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[INFOGRAPHIC] Boox Picco nhỏ như thẻ tín dụng, đọc sách một tay

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Boox Picco nhỏ như thẻ tín dụng, đọc sách một tay

Sở hữu màn hình E-Ink 3,97 inch và thân máy dày khoảng 5,1 mm, Boox Picco hướng đến người cần một thiết bị đọc sách siêu nhỏ gọn, dễ mang theo.

Thiên Trang
info-boox-picco.jpg
#máy đọc sách #Boox #picco #BOOX Picco

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