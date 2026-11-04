Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple Watch Series 11 có gì nổi bật trong chăm sóc sức khỏe?


Apple Watch Series 11 kết hợp theo dõi giấc ngủ, cảnh báo sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tập luyện bằng AI, hướng đến trải nghiệm chăm sóc thể chất chủ động hơn.

Thiên Trang (th)

Apple Watch Series 11 không chỉ là thiết bị xem giờ hay nhận thông báo mà còn tích hợp nhiều công cụ theo dõi sức khỏe hằng ngày. Từ phân tích giấc ngủ, ghi nhận chỉ số sinh hiệu đến cá nhân hóa quá trình tập luyện, mẫu đồng hồ thông minh của Apple hướng đến việc giúp người dùng hiểu rõ hơn những thay đổi của cơ thể. Các tính năng này kết hợp cảm biến và thuật toán phân tích để cung cấp dữ liệu tham khảo ngay trên cổ tay.

ap-1227.png
Apple Watch Series 11 tích hợp các công cụ theo dõi giấc ngủ, chỉ số sinh hiệu và sức khỏe tim mạch.

Một trong những điểm đáng chú ý là Sleep Score và ứng dụng Sinh Hiệu (Vitals). Sleep Score tổng hợp các yếu tố như thời lượng, tính đều đặn và mức độ gián đoạn giấc ngủ thành điểm số trực quan. Trong khi đó, Vitals theo dõi những chỉ số như nhịp tim, nhịp thở và nhiệt độ cổ tay khi nghỉ ngơi. Việc quan sát dữ liệu theo thời gian có thể giúp người dùng nhận ra xu hướng thay đổi, từ đó điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, các chỉ số này không thay thế việc chẩn đoán của chuyên gia y tế.

Về sức khỏe tim mạch, Apple Watch Series 11 có tính năng thông báo dấu hiệu tăng huyết áp kéo dài dựa trên thuật toán phân tích, cùng ứng dụng ECG hỗ trợ ghi điện tâm đồ và cảnh báo một số dạng nhịp tim bất thường. Với người thường xuyên vận động, Workout Buddy ứng dụng Apple Intelligence để đưa ra lời động viên dựa trên dữ liệu như nhịp tim, tốc độ và quãng đường. Đồng hồ cũng hỗ trợ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, ghi nhận triệu chứng và sử dụng dữ liệu nhiệt độ cổ tay khi ngủ để ước tính thời điểm rụng trứng.

ap.png
Workout Buddy sử dụng dữ liệu vận động để hỗ trợ người dùng duy trì động lực trong quá trình tập luyện.

Ngoài phần mềm, thiết bị được cải thiện về thời lượng pin và độ bền. Apple công bố thời gian sử dụng lên đến 24 giờ, cùng khả năng sạc nhanh cung cấp tối đa 8 giờ sử dụng sau 15 phút sạc. Phiên bản vỏ nhôm sử dụng kính Ion-X có khả năng chống trầy xước tốt gấp hai lần thế hệ trước, trong khi bản titan trang bị mặt kính sapphire. Các tính năng Phát Hiện Té Ngã, Phát Hiện Va Chạm và thao tác lắc cổ tay cũng góp phần tăng tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo thông tin bán hàng được cung cấp, Apple Watch Series 11 hiện có giá từ 10,49 triệu đến 20,99 triệu đồng tùy phiên bản, kích thước và chất liệu vỏ. Nhìn chung, Apple Watch Series 11 tập trung kết hợp theo dõi sức khỏe, hỗ trợ vận động và các tính năng thông minh, nhưng người dùng vẫn cần hiểu rõ giới hạn của thiết bị khi sử dụng dữ liệu để đánh giá tình trạng cơ thể.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#Apple Watch Series 11 #theo dõi sức khỏe #Sleep Score #sức khỏe tim mạch #Workout Buddy #Apple Intelligence

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Top 5 đồng hồ thông minh đáng mua nhất cho mọi nhu cầu

Thị trường smartwatch bùng nổ trong năm 2026 khi các thương hiệu lớn đồng loạt trình làng những thế hệ sản phẩm mới trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn

Top 5 đồng hồ thông minh đáng mua nhất cho mọi nhu cầu

Điểm chung dễ nhận thấy nhất trên các mẫu smartwatch năm nay là sự tập trung vượt bậc vào công nghệ chăm sóc sức khỏe, chế độ luyện tập thể thao và thời lượng pin.

Ngay sau khi Samsung và Google ra mắt các thiết bị của mình vào giai đoạn tháng 7 và tháng 8, Garmin cũng nhanh chóng góp mặt bằng dòng Fenix 9 cao cấp.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Vespa Edizione Ottantesimo về Việt Nam giá bán tới 372 triệu đồng

Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946.

9-7050.jpg
Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe tay ga Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946. Ra mắt lần đầu tại sự kiện Vespa Roma 2026, mẫu xe này chỉ được sản xuất 1.946 chiếc trên toàn cầu.
2-3379.jpg
Thị trường Việt Nam tiếp nhận 4 chiếc Vespa Edizione Ottantesimo duy nhất, sở hữu các mã số mang ý nghĩa may mắn theo văn hóa phương Đông là 799, 796, 696 và 396. Xe có giá bán lẻ đề xuất là 372 triệu đồng (đã bao gồm thuế).
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple Creator Studio bổ sung loạt công cụ AI sáng tạo

Apple Creator Studio bổ sung trợ lý AI, công cụ tạo ảnh Generate Fill và kho hiệu ứng MotionVFX, hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung hiệu quả hơn.

Apple vừa công bố bản cập nhật lớn đầu tiên cho Apple Creator Studio, gói ứng dụng sáng tạo trên Mac, iPad và iPhone. Đợt nâng cấp bổ sung trợ lý AI cho Logic Pro, Keynote, Pages và Numbers, công cụ Generate Fill trên Pixelmator Pro cùng kho hiệu ứng MotionVFX tích hợp vào Final Cut Pro. Theo Apple, bản cập nhật dự kiến xuất hiện trên App Store trong tháng 11 và được cung cấp miễn phí cho người đang đăng ký dịch vụ.

cre-671.png
Apple Creator Studio bổ sung kho hiệu ứng MotionVFX vào Final Cut Pro, giúp người dựng phim tiếp cận nhiều mẫu đồ họa ngay trong phần mềm. (Ảnh: fstoppers)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới