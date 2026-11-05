Với mức giảm từ 43 - 84 triệu đồng ở đại lý, Mazda CX-5 hứa hẹn tiếp tục giữ vững ngôi vị "vua doanh số" trong phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Maxda CX-5 thế hệ mới.

Trong tháng 11/2026, hàng loạt hãng xe đang chạy chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe để kích cầu mua sắm cuối năm. Mazda cũng không phải là ngoại lệ khi áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe CX-5, tùy phiên bản. Trong khi đó, tại đại lý, giá bán của mẫu SUV cỡ C này giảm sâu thêm một nấc so với tháng liền trước.

Giá xe Mazda CX-5 giảm sâu trong tháng 11/2026, chỉ còn từ 656 triệu đồng.

Cụ thể, một đại lý ở khu vực TP.HCM rao bán Mazda CX-5 với giá chỉ 656 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 2.0 Deluxe-E, tương đương mức giảm 43 triệu đồng. Trong khi đó, bản 2.0 Deluxe có giá 676 triệu đồng, giảm đến 73 triệu đồng so với mức niêm yết.

Với Mazda CX-5 2.0 Luxury, đại lý công bố giá bán thực tế chỉ 713 triệu đồng, giảm 76 triệu đồng. Con số tương ứng của bản 2.0 Premium là 748 triệu đồng, giảm 81 triệu đồng. Riêng 2 bản cao cấp nhất là 2.0 Premium Sport và 2.0 Premium Exclusive có giá lần lượt 767 triệu và 785 triệu đồng. So với giá niêm yết, 2 bản này rẻ hơn 82 triệu và 84 triệu đồng.

Với mức giảm giá từ 43-84 triệu đồng ở đại lý, mẫu SUV cỡ C nhà Mazda hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị "vua doanh số" trong phân khúc.

Một đại lý khác ở khu vực TP.HCM bán Mazda CX-5 với giá cao hơn một chút, cụ thể là 679 triệu cho bản 2.0 Deluxe-E, 699 triệu cho bản 2.0 Deluxe, 736 triệu cho bản 2.0 Luxury, 772 triệu cho bản 2.0 Premium và 791 triệu cho bản 2.0 Premium Sport.

Trong khi đó, một đại lý ở khu vực miền Trung công bố giảm tiền mặt lên đến 78 triệu đồng, tặng 1 năm bảo hiểm thân xe cùng bộ quà tặng gồm film cách nhiệt Llumar, thảm lót chân, ô,... cho khách hàng mua Mazda CX-5 trong tháng 11/2026 này.

Các đại lý đang áp dụng mức giá bán khá hấp dẫn cho CX-5 trong tháng 11/2026.

Nhìn chung, các đại lý Mazda đều đang áp dụng mức giá bán khá hấp dẫn cho dòng xe CX-5 trong tháng 11/2026 này. Với mức giảm giá từ 43-84 triệu đồng ở đại lý, mẫu SUV cỡ C nhà Mazda hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị "vua doanh số" trong phân khúc.

Theo công bố của Mazda, trong tháng 10/2026 vừa qua, CX-5 đã ghi nhận doanh số hơn 1.500 xe, tiếp tục giữ vị trí số 1 trong phân khúc C-SUV và lọt top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Doanh số lũy kế của mẫu xe này kể từ khi ra mắt Việt Nam cũng đã vượt mốc 140.000 chiếc.

Theo công bố của Mazda, trong tháng 10/2026 vừa qua, CX-5 đã ghi nhận doanh số hơn 1.500 xe, tiếp tục giữ vị trí số 1 trong phân khúc C-SUV.

Ngoài CX-5, trong tháng 11/2026, Mazda còn áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng cho nhiều mẫu xe khác, ví dụ như CX-8 với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá bán của mẫu SUV hạng D này chỉ khởi điểm từ 889 triệu đồng, rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Ở nhóm xe đô thị, Mazda CX-3 có mức giá ưu đãi chỉ từ 499 triệu đồng, được hãng khẳng định là hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Mazda3 và CX-30 thế hệ 7G được ưu đãi đến 50 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của Mazda3 hiện chỉ còn từ 559 triệu đồng. Với Mazda2 Sedan, xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán xuống chỉ còn từ 394 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Mazda cũng công bố chuẩn bị giao lô xe cao cấp thứ hai cho khách hàng Việt, bao gồm CX-60, CX-90 và MX-5 Miata, trong tháng 11/2026. Đây đều là các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá không dưới 1 tỷ đồng.