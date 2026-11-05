[INFOGRAPHIC] Boox Picco nhỏ như thẻ tín dụng, đọc sách một tay

Sở hữu màn hình E-Ink 3,97 inch và thân máy dày khoảng 5,1 mm, Boox Picco hướng đến người cần một thiết bị đọc sách siêu nhỏ gọn, dễ mang theo.
Trong tháng 10/2026, mẫu xe bán tải Toyota Hilux bán ra gần 1.000 xe tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng đến hơn 120% so với tháng liền trước.
Trong tháng 10/2026, mẫu xe bán tải Toyota Hilux bán ra gần 1.000 xe tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng đến hơn 120% so với tháng liền trước.
Harley-Davidson Sprint 440 sẽ là mẫu cruiser rẻ nhất của hãng môtô Mỹ, đóng vai trò đưa người mới "nhập môn" môtô đến với thương hiệu đình đám Harley-Davidson.
Thương hiệu máy tính Lavie, thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ NEC, vừa chính thức trình làng mẫu laptop thế hệ mới mang tên X14.
Với mức giảm từ 43 - 84 triệu đồng ở đại lý, Mazda CX-5 hứa hẹn tiếp tục giữ vững ngôi vị "vua doanh số" trong phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.
Cổng USB công cộng tại sân bay tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để đánh cắp dữ liệu, nhưng chưa có bằng chứng đáng tin cậy về các vụ tấn công thành công.
Thương hiệu ôtô Smart vừa ghi nhận cột mốc ấn tượng khi bán sạch lô hàng 999 chiếc thuộc phiên bản giới hạn Couture Edition của dòng xe điện hai cửa Smart #2.
Casio giới thiệu G-Shock Mudman GW-9503KJ lấy cảm hứng từ cò mỏ giày, tích hợp Tough Solar, Triple Sensor và góp phần hỗ trợ các dự án bảo tồn thiên nhiên.
Không như tuyên bố vào tháng 7/2026 rằng chiếc xe này có giá bán không quá 999 triệu, đến nay Hyundai Tucson Hybrid 2026 công bố giá khởi điểm từ 1,089 tỷ đồng.
GPT-6.2 Astra, Claude Fable 5.5 và Mythos 5.5 bất ngờ xuất hiện trong dữ liệu thử nghiệm và mã nguồn, làm dấy lên đồn đoán về thế hệ AI mới.
Honda SH350i 2027 được nâng cấp công nghệ với màn hình TFT màu 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Honda RoadSync và thêm sáu tùy chọn màu sắc.
Smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, có mẫu chạm mốc hơn 100 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này đang dần trở thành một phần của thị trường điện thoại.
Mặc dù Gemini 4 Argon mới được ra mắt cách đây chỉ hai tuần, Google cho biết Carbon hiện là mô hình AI được xếp hạng cao nhất của họ.
Apple Watch Series 11 kết hợp theo dõi giấc ngủ, cảnh báo sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tập luyện bằng AI, hướng đến trải nghiệm chăm sóc thể chất chủ động hơn.
Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ các dòng xe máy trong tháng 10/2026 tăng 5,5%, trong khi ôtô giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
OPPO Find X10 Pro Max tích hợp Open Gate, O-Log2 và quay 4K 120fps, hỗ trợ người làm nội dung tối ưu cảnh quay cho nhiều nền tảng.
Sau khi Meta ngừng ứng dụng Messenger trên máy tính, nhà phát triển Toàn Hồ dùng AI Claude tạo fMess, hỗ trợ đổi giao diện sang Zalo, WhatsApp và Teams.
Toyota Innova Zenix 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp về hệ truyền động hybrid, trang bị tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
iPhone ngày càng đắt đỏ, trong khi cải tiến giữa các thế hệ không còn quá lớn. Người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm.
Trong bảng xếp hạng năm 2026, thương hiệu Toyota đứng đầu ngành ôtô và xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng tổng thể. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz đã vượt BMW.
Một bản tổng hợp lan truyền trong cộng đồng người dùng cho rằng Claude chấm điểm hành vi của từng tài khoản người dùng và khóa khi điểm xuống dưới ngưỡng.