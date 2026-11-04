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[GALLERY] Toyota Innova 2026 ra mắt - tiết kiệm xăng hơn, giá hơn 1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Innova 2026 ra mắt - tiết kiệm xăng hơn, giá hơn 1 tỷ đồng

Toyota Innova Zenix 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp về hệ truyền động hybrid, trang bị tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nguyễn Anh
Mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2026 mới đã chính thức được phân phối tại Thái Lan với hai phiên bản HEV Smart và HEV Premium, giá lần lượt 1.379.000 baht (1,05 tỷ đồng) và 1.489.000 baht (1,13 tỷ đồng). So với phiên bản trước, giá bán của cả hai bản được giữ nguyên.
Mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2026 mới đã chính thức được phân phối tại Thái Lan với hai phiên bản HEV Smart và HEV Premium, giá lần lượt 1.379.000 baht (1,05 tỷ đồng) và 1.489.000 baht (1,13 tỷ đồng). So với phiên bản trước, giá bán của cả hai bản được giữ nguyên.
Về kích thước, mẫu MPV này có chiều dài 4.760 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Khoảng sáng gầm đạt 160 mm. Xe sử dụng nền tảng TNGA-C với kết cấu thân xe liền khối và hệ dẫn động cầu trước, thay cho khung gầm rời và dẫn động cầu sau của thế hệ Innova trước đây.
Về kích thước, mẫu MPV này có chiều dài 4.760 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Khoảng sáng gầm đạt 160 mm. Xe sử dụng nền tảng TNGA-C với kết cấu thân xe liền khối và hệ dẫn động cầu trước, thay cho khung gầm rời và dẫn động cầu sau của thế hệ Innova trước đây.
Ở phiên bản HEV Smart, Toyota Innova Zenix được trang bị mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đèn LED, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cốp sau đóng/mở điện tích hợp cảm biến đá chân.
Ở phiên bản HEV Smart, Toyota Innova Zenix được trang bị mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đèn LED, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cốp sau đóng/mở điện tích hợp cảm biến đá chân.
Ngoài ra, Toyota Innova Zenix 2026 được bổ sung màn hình TFT 12,3 inch và hệ thống Toyota Remote Control. Một số chi tiết ngoại thất, gồm gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá, được chuyển sang màu đen. Các tấm ốp trang trí cửa cũng sử dụng màu đen bóng Piano Black.
Ngoài ra, Toyota Innova Zenix 2026 được bổ sung màn hình TFT 12,3 inch và hệ thống Toyota Remote Control. Một số chi tiết ngoại thất, gồm gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá, được chuyển sang màu đen. Các tấm ốp trang trí cửa cũng sử dụng màu đen bóng Piano Black.
Các tiện nghi khác gồm ghế ngồi cho 7 hành khách, màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, đèn viền nội thất và hệ thống kết nối T-Connect.
Các tiện nghi khác gồm ghế ngồi cho 7 hành khách, màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, đèn viền nội thất và hệ thống kết nối T-Connect.
Về an toàn, xe có gói Toyota Safety Sense với các tính năng như phanh tự động phòng tránh va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe trước/sau và 6 túi khí.
Về an toàn, xe có gói Toyota Safety Sense với các tính năng như phanh tự động phòng tránh va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe trước/sau và 6 túi khí.
Phiên bản HEV Premium có giá cao hơn 110.000 baht, bổ sung bộ phụ kiện ngoại thất, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, lẫy chuyển số sau vô-lăng và sạc điện thoại không dây. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai có chức năng ngả điện và đệm đỡ bắp chân Ottoman chỉnh điện. Phiên bản này còn được trang bị camera 360 độ và camera hành trình trước/sau.
Phiên bản HEV Premium có giá cao hơn 110.000 baht, bổ sung bộ phụ kiện ngoại thất, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, lẫy chuyển số sau vô-lăng và sạc điện thoại không dây. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai có chức năng ngả điện và đệm đỡ bắp chân Ottoman chỉnh điện. Phiên bản này còn được trang bị camera 360 độ và camera hành trình trước/sau.
Điểm đáng chú ý nhất trên Innova Zenix 2026 là mức tiêu thụ nhiên liệu được cải thiện từ 20,6 km/lít lên 21,3 km/lít, tương đương khoảng 4,69 lít/100 km. Xe cũng được bổ sung khả năng sử dụng xăng sinh học E20 và chuyển từ pin hybrid nickel-metal hydride (Ni-MH) sang pin lithium-ion dung lượng 1,3 kWh.
Điểm đáng chú ý nhất trên Innova Zenix 2026 là mức tiêu thụ nhiên liệu được cải thiện từ 20,6 km/lít lên 21,3 km/lít, tương đương khoảng 4,69 lít/100 km. Xe cũng được bổ sung khả năng sử dụng xăng sinh học E20 và chuyển từ pin hybrid nickel-metal hydride (Ni-MH) sang pin lithium-ion dung lượng 1,3 kWh.
Hệ truyền động hybrid vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L M20A-FXS, công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 186 mã lực, đi kèm hộp số tự động e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.
Hệ truyền động hybrid vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L M20A-FXS, công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 186 mã lực, đi kèm hộp số tự động e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.
Toyota Innova Zenix 2026 tại Thái Lan có ba màu ngoại thất gồm đen, bạc và trắng ngọc trai, trong đó màu trắng có giá cao hơn 10.000 baht.Về chính sách hậu mãi, Toyota Thái Lan áp dụng bảo hành xe 5 năm hoặc 150.000 km, bảo hành hệ thống hybrid 5 năm không giới hạn quãng đường và bảo hành pin hybrid 10 năm không giới hạn quãng đường.
Toyota Innova Zenix 2026 tại Thái Lan có ba màu ngoại thất gồm đen, bạc và trắng ngọc trai, trong đó màu trắng có giá cao hơn 10.000 baht.Về chính sách hậu mãi, Toyota Thái Lan áp dụng bảo hành xe 5 năm hoặc 150.000 km, bảo hành hệ thống hybrid 5 năm không giới hạn quãng đường và bảo hành pin hybrid 10 năm không giới hạn quãng đường.
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2026.
Nguyễn Anh
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