999 triệu đồng, hơn gấp đôi. Nếu quy đổi theo thu nhập bình quân, người mua cần khoảng 11,3 tháng lương để sở hữu thiết bị, so với 8,5 tháng lương đối với Galaxy Fold đời đầu. Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và khả năng chi trả của người dùng đang ngày càng lớn.

opp.png
iPhone Duo bản 2TB được niêm yết hơn 103 triệu đồng, đưa giá smartphone cao cấp lên một mặt bằng mới.(Ảnh: Apple)

Phân khúc smartphone từ 45 đến 65 triệu đồng cũng trở nên đông đúc hơn, với sự góp mặt của các mẫu điện thoại gập và flagship như Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra hay Find X10 Pro Max. Đây là khoảng giá nằm sát mức đề xuất 59,68 triệu đồng của Honda SH Mode bản tiêu chuẩn. Việc nhiều sản phẩm cùng tập trung ở dải giá này cho thấy các hãng đang mở rộng lựa chọn ở nhóm cao cấp, thay vì chỉ duy trì một vài mẫu đắt tiền riêng lẻ.

Chiến lược nâng trần giá giúp nhà sản xuất tiếp cận nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho công nghệ mới, thiết kế gập hoặc dung lượng lưu trữ lớn. Đồng thời, khi những mẫu máy trên 100 triệu đồng xuất hiện, các thiết bị giá khoảng 50 triệu đồng có thể tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa smartphone đã trở nên rẻ hơn. Người mua vẫn phải cân nhắc số tháng thu nhập cần bỏ ra, nhu cầu sử dụng và thời gian khai thác thiết bị. Có lẽ, thứ đang thay đổi nhanh nhất không chỉ là bảng giá điện thoại, mà còn là ngưỡng giá mà thị trường dần xem như bình thường.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#smartphone cao cấp #giá điện thoại #OPPO Find X10 Pro Max #iPhone Duo #điện thoại gập #Honda SH

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Chip Xring O3 trên Xiaomi 18 Fold đè bẹp mọi đối thủ Android

Chip XRING O3 do Xiaomi tự phát triển trang bị đầu tiên trên Xiaomi 18 Fold lộ điểm Antutu cho thấy nó mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ Android với chip Snapdragon.

AnTuTu vừa công bố bảng xếp hạng hiệu năng của các smartphone Android cao cấp trong tháng 9.2026 và bất ngờ lớn xảy ra khi Xiaomi 18 Fold chiếm vị trí số một với điểm số trung bình 4.620.886.

1.jpg
Xring O3 là SoC do Xiaomi tự phát triển và ra mắt cùng smartphone gập đầu tiên của hãng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro ngốn bao nhiêu tháng lương ở Việt Nam?

iPhone 18 Pro có giá gần 39 triệu đồng tại Việt Nam, tương đương hơn 4 tháng thu nhập bình quân, trong khi người Singapore chỉ cần khoảng 1/3 tháng lương.

iPhone 18 Pro ngốn bao nhiêu tháng lương ở Việt Nam?

Apple đã chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trong đó phiên bản 256 GB có giá lần lượt từ 38,999 triệu đồng và 41,999 triệu đồng tại Việt Nam. Thế hệ mới được trang bị chip A20 Pro, camera Fusion 48 MP với khẩu độ biến thiên cùng nhiều nâng cấp về hiệu năng và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh cấu hình, mức giá của iPhone 18 Pro cũng cho thấy khoảng cách đáng kể khi đặt cạnh thu nhập của người lao động tại các quốc gia Đông Nam Á.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro Max Burgundy gây sốt trên mạng

iPhone 18 Pro Max Burgundy và iPhone Duo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt hình ảnh về hai sản phẩm phủ sóng mạng xã hội.

iPhone 18 Pro Max Burgundy gây sốt trên mạng

Sự kiện Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Duo màn hình gập đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Trong đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Burgundy và chiếc iPhone Duo được cộng đồng công nghệ đặc biệt chú ý nhờ ngoại hình khác biệt. Chỉ vài giờ sau màn ra mắt, hình ảnh, video và bình luận về hai thiết bị liên tục xuất hiện trên Facebook, thu hút sự quan tâm từ cả người dùng phổ thông lẫn những người theo dõi hệ sinh thái Apple.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới